Οι Σουηδοί Truckfighters έρχονται στο An Club για μια συναυλία

Οι Truckfighters έρχονται στο An Club για μια συναυλία, το Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Αν σου αρέσει το γκρουβάτο και "στονεροειδές" progressive/μελωδικό hard rock, τότε μάλλον ήδη γνωρίζεις τους Truckfighters. Την «καλύτερη μπάντα που υπήρξε ποτέ», όπως αναφέρει ο Josh Homme των Queens Of The Stone Age και Kyuss στο, αφιερωμένο στους Σουηδούς, "fuzzomentary" του 2011.

Μπορεί επίσης να γνωρίζεις την ιστορία για το πώς ο κιθαρίστας Niklas 'Dango' Källgren και ο μπασίστας και τραγουδιστής Oskar 'Ozo' Cedermalm βρέθηκαν να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα παλιό προβάδικο του Örebro πίσω στο 2001 και για το πώς το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησαν ποτέ, το Desert Cruiser, μετατράπηκε σε ύμνο της desert rock σκηνής.

Έχοντας κυκλοφορήσει 5 full-length άλμπουμ και με sold out συναυλίες σε τέσσερις ηπείρους στο ενεργητικό τους, οι Truckfighters εξελίχθηκαν σε θεμέλιο λίθο του "stoner rock/metal", με τους fans τους σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν τα γεμάτα ενέργεια σόου και τους fuzzy ήχους τους.

Μπορεί μετά από 20 και πλέον χρόνια οι Truckfighters να έχουν πατήσει φρένο όσον αφορά τις περιοδείες τους και να μην ταξιδεύουν το ίδιο εκτεταμένα όπως παλιότερα, όμως συνεχίζουν να έχουν... πατημένο το γκάζι κατά τη διάρκεια των ζωντανών τους εμφανίσεων, οι οποίες είναι καλύτερες και πιο φαζαριστές από ποτέ!



Οι Truckfighters έρχονται για την πρώτη τους headline συναυλία στην Αθήνα μετά από μια δεκαετία, στον «γνωστό τόπο του εγκλήματος», στο θρυλικό υπόγειο των Εξαρχείων, ενώ είχε μεσολαβήσει το 2016 η συμμετοχή τους στο Desertfest Athens, πλάι σε ονόματα όπως οι Red Fang και οι 1000mods.

Special guests

POTERGEIST

Κλείνοντας φέτος τα 20 χρόνια ενεργούς δράσης, οι Potergeist αποτελούν μια από τις πρώτες και μακροβιότερες μπάντες της ελληνικής heavy rock σκηνής.

Στους 5 δίσκους του, το 5μελές αθηναϊκό γκρουπ έχει συνεργαστεί τόσο στο ηχητικό όσο και στο εικαστικό κομμάτι με πραγματικά μεγαθήρια, όπως οι παραγωγοί David Castillo (Opeth, Leprous, Katatonia, Carcass, Candlemass, Dark Tranquillity κ.ά.) και Peter Rutcho (Danny Elfman, Parkway Drive, Falling in Reverse, Deez Νuts, Havok κ.ά.), καθώς και με τον θρύλο των rock posters Angryblue (Metallica, Iggy Pop, Soundgarden, Lil Wayne, Pearl Jam, Blink-182, Faith No More, Guns N' Roses κ.ά.).

Tο δυνατό χαρτί των Potergeist, όμως, εξακολουθούν να αποτελούν οι live εμφανίσεις τους και καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως έχουν μοιραστεί τη σκηνή με τους Lynyrd Skynyrd, Black Label Society, Corrosion of Conformity, Monster Magnet, Kylesa, Pro-Pain, The Haunted, Cancer Bats, The Shrine, Paradise Lost και άλλα ονόματα.

Είτε πρόκειται για μεγάλα stages, είτε για μικρές σκηνές, οι Potergeist πάντα δίνουν όλη τους την ενέργεια στο σανίδι, και αυτό θα κάνουν και στις 18 Μαΐου δίπλα στους θρυλικούς Truckfighters.

Πληροφορίες εισιτηρίων

Τιμές εισιτηρίων

21 ευρώ (early birds) - sold out

24 ευρώ (προπώληση)

28 ευρώ (ταμείο)

Σημεία προπώλησης

Δίκτυο More.com

https://www.more.com

τηλεφωνικά 211 7700 000

Nova | Public | Ευριπίδης | Viva Spot Τεχνόπολης



Hard copy tickets στα:

Oldschool (Σολωμού 13-15, Εξάρχεια)

Full Moon Store #1 (Θεμιστοκλέους 42, Εξάρχεια)

Full Moon Store #2 (Ηφαίστου 22, Μοναστηράκι)

Fuzz Ink. (Φαλήρου 24-26, Κουκάκι)

The Lab Records (Βεΐκου 73, Κουκάκι)

Metal Era (Εμμ. Μπενάκη 22, Εξάρχεια)

Monsterville (Αγ. Ειρήνης 13, Μοναστηράκι)