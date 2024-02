Στο δρόμο για τα Όσκαρ: 10+2 εμβληματικοί ρόλοι που προορίζονταν για άλλους ηθοποιούς

Μελίνα Παπαγεωργίου

Βρισκόμαστε ακριβώς ένα μήνα πριν την 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ή αλλιώς των γνωστών μας Βραβείων Όσκαρ.

Η φετινή τελετή έχει έναν ακόμα λόγο για να μας απασχολεί, καθώς έχει ελληνικό χρώμα, μιας και ο Γιώργος Λάνθιμος κατάφερε αυτό που κάθε φαν που σέβεται τον εαυτό του ευχόταν για μία ελληνική ταινία, να γίνει φαβορί στα Όσκαρ!

Στα δικά μας όμως τώρα... Φανταστείτε αντί για τον Τομ Χανκς, ο Φόρεστ Γκαμπ να είχε κάτι από... Pulp Fiction. Ή να μην είχαμε ανακαλύψει ότι η Lady Gaga έχει ταλέντο και ως ηθοποιός - και αδιαμφισβήτητη χημεία με τον Μπράντλει Κούπερ. Ή ο Ράιαν Γκόσλινγκ να μην έπαιζε πιάνο για την Έμα Στόουν αλλά για κάποια άλλη. Μπορείτε;

Ας δούμε 10+2 ρόλους που χάρισαν το πολυπόθητο αγαλματίδιο στους ηθοποιούς που τους υποδύθηκαν, παρόλο που αρχικά προορίζονταν για άλλους.

Lady Gaga - A Star Is Born

Πρόκειται για το γνωστό ριμέικ του κλασικού μουσικού ρομαντικού δράματος, με την Lady Gaga και τον Μπράντλει Κούπερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, μία ταινία που βρισκόταν σε ανάπτυξη αρκετά χρόνια πριν τελικά γυριστεί.

Αυτό που ίσως να μην γνωρίζατε όμως είναι πως αρχικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έπαιζε η Μπιγιόνσε και την σκηνοθεσία θα αναλάμβανε ο Κλιντ Ίστγουντ, ωστόσο η ταινία καθυστερούσε με αποτέλεσμα το σενάριο αυτό να μην υλοποιηθεί ποτέ. Έτσι, τελικά την Ally Maine έπαιξε η Gaga, που κέρδισε και την υποψηφιότητα της καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της, αλλά και το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, για το Shallow. Και μπράβο της.

Σάντρα Μπούλοκ - The Blind Side

Εμβληματικός ρόλος, συγκινητικά υπέροχη ταινία, το αθλητικό δράμα του 2009, με την Σάντρα Μπούλοκ στον ρόλο της Leigh Anne Tuohy. Κι όμως δεν ήταν η πρώτη επιλογή, καθώς το σενάριο έφτασε πρώτα στα χέρια της Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία σύμφωνα με τους Los Angeles Times, δεν εκδήλωσε ποτέ ενδιαφέρον για την ταινία. Η Σάντρα από την άλλη, κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 2010.

Ράσελ Κρόου - Gladiator

Ο Μελ Γκίμπσον ήταν η πρώτη επιλογή του Ρίντλει Σκοτ για τον Μονομάχο, ωστόσο, για λόγους που δεν γνωρίζουμε τελικά τον Μάξιμο υποδύθηκε ο Ράσελ Κρόου, ο οποίος για την ερμηνεία του πήρε και το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου το 2001.

Τομ Χανκς - Forrest Gump

Μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες, αν με ρωτάς, το Φόρεστ Γκαμπ, δεν είχε εξαρχής προταθεί στον Τομ Χανκς, αφού ο Τζον Τραβόλτα φέρεται να σκεφτόταν να παίξει τον Φόρεστ Γκαμπ, όμως τελικά απέρριψε τον ρόλο. Ο Τομ Χανκς κατέληξε να κερδίσει το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου του 1995, νικώντας μάλιστα τον Τραβόλτα, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος στην ίδια κατηγορία για το Pulp Fiction!

Fun Fact: Όταν ρώτησαν τον Τραβόλτα το 2007 εάν έχει μετανιώσει που απέρριψε τον ρόλο είπε: «Όχι, γιατί αν δεν έκανα κάτι που έκανε ο Τομ Χανκς, τότε έκανα κάτι άλλο που ήταν εξίσου ενδιαφέρον ή διασκεδαστικό... Αλλά νιώθω καλά για κάποια που παράτησα, επειδή δημιουργήθηκαν άλλες καριέρες».

Χάλι Μπέρι - Monster's Ball

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την αντίδραση της Χάλι Μπέρι το 2002 όταν κέρδισε το Βραβείο Όσκαρ για τον Α' Γυναικείο Ρόλο για την ερμηνεία της ως Λετίσια Μάσγκροουβ στο Monster's Ball. Η ηθοποιός δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της όταν ο Ράσελ Κρόου ανακοίνωσε ότι εκείνη ήταν η νικήτρια και έβγαλε λόγο δακρυσμένη με όλο το θέατρο να την καταχειροκροτεί.

Φανταστείτε λοιπόν να ήταν άλλη ηθοποιός στη θέση της εκείνη την χρονιά. Ποια ηθοποιός; Η Άντζελα Μπάσετ. Η ηθοποιός που είχε ήδη προταθεί μία φορά για Όσκαρ το 1993 ενσαρκώνοντας την Τίνα Τάρνερ στην ταινία What's Love Got to Do with It απέρριψε τον ρόλο, καθώς όπως είπε, δεν ένιωθε άνετα με τον χαρακτήρα.

Bonus: Η νίκη της Χάλι Μπέρι στα βραβεία Όσκαρ του 2002:

Κέισι Άφλεκ - Manchester by the Sea

Ο Μάτ Ντέιμον, ο οποίος ήταν παραγωγός στην ταινία Μάντσεστερ Δίπλα στη Θάλασσα αρχικά ήταν να πρωταγωνιστήσει κιόλας στην ταινία, όμως εξαιτίας άλλων πρότερων δεσμεύσεών του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον ρόλο και ο ίδιος να προτείνει τον Κέισι Άφλεκ, με τον οποίο ήταν χρόνια φίλοι, για τον ρόλο του Λι Τσάντλερ. Ο Άφλεκ πήρε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την δουλειά του στην ταινία του 2016.

Έμα Στόουν - La la Land

Η Έμα Στόουν και ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποτελούν ένα χαρακτηριστικό κινηματογραφικό ζευγάρι, που πολύ δύσκολα όταν πρωταγωνιστούν μαζί μπορεί κανείς να φανταστεί κάποιον άλλον στη θέση του ενός από τους δύο. Κι όμως στην αφίσα του La la Land δίπλα στον Γκόσλινγκ αρχικά θα υπήρχε μία άλλη Έμα. Η Έμα Γουάτσον, η οποία προοριζόταν για το ρόλο της Μία Ντόλαν, αλλά τελικά αναγκάστηκε να απορρίψει τη δουλειά, αφού είχε ήδη υπογράψει για τον ρόλο της Μπελ στο ριμέικ της κλασικής ταινίας Η Πεντάμορφη και το Τέρας.

Η ερμηνεία της Έμα Στόουν ως Μία Ντόλαν της χάρισε το χρυσό αγαλματίδιο Α' Γυναικείου Ρόλου το 2017. Φέτος η ηθοποιός διεκδικεί ξανά το Όσκαρ Καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου για το ρόλο της Μπέλα Μπαξτερ στο Poor Things, του Γιώργου Λάνθιμου.

Γκουίνεθ Πάλτροου - Shakespeare In Love

Άλλος ένας ρόλος που η ηθοποιός που τον υποδύθηκε δεν ήταν πρώτη επιλογή. Ο ρόλος της Viola de Lesseps στην ταινία του 1998 αρχικά προτάθηκε στην Τζούλια Ρόμπερτς, αλλά η έκδοση εκείνη κατέρρευσε. Στη συνέχεια το σενάριο έφτασε στα χέρια της Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία όμως όπως έχει δηλώσει η ίδια περνούσε έναν «τρομερό χωρισμό» και δεν το διάβασε καν, με αποτέλεσμα να προταθεί στην Κέιτ Γουίνσλετ. Εκείνη απέρριψε τον ρόλο και τελικά η Πάλτροου διάβασε το σενάριο, ερωτεύτηκε τον ρόλο και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Το 1999 η ηθοποιός κέρδισε το Καλύτερο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Τζένιφερ Λόρενς - Silver Linings Playbook

Η Αν Χάθαγουει υποτίθεται ότι θα πρωταγωνιστούσε στην ταινία Silver Linings Playbook, όμως η ίδια εγκατέλειψε το έργο και αντικαταστάθηκε από την Τζένιφερ Λόρενς, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μετά την ερμηνεία της αλλά και την επική τούμπα της (συγγνώμη Τζένιφερ) στα βραβεία του 2013, ενώ ανέβαινε στην σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ για τον Καλύτερο Α' Γυναικείο Ρόλο.

Τζακ Νίκολσον - Terms of Endearment

Η ταινία Σχέσεις Στοργής πώς θα ήταν άραγε εάν στον ρόλο του Garrett Breedlove δεν ήταν ο Τζακ Νίκολσον αλλά ο Μπαρτ Ρέινολντς. Ναι βεβαίως, ο σπουδαίος ηθοποιός είχε δεχθεί πρόταση, την οποία και απέρριψε, μετανιώνοντας όμως για την απόφασή του, όπως αποκάλυψε αργότερα. «Μακάρι να το είχα κάνει, ήταν πραγματικά μία ανόητη απόφαση αλλά εκείνη την περίοδο πήρα πολλές ανόητες αποφάσεις», δήλωνε το 2016. Ο Τζακ Νίκολσον πάλι μάλλον τον ευγνωμονεί καθώς κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου το 1984 για την ταινία.

Ντάνιελ Ντέι Λούις - Lincoln

Ο Ντάνιελ Ντέι Λούις κατάφερε να κερδίσει ένα από τα τρία βραβεία Όσκαρ που έχει κατακτήσει με τον ρόλο του ως Αβραάμ Λίνκολν στην βιογραφική ταινία του Σπίλμπεργκ το 2012. Λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση άλλος ηθοποιός προοριζόταν για το ρόλο και την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος.

Ο Λίαμ Νίσον δήλωνε το 2014 ότι ο Σπίλμπεργκ τον είχε πλησιάσει για το ρόλο και παρόλο που το σκέφτηκε αρκετά σοβαρά, κατέληξε να τον απορρίψει. «Ενθουσιάστηκα που τον έπαιξε ο Ντάνιελ και όταν είδα την ταινία είπα "Είναι ο Αβραάμ Λίνκολν", αυτό είναι τέλειο».

Τζόντι Φόστερ - The Silence of the Lambs

Η Σιωπή των Αμνών αποτελεί μία από τις εμβληματικότερες ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου με την ερμηνεία του Άντονι Χόπκινς να έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων όσων έχουν δει την ταινία. Στο ψυχολογικό θρίλερ του 1991 όμως δεν ήταν από την αρχή συμφωνημένο να εμφανιστεί η Τζόντι Φόστερ, ως η εκπαιδευόμενη του FBI Κλαρίς Στάρλινγκ, αφού ο ίδιος ο σκηνοθέτης Τζόναθαν Ντεμ, θεωρούσε ότι η ηθοποιός δεν θα ήταν πιστευτή σε αυτόν το ρόλο.

Το σενάριο πέρασε από την Μισέλ Φάιφερ, την Μεγκ Ράιαν και την Λόρα Ντερν πριν τελικά επιλεγεί η Φοστερ στο ρόλο, που της χάρισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.





