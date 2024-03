Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: Μουσεία με δωρεάν είσοδο και πάρτι σε ρυθμούς Αποκριών

Τζωρτζίνα Ντούτση

01/03/2024 15:05

Έχουμε μπει ήδη σε περίοδο Αποκριών με τα πάρτι και τις εκδηλώσεις να μας βάζουν ήδη σε ρυθμό και πνεύμα καρναβαλιού. Συναυλίες και δρώμενα μας καλούν για ξεφάντωμα σε κάθε γωνιά και δρόμο της πόλης, ενώ την ίδια στιγμή οι ψησταριές βάζουν ήδη τα κάρβουνα για το μεγάλο φαγοπότι της Τσικνοπέμπτης.

Μουσική

Voca People, Christmas Theater



Οι Voca People έρχονται την Πέμπτη 7 Μαρτίου στο Christmas Theater στο πλαίσιο του Cosmic Tour. Χωρίς όργανα, χωρίς ηχητικά εφέ – μόλις οκτώ απίστευτα ταλαντούχοι κωμικοί τραγουδιστές, που κάνουν επιδέξια beatbox σε ένα μοναδικό στυλ φωνητικών κρουστών. Θα αναπαράγουν φωνητικά μιας ολόκληρης ορχήστρας.



Έχουν εμφανιστεί σε πάνω από 40 χώρες, με πάνω από 3 εκατομμύρια εισιτήρια και πάνω από 500.000 φαν στο TikTok.

Kώστας Μπίγαλης, Πωλίνα, Μαντώ και Σοφία Βόσσου, Κύτταρο



Kώστας Μπίγαλης, Πωλίνα, Μαντώ και Σοφία Βόσσου, υπόσχονται να μας ξεσηκώσουν στο πρώτο από τρία ανοιξιάτικα, αποκριάτικα τους 80s-90s πάρτι, την Παρασκευή 1η Μαρτίου. Θα ακολουθήσουν τα πάρτι στις 8 και 17 Μαρτίου. Τη βραδιά θα ζεστάνει το Pre – Party με όλα τα 80s και 90s Super Hits.



Μίνως Μάτσας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο Μίνως Μάτσας, ο βραβευμένος συνθέτης που τα τελευταία 30 χρόνια μας συναρπάζει και μας συγκινεί με τις μελωδίες του, παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαρτίου τη συμφωνική του μουσική με έργα που έχει συνθέσει για τον κινηματογράφο και το θέατρο.

Μια βραδιά αφιερωμένη στην ημέρα της Γυναίκας. Συμμετέχει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.

Λένα Πλάτωνος και Sergios T., Στέγη Ιδρύματος Ωνάση



Όχι παραδοσιακά, αλλά «παραδοξιακά». Η Λένα Πλάτωνος, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει στη Στέγη με το νέο μουσικό εγχείρημά της, που συνδυάζει τη μουσική παράδοση με τα συνθεσάιζερ και τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο. 1 και 2 Μαρτίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Θέατρο

Πάνος Μουζουράκης, Vox

Ένα λαϊκό, φουτουριστικό, καμπαρέ για τις αλήθειες μας. Ένα τραπέζι. Τέσσερεις άνθρωποι. Άπειρες ιδέες. Το Show που έκανε τεράστια επιτυχία… στο μυαλό μας, τώρα για πρώτη φορά και στην Ελλάδα, από την Παρασκευή 1η Μαρτίου και κάθε Παρασκευή στις 21:00. Ο Πάνος Μουζουράκης ανοίγει τις πόρτες του VOX μαζί με τον Λευτέρη Ελευθερίου τον Στράτο Λύκο και την Ηλιάνα Γαϊτάνη.

Eγώ Εγώ… Κι Εγώ, θέατρο Αλάμπρα



Οι Φάνης Μουρατίδης και την Εβελίνα Παπούλια στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου.

Ο Μισέλ, ένας ώριμος άντρας, πετυχημένος επαγγελματίας, συνειδητοποιεί - μέσα από απανωτές κωμικές καταστάσεις και ξεκαρδιστικές ανατροπές - ότι η ζωή του όλη είναι μια απάτη, αλλά και μια αυταπάτη.

Ο Φάνης Μουρατίδης κρατάει δεξιοτεχνικά το νήμα αυτής της τρελής κωμωδίας, πλαισιωμένος από πολύ ταλαντούχους ηθοποιούς, που ο καθένας δίνει ένα διαφορετικό στίγμα αναγνωρίσιμων χαρακτήρων της εποχής μας. Μέσα από συνεχείς ανατροπές και σουρεαλιστικές καταστάσεις, το έργο αντανακλά τις δυσκολίες στην ουσιαστική επικοινωνία μας με τους άλλους…

Πού τελειώνει το ψέμα της ζωής και πού αρχίζει - αν αρχίζει - η αλήθεια; Τι ξέρουμε πραγματικά για τους άλλους, αλλά και για τον εαυτό μας; Υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης εκτός από το να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και στο μικρό μας «εγώ, εγώ κι εγώ»;



Παίζουν ακόμα οι: Γιώργος Συμεωνίδης, Χρήστος Σπανός, Ευγενία Παναγοπούλου, Γιάννης Ζαράγκαλης, Δημήτρης Ψύλλος.



Fame the musical, Christmas Theater



Από τους παραγωγούς του «The Phantom of the Opera» έρχεται το

Fame the musical, 1-10 Μαρτίου στο Christmas Theater



Μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, χορευτών, τραγουδιστών και μουσικών, έρχονται για να μας ξεσηκώσουν με το ταλέντο και την ενέργεια τους

Βασισμένο στην ιστορική ταινία του 1980, που σημάδεψε την pop κουλτούρα της εποχής, το Fame ακολουθεί τις ζωές, τις φιλοδοξίες, τους έρωτες, και τα όνειρα των σπουδαστών της Σχολής Καλών Τεχνών της Νέας Υόρκης, όσο αυτοί αγωνίζονται να τα καταφέρουν στο δύσκολο χώρο της βιομηχανίας τους θεάματος.

Σινεμά

Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας (The Last Emperor)

Η αριστουργηματική ταινία, ναυαρχίδα της φιλμογραφίας του Μπερνάντο Μπερτολούτσι όπου, μέσα από την αυτοβιογραφία του τελευταίου αυτοκράτορα της Κίνας, παρακολουθούμε την ταραχώδη ιστορία της Κίνας από τις αρχές 20ού αιώνα ως τη δεκαετία του ’80, από την Πέμπτη 7 Μαρτίου κυκλοφορεί σε 4Κ επανέκδοση για να την απολαύσουν για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη οι νέες γενιές και να ξαναζήσουν τη μαγεία της οι παλαιότεροι.

Βιβλίο

Το ποτάμι των χιλίων τυφλών, Πάνος Δημάκης



Το δεύτερο μυθιστόρημα του συγγραφέα των «17 Κλωστών» που μεταφέρθηκε στην μικρή οθόνη σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Το «Ποτάμι των χιλίων τυφλών» θα γίνει επίσης τηλεοπτική σειρά.



Μια γυναίκα μεθυσμένη από την εξουσία και μια ολόκληρη κωμόπολη στα πρόθυρα ενός μικρού εμφυλίου.

Σε μια φανταστική ορεινή κωμόπολη της Αρκαδίας η Μάγδα Ζεΐρη, γυναίκα του τέως δημάρχου, διατηρεί την ισχύ της, ασκώντας κύρος με την επιβλητική της φυσιογνωμία.

Παράλληλα, αναπολεί τις στιγμές δόξας και μεγαλείου, απολαμβάνοντας τον θαυμασμό μεγάλης μερίδας του τοπικού πληθυσμού.



Όμως, όσο τα χρόνια περνούν, η διαρκώς αμείωτη αίσθηση που έχει για τον εαυτό της ως τοποτηρητή της ηθικής καθώς και η βαθιά πεποίθησή της ότι βρίσκεται πάνω από όλους τους άλλους τής δίνουν την εντύπωση ότι η κοινωνία στην οποία ζει δεν της αξίζει, με αποτέλεσμα να παγώνει σιγά σιγά η καρδιά της.



Έτσι, η Μάγδα, θέλοντας να ελέγχει τους ανθρώπους, ξεκινά να υφαίνει έναν δηλητηριώδη ιστό, στα δίχτυα του οποίου θα παγιδευτεί όλη η κωμόπολη.

Eντέλει διχάζοντάς τη σε έναν μικρό εμφύλιο, όπου ξυπνούν τα πάθη και οι έχθρες που ήταν βαθιά κρυμμένα μέσα στις ψυχές των ανθρώπων.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

Το Ποτάμι των χιλίων τυφλών είναι ένα έργο για τη διαφθορά της εξουσίας, τους έρωτες, τα μίση και τα πάθη που διαχρονικά κυριαρχούν σε ανθρώπους και κοινωνίες.



Με λογοτεχνική δεινότητα και διεισδυτική ματιά, μας δείχνει ότι η ανθρώπινη φύση πάντα επιβεβαιώνει τις υψηλότερες και τραγικότερες προσδοκίες...



Είναι πιο εύκολο να μισείς απ’ ό,τι να αγαπάς;

Η εξουσία είναι τόσο ισχυρό ναρκωτικό;

Αυτό το βιβλίο είναι ένα δράμα μέσα στα βουνά που ψάχνουν την ανατολή.

Μην χάσετε

Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους είναι ελεύθερη. Έτσι, την Κυριακή 3 Μαρτίου 2024, πρώτη Κυριακή του μήνα, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του κράτους θα είναι ελεύθερη, ό,τι πρέπει λοιπόν για μια βόλτα. Επίσης, συνεχίζονται και τον Μάρτιο οι δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία της Αθήνας.



Ένα διήμερο γεμάτο Whisky αλλά και Gin. Η μεγαλύτερη έκθεση για whisky σε όλο τον κόσμο προσγειώνεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στις 2-3 Μαρτίου.



Την Τσικνοπέμπτη 7 Μαρτίου στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης η γιορτή θα ξεκινήσει από τις 2 το μεσημέρι, με γλέντι, χορό και τις ψησταριές να παίρνουν φωτιά. Παράλληλα, μουσική και αποκριάτικη παράδοση θα πλημμυρίσουν τη Βαρβάκειο Αγορά, την πλατεία Μοναστηρακίου και τους γύρω δρόμους. Το κοινό θα συναντήσει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων στη Βαρβάκειο Αγορά στις 11:30, ενώ στις 12:00 η Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστρικής Τέχνης ΒΑΚΧΑΙ θα ξεκινήσει από την πλατεία Συντάγματος την αποκριάτικη διαδρομή της, αναπαριστώντας το έθιμο των Κορδελάτων της Νάξου στην πλατεία Κοτζιά για να καταλήξει στην πλατεία Μοναστηρακίου, όπου το συγκρότημα Χάρισμα και ο Ισίδωρος Πάτερος θα μας διασκεδάσουν με τη μουσική και τα τραγούδια τους.





