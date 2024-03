Όσκαρ 2024: Ο Αλ Πατσίνο απαντά για την πιο αμήχανη στιγμή στα βραβεία

Ο Αλ Πατσίνο με ανακοίνωσή του εξήγησε τον λόγο που δεν ανέφερε και τους 10 υποψηφίους Καλύτερης Ταινίας στα Όσκαρ, πριν ανακοινώσει τον μεγάλο νικητή

Ο Αλ Πατσίνο μιλάει για τον περίεργο και αναπάντεχο τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε τον νικητή του τελευταίου Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

Μετά τον ντόρο που προκλήθηκε κάνοντας λόγο για γκάφα του θρυλικού ηθοποιού, ο Πατσίνο εξέδωσε μια ανακοίνωση χθες Δευτέρα, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους. Ο Αλ Πατσίνο στη δήλωσή του εξήγησε ότι δεν ήταν επιλογή του να μην αναφέρει τις υπόλοιπες υποψήφιες ταινίες, λέει το Variety και το CNN.

Θυμίζουμε ότι ο 83χρονος Πατσίνο, σπάζοντας την παράδοση, δεν ανακεφαλαίωσε αναφέροντας και τους 10 υποψήφιους Καλύτερης Ταινίας πριν ανακοινώσει τον νικητή.

Επίσης, όταν άνοιξε τον φάκελο, αντί να πει την καρθιερωμένη φράση «And the Oscar goes to…» (Και το Όσκαρ πηγαίνει στο...), είπε: «And my eyes see Oppenheimer» (Και τα μάτια μου βλέπουν το Oppenheimer.

Μετά από μια σύντομη παύση -- και κάποια σύγχυση στο κοινό -- το Dolby Theatre ξέσπασε σε χειροκροτήματα για τον μεγάλο νικητή.

Η ανακοίνωση του Αλ Πατσίνο

«Φαίνεται να υπάρχει κάποια διαμάχη σχετικά με το ότι δεν ανέφερα κάθε ταινία ονομαστικά χθες το βράδυ πριν ανακοινώσω το βραβείο καλύτερης ταινίας», είπε ο Πατσίνο στη δήλωσή που εξέδωσε τη Δευτέρα, μέσω του Variety. «Θέλω απλώς να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήταν δική μου πρόθεσή να παραλείψω τους άλλους υποψηφίους, αλλά επιλογή των παραγωγών να μην ακουστούν ξανά, καθώς κάθε μια από τις ταινίες τονίστηκε ξεχωριστά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της τελετής».

«Ήταν τιμή μου να είμαι μέρος της τελετής και επέλεξα να ακολουθήσω τις επιθυμίες τους για το πώς ήθελαν να παρουσιαστεί το συγκεκριμένο βραβείο» πρόσθεσε ο διάσημος ηθοποιός.



«Καταλαβαίνω ότι το να είναι κανείς υποψήφιος για Όσκαρ είναι τεράστια τιμή και το να μην αναγνωριστεί αυτό είναι προσβλητικό και επίπονο», ανέφερε. «Το λέω αυτό ως κάποιος που αναγνωρίζει τους δημιουργούς, τους ηθοποιούς και τους παραγωγούς και κατανοώ πλήρως όσους ενοχλήθηκαν από αυτή την παράλειψη. Γι' αυτό και ένιωσα υποχρέωση μου να κάνω αυτή τη δήλωση» κατέληξε ο Πατσίνο.

Η ανακοίνωση της παραγωγής των Όσκαρ

Μετά τα Όσκαρ, η παραγωγός της τηλεοπτικής εκπομπής, Molly McNearney, είπε σε συνέντευξη στο Variety ότι η παράλειψη της λίστας των υποψηφίων «ήταν μια δημιουργική απόφαση» και εξήγησε ότι η ομάδα «ανησυχούσε πολύ που το σόου θα διαρκούσε πολλή ώρα».



«Μέχρι να φτάσετε στο φινάλε του σόου, έχετε δει τα κλιπ και των 10 καλύτερων ταινιών», εξήγησε η McNearney. «Ο κόσμος θέλει απλώς να ακούσει ποιος κερδίζει και είναι έτοιμος για το τέλος της Τελετής. Τουλάχιστον αυτό περιμέναμε. Έτσι, δεν του δώσαμε [σ.σ. του Αλ Πατσίνο] πακέτο με τα κλιπ. Δεν του δώσαμε υποψηφιότητες να διαβάσει», επιβεβαίωσε. «Ζητώ συγγνώμη αν η απόφασή μας να μην χρειαστεί να διαβάσουμε όλες αυτές τις υποψηφιότητες, τον έφερε σε δύσκολη θέση» πρόσθεσε.

Η παραγωγός αποκάλυψε επίσης ότι η επιλογή του Πατσίνο να μην πει την καθιερωμένη και διάσημη φράση «Και το Όσκαρ πάει στο…» μπορεί να έκανε την ανακοίνωση «λίγο πιο μπερδεμένη». «Αλλά αυτά έχει η ζωντανή μετάδοση, ποτέ δεν ξέρεις τι πραγματικά θα συμβεί», κατέληξε.

«Ο Αλ Πατσίνο ήταν απλώς ο Πατσίνο» είπε μια πηγή στο CNN σχετική με την επιλογή του ηθοποιού να ανακοινώσει το βραβείο χωρίς να χρησιμοποιήσει την παραδοσιακή ατάκα.

Στα παρασκήνια της Τελετής απονομής των Όσκαρ, ο οικοδεσπότης Τζίμι Κίμελ αστειεύτηκε με την Κέλι Ρίπα και τον Μαρκ Κονσουέλος σχολιάζοντας:«Υποθέτω ότι [ο Πατσίνο] δεν είχε δει ποτέ μια Τελετή βραβείων στο παρελθόν; Όλοι στην Αμερική γνωρίζουν τον ρυθμό και πώς πρέπει να καταλήξει στο "Και το Όσκαρ πηγαίνει στο... Aλλά όχι ο Αλ Πατσίνο! Ο Θεός να τον έχει καλά"».



