Στο δρόμο για τα Όσκαρ: Όταν τα Βραβεία μένουν στην ιστορία για... λάθος λόγους

Μελίνα Παπαγεωργίου

25/02/2024 06:10

Τα βραβεία Όσκαρ είναι ο πιο γνωστός και αγαπημένος θεσμός στη βιομηχανία του κινηματογράφου, αφού εκατομμύρια θεατών ανά τον κόσμο παρακολουθεί κάθε χρόνο την Τελετή Απονομής περιμένοντας να μάθει εάν οι αγαπημένοι τους ηθοποιοί θα φύγουν από τη βραδιά νικητές.

Ειδικά δε, με την άνοδο των social media τα σχόλια δίνουν και παίρνουν online για τις εμφανίσεις των διάσημων stars στο κόκκινο χαλί, τους παρουσιαστές αλλά και όλα τα παρελκόμενα, τα οποία και θα μας απασχολήσουν στο παρόν άρθρο. Δεν είναι λίγες οι φορές εξάλλου που ένα ευτράπελο, μία αστεία ή περίεργη στιγμή που δεν ήταν σίγουρα προγραμματισμένη, μονοπωλούν το ενδιαφέρον, τραβώντας τα φώτα από τους νικητές και δίνουν τροφή για σχόλια για μέρες, μη σας πω και χρόνια...!

Ας δούμε μερικές από τις αμφιλεγόμενες στιγμές που έχουν μείνει στην ιστορία των Βραβείων, με τυχαία σειρά.

1. Το περιβοήτο χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ

Το πιο πρόσφατο συμβάν που συζητήθηκε όσο τίποτα άλλο ήταν το απροσδόκητο επεισόδιο μεταξύ του Γουίλ Σμιθ και του Κρις Ροκ στην τελετή του 2022.

Ξαφνικά και ενώ στη σκηνή βρισκόταν ο παρουσιαστής της βραδιάς, Κρις Ροκ, ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε και κατευθύνθηκε προς το μέρος του, χαστουκίζοντας τον! Ο λόγος της κίνησης του Σμιθ ήταν ένα αστείο του Ροκ, το οποίο απευθυνόταν προς την σύζυγο του ηθοποιού, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ για το ξυρισμένο κεφάλι της, λόγω αλωπεκίας.

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, ενώ σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τους χρήστες των social media, με αρκετούς μάλιστα να σπεύδουν να υποστηρίξουν τον Γουίλ Σμιθ, λέγοντας ότι απλώς υπερασπίστηκε την γυναίκα του, οι περισσότεροι ωστόσο δεν είδαν θετικά την χρήση βίας στην βραδιά των Βραβείων.

Ο ηθοποιός πάντως λίγο αργότερα, το ίδιο βράδυ νίκησε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου και όλο το θέατρο τον καταχειροκρότησε. Η Ακαδημία βέβαια εκ των υστέρων αποφάσισε ότι δεν εγκρίνει την πράξη του, δεν πήρε πίσω το βραβείο αλλά απαγόρευσε την είσοδο στον ηθοποιό για τα επόμενα δέκα χρόνια.

2. Η τούμπα της Τζένιφερ Λορενς

Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω 11 χρόνια στην τελετή απονομής του 2013. Η Τζένιφερ Λόρενς, πρωτοεμφανιζόμενη ακόμη αποτελούσε φαβορί για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, το οποίο και τελικά κατάφερε να αποσπάσει. Δυστυχώς όμως, θα την ακολουθεί για πάντα το περίφημο στραβοπάτημά της στα σκαλιά της σκηνής του θεάτρου την ώρα που ανέβαινε για να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο.

Η ηθοποιός γλίστρησε, ή παραπάτησε και έπεσε στις σκάλες με αρκετούς να σπεύδουν να την βοηθήσουν, ενώ ο Ζαν Ντυζαρντέν που παρουσίασε το βραβείο της έτεινε χείρα βοηθείας από τη σκηνή.

3. Η επική σέλφι του 2014

H Έλεν Ντε Τζένερις, μία από τις αγαπημένες κωμικούς και παρουσιάστριες της Αμερικής παρουσίασε τα βραβεία το 2014, εφτά χρόνια μετά την πρώτη φορά που βρέθηκε στην παρουσίαση της εκδήλωσης και ένα χρόνο μετά την αμφιλεγόμενη παρουσίαση του Σεθ Μακφάρλαν.



Το στιγμιότυπο της βραδιάς το οποίο θυμόμαστε ακόμα και σήμερα, 10 χρόνια μετά είναι η περίφημη σέλφι με την «αφάν γκατέ» του Χόλιγουντ. Με ένα κινητό τηλέφωνο ανά χείρας, η Ντε Τζένερις, διαφημίζοντας βεβαίως το προϊόν, περιπλανιόταν μεταξύ των διάσημων σταρς και έβγαζε φωτογραφίες μέχρι που είπε να κάνει το ακατόρθωτο, να βάλει όλο το Χόλιγουντ σε μία σέλφι!

Χώρεσε λοιπόν σε μία φωτογραφία την Μέριλ Στριπ, την Τζούλια Ρόμπερτς, τον Μπραντ Πιτ, την Αντζελίνα Τζολί, τον Μπράντλεϊ Κούπερ, την Τζένιφερ Λόρενς, τον Τζάρεντ Λέτο, τον Τσάνινγκ Τέιτουμ και την Λουπίτα Νιόνγκο και μας έκανε να αναρωτιόμαστε, αλήθεια, Μπράντλεϊ Κούπερ, πόσο μακριά χέρια έχεις;

4. Ο Τζον Τραβόλτα και η... Adele Dazeem

Στην ίδια χρονιά θα μείνουμε, απλώς θα αποχαιρετήσουμε την Έλεν και θα φέρουμε στην παρέα τον mr. Grease Τζον Τραβόλτα, ο οποίος έκανε την μέγιστη γκάφα επί σκηνής, να προφέρει λάθος όνομα!

Τι ακριβώς συνέβη; Ο Τραβόλτα ανέβηκε στη σκηνή να παρουσιάσει την Idina Menzel, που θα τραγουδούσε το διάσημο τραγούδι Let It Go από το Ψυχρά κι Ανάποδα, όμως έκανε λάθος και την είπε Adele Dazeem.

Η Μενζέλ πήρε την «εκδίκησή» της σε επόμενη τελετή, όταν ανακοινώνοντας τον διάσημο ηθοποιό, τον αποκάλεσε Glom Gazingo και η γκάφα ολκής έγινε ένα πετυχημένο αστείο.

5. «Μας συγχωρείτε, λάθος»

Οι ταινίες La La Land και Moonlight ήταν αναμφίβολα δύο από τις καλύτερες ταινίες του 2016 και αυτό φάνηκε και στις πολλές υποψηφιότητές τους στα Βραβεία Όσκαρ του 2017. Έλα όμως που όταν ήρθε η ώρα να ανακοινωθεί ποια είναι η Καλύτερη Ταινία του 2017 έγινε αυτό που κανένας δεν θέλει.



Ο Γουόρεν Μπίτι και η Φέι Ντάναγουειϊ κλήθηκαν να παρουσιάσουν το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, όπου υποψήφιες ήταν και το La La Land και το Moonlight και μαντέψτε... ανακοίνωσαν τον λάθος νικητή! Η απονομή του βραβείου έγινε στο La La Land με σύσσωμο το καστ και το συνεργείο της ταινίας να ανεβαίνει στη σκηνή και να πανηγυρίζει τη νίκη του.

Γρήγορα όμως, ο παρουσιαστής της βραδιάς Τζίμι Κίμελ βγήκε στη σκηνή για να εξηγήσει το λάθος, με αποτέλεσμα το χρυσό αγαλματίδιο να αλλάξει χέρια και να δοθεί τελικά στους πραγματικούς νικητές, τους συντελεστές της ταινίας Moonlight, που δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί.

Μετά το τέλος της απονομής δόθηκε η εξήγηση για το λάθος. Η παραγωγή είχε δώσει στον Γουόρεν Μπίτι τον φάκελο με το όνομα της Έμα Στόουν για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου και ο φάκελος με τον νικητή της Καλύτερης Ταινίας είχε μείνει στα παρασκήνια, επομένως οι παρουσιαστές, σε ζωντανή σύνδεση είδαν τι έγραφε η κάρτα, μπερδεύτηκαν και ανακοίνωσαν το La La Land ως μεγάλο νικητή.

6. Το φιλί του Έιντριεν Μπρόντι στη Χάλι Μπέρι

Το 2002 η ταινία «Ο Πιανίστας» του Ρόμαν Πολάνσκι εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς με αποτέλεσμα να φιγουράρει στις κορυφαίες κατηγορίες των βραβείων το 2003. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Έιντριεν Μπρόντι σε ηλικία 29 ετών κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου και έγινε ο νεαρότερος ηθοποιός-άνδρας-που τα καταφέρνει.



Ο ηθοποιός μάλλον ενθουσιάστηκε λίγο παραπάνω για τη νίκη του, αφού ανεβαίνοντας στη σκηνή, άρπαξε την Χάλι Μπέρι που παρουσίασε το βραβείο και της έδωσε ένα παθιασμένο φιλί στο στόμα, με την ηθοποιό να σοκάρεται, όπως και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο που παρακολουθούσαν την τελετή.

7. Πεινάτε;

Μετά την απονομή του Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, η οικοδέσποινα της βραδιάς Έλεν Ντε Τζένερις δεν εμφανίστηκε μόνη στη σκηνή αλλά με έναν... ντελιβερά! Ο νεαρός κρατούσε τρία κουτιά με πίτσες, ενώ λίγο νωρίτερα η παρουσιάστρια έχε δηλώσει ότι πεινούσε. Η Έλεν και ο ντελιβεράς που δεν πίστευε στα μάτια του, αφού κανένας δεν του είχε πει ότι θα παρέδιδε πίτσες σε ζωντανή σύνδεση κατέβηκαν στην πλατεία και αρκετοί διάσημοι σταρ έφαγαν από ένα κομμάτι.

Μέριλ Στριπ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζάρεντ Λέτο και Μάρτιν Σκορτσέζε ήταν μεταξύ εκείνων που δοκίμασαν από την πίτσα που τους προσέφερε η Έλεν, ενώ ο Μπραντ Πιτ ανέλαβε να μοιράζει τις χαρτοπετσέτες!

8. Ο... ιπτάμενος Ρομπέρτο Μπενίνι

Η ταινία «Η ζωή είναι ωραία» ή για όσους προτιμούν τον ιταλικό τίτλο «La Vita È Bella» ίσως είναι μία από τις πιο εμφανώς οσκαρικές ταινίες όλων των εποχών. Παρουσιάζει τον πόλεμο μέσα από τα μάτια ενός πατέρα, ο οποίος προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του επιδίδεται σε ένα σωρό κωμικοτραγικές γκάφες, με μοναδική τρυφερότητα και ευαισθησία απέναντι σε ένα πολύ σκληρό θέμα, αυτό του πολέμου και του Ολοκαυτώματος. Μία γλυκόπικρη ταινία που το ένα λεπτό σε κάνει να γελάς και το επόμενο να κλαις με λυγμούς, αναδεικνύοντας την δύναμη της οικογένειας.

Το 1998 λοιπόν, στην τελετή των Βραβείων, όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στον Ρομπέρτο Μπενίνι και ήταν απολύτως φυσιολογικό καθότι φαβορί για Όσκαρ. Και τα κατάφερε, πήρε όχι μόνο ένα αλλά δύο βραβεία για την ταινία του και το πανηγύρισε με τον πλέον ευφάνταστο τρόπο.

Πριν ανέβει στη σκηνή, ο Μπενίνι χοροπηδούσε σαν τον Πίτερ Ράμπιτ. Σήκωσε τα χέρια του στον αέρα, ανέβηκε στην πλάτη της καρέκλας του, ζητώντας περισσότερο χειροκρότημα και επευφημίες από το κοινό, χαμογέλασε διάπλατα και περπάτησε πάνω από τα κεφάλια των παρευρισκομένων για να ανέβει πηδώντας δυο - δυο τα σκαλιά για να πάρει το βραβείο από τα χέρια της Σοφία Λόρεν, η οποία ανακοινώνοντας το βραβείο είπε απλώς το όνομά του, μην μπορώντας να κρύψει την χαρά της για τον συμπατριώτη της.

9. Το περίεργο χειροκρότημα της Νικόλ Κίντμαν

Τα βραβεία του 2017 μπορεί να συζητήθηκαν για το μπέρδεμα με το La La Land και το Moonlight που εξηγήσαμε παραπάνω, όμως ακόμα ένα περίεργο στιγμιότυπο από την βραδιά εκείνη έγινε viral και μας έκανε να νιώσουμε κάπως άβολα όταν το παρατηρήσαμε.

Μα για τι πράγμα μιλάω; Για το πιο περίεργο χειροκρότημα που έχω δει ποτέ, από την Νικόλ Κίντμαν, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως χειροκρότημα «φώκιας», αφού ο τρόπος που τοποθετούσε τα χέρια της για να χειροκροτήσει ήταν το απόλυτο κριντζ στιγμιότυπο της βραδιάς.

Η ηθοποιός λίγες μέρες μετά την απονομή εξήγησε τον λόγο που το χειροκρότημά της ήταν τόσο μα τόσο άβολο, καθώς, όπως είπε, το τεράστιο - και πανάκριβο - δαχτυλίδι που φορούσε δεν της επέτρεπε να χειροκροτήσει κανονικά. Έτσι είναι, το Χόλιγουντ θέλει θυσίες, αλλά και το Twitter δεν συγχωρεί Νικόλ μου...

10. Ο Τζέιμς Κόρντεν και η Ρέμπελ Ουίλσον ως... γάτες

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό ευτράπελο των Όσκαρ, ένα αμφιλεγόμενο στιγμιότυπο στην τελετή του 2020.

Βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν είχε κυκλοφορήσει η ταινία Cats και έτσι, ο Τζέιμς Κόρντεν και η Ρέμπελ Ουίλσον, βγήκαν στη σκηνή ντυμένοι ως οι χαρακτήρες που υποδύθηκαν στο μιούζικαλ για να παρουσιάσουν το βραβείο των Οπτικών Εφέ.

«Ως μέλη του καστ της ταινίας Cats κανένας δεν καταλαβαίνει τη σημασία των καλών οπτικών εφέ περισσότερο από εμάς», είπαν οι δύο παρουσιαστές με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Η κίνηση αυτή ωστόσο δεν φάνηκε να αρέσει στην Κοινότητα Οπτικών Εφέ, που εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καλούσε την Ακαδημία να σέβεται περισσότερο τα οπτικά εφέ σε μελλοντικές τελετές.

«Οι καλλιτέχνες, οι τεχνικοί και οι ιδρυτές μας αξίζουν σεβασμό για την αξιοσημείωτη συνεισφορά τους στον κινηματογράφο και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως ο πολύ βολικός αποδιοπομπαίος τράγος για λίγα γέλια», έγραφε η ανακοίνωση, προσθέτοντας «Προχωρώντας, ελπίζουμε ότι η Ακαδημία θα τιμήσει δεόντως την τέχνη των οπτικών εφέ και όλες τις τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της κινηματογράφησης και του μοντάζ, γιατί όλοι το αξίζουμε».

Διαβάστε επίσης





Στο δρόμο για τα Όσκαρ: 10 ηθοποιοί που είδαν την καριέρα τους να... κατρακυλά μετά τη νίκη τους

Στο δρόμο για τα Όσκαρ: 10+2 εμβληματικοί ρόλοι που προορίζονταν για άλλους ηθοποιούς

Όσκαρ καλύτερου κάστινγκ… από το 2026