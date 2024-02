Η επιστροφή της Σελένα Γκόμεζ: Κυκλοφόρησε το πρώτο single από το νέο της άλμπουμ

Η Σελένα Γκόμεζ κυλοφορεί το ρομαντικό τραγούδι «Love On»

Η επιστροφή της Σελένα Γκόμεζ, είναι γεγονός! Το πρώτο single για το 2024 της αγαπημένης και στην Ελλάδα pop star, είναι το ρομαντικό «Love On».

Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον χρόνο που πέρασε η Σελένα στο Παρίσι, την προηγούμενη χρονιά.

Ένα ποπ τραγούδι με «παριζιάνικη φινέτσα», σε παραγωγή των The Monsters & Strangerz και Isaih Tejada.



Το τραγούδι κυκλοφορεί μαζί με το επίσημο music video του, σε σκηνοθεσία του Γάλλου σκηνοθέτη Greg Ohrel και μπορείτε να το δείτε παρακάτω:



Οι φαν της σίγουρα θα θυμούνται τη σέξι ανάρτηση στο Instagram που κοινοποίησε στις 18 Φεβρουαρίου. Η Γκόμεζ πόζαρε μέσα σε μια μπανιέρα ενώ απολάμβανε τις «40 ώρες» στο Παρίσι. Η 31χρονη ηθοποιός του The Only Murders In The Building είχε προετοιμάσει τους θαυμαστές της για το νέο της single με τίτλο Love On.





Τον Ιανουάριο, η καλλονή συζήτησε το μέλλον της όσον αφορά τη μουσική στο podcast SmartLess.

«Νιώθω ότι έχω ακόμα ένα άλμπουμ μέσα μου, αλλά μάλλον θα επέλεγα την υποκριτική». Θα ήθελα να χαλαρώσω γιατί είμαι κουρασμένη. Ήθελα να γίνω ηθοποιός, ποτέ δεν είχα σκοπό να γίνω τραγουδίστρια πλήρους απασχόλησης, αλλά προφανώς αυτό το χόμπι μετατράπηκε σε κάτι άλλο».

Η σταρ πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι είμαι η καλύτερη τραγουδίστρια, αλλά ξέρω πώς να λέω ιστορίες και μου αρέσει να μπορώ να κάνω τραγούδια».



Διαβάστε επίσης



Σελένα Γκόμεζ: Ποζάρει γυμνή στη μπανιέρα και τρώει κρουασάν - Οι «40 ώρες στο Παρίσι»

Η Σελένα Γκόμεζ σκέφτεται να παρατήσει το τραγούδι: «Είμαι κουρασμένη, θέλω να χαλαρώσω»

Σελένα Γκόμεζ: «Το σώμα μου δεν θα είναι ποτέ ξανά όπως παλιά» - Το ταξίδι στην ωριμότητα