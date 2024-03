Όσκαρ 2024 - Eκπλήξεις και απρόοπτα: Το σκισμένο φόρεμα της Έμα Στόουν και η γκάφα του Αλ Πατσίνο

Η βραδιά των 96ων Βραβείων Όσκαρ σε γενικές γραμμές κύλησε ομαλά, χωρίς να λείπουν οι μικρές εκπλήξεις και τα απρόοπτα.

Το Οπενχάιμερ -όπως ήταν αναμενόμενο- αναδείχτηκε στον μεγάλο νικητή των 96ων Βραβείων Όσκαρ. Το φαβορί της μεγάλης βραδιάς με 13 υποψηφιότητες, απέσπασε συνολικά 7 βραβεία: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α' Ανδρικού και Β' Ανδρικού Ρόλου (για Κίλιαν Μέρφι και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ αντίστοιχα), Μοντάζ, Φωτογραφίας και Μουσικής.



Ακολουθεί το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου το οποίο απέσπασε τον μέγιστο αριθμό των Όσκαρ που περιμέναμε στην φετινή απονομή. Η ταινία κέρδισε συνολικά τέσσερα Όσκαρ: Ένα από τις μεγάλες κατηγορίες και συγκεκριμένα Α' Γυναικείου Ρόλου για την Έμα Στόουν, και τρία από τις τεχνικές, δηλαδή Μακιγιάζ & Κομμώσεις, Σκηνογραφία και Κοστούμια.



Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Λάνθιμος χαρίζει Όσκαρ Καλύτερης ηθοποιού σε πρωταγωνίστρια του, καθώς είχε προηγηθεί η Ολίβια Κόλμαν στην Ευνοούμενη.

Όσον αφορά την Barbie, την ταινία που σάρωσε το παγκόσμιο box office, έφυγε από τα Όσκαρ με ένα μόνο βραβείο, αυτό του Καλύτερου Τραγουδιού για το What Was I Made της Μπίλι Άιλις η οποία απέσπασε το δεύτερο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας της γράφοντας ιστορία μόλις στα 23 της χρόνια.



Χωρίς κάποιο Όσκαρ έφυγαν οι ταινίες Killers of the Flower Moon και Maestro, ενώ η ταινία του Αλεξάντερ Πέιν κατάφερε να αποσπάσει μόνο το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την Ντε'Βάιν Τζόι Ράντολφ.

Η 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με τον Τζίμι Κίμελ σε ρόλο οικοδεσπότη για τέταρτη φορά.

Ράιαν Γκόσλινγκ και Slash τα έσπασαν στην σκηνή των Όσκαρ

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν η ερμηνεία του τραγουδιού I’m Just Ken από τον Ράιαν Γκοσλινγκ, το οποίο ήταν υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού.



Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην σκηνή του Dolby Theater ντυμένος στα ροζ, έχοντας το πλάι του τον θρυλικό κιθαρίστα Slash των Guns N’ Roses. Η εμφάνισή τους ξεσήκωσε όλους τους σταρ που βρίσκονταν στην αίθουσα, και μάλιστα λίγο παραπάνω την Έμα Στόουν η οποία όπως ομολόγησε, έσκισε το φόρεμά της κατά τη διάρκεια του τραγουδιού.



Η δημόσια κόντρα Κίμελ - Τραμπ

Ο Τζίμι Κίμελ αφιέρωσε μια στιγμή κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης των Όσκαρ, ακριβώς πριν ο Αλ Πατσίνο παρουσιάσει την καλύτερη ταινία, για να διαβάσει δυνατά την τελευταία ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον επέκρινε ως παρουσιαστή.

Ο Κίμελ ανταπέδωσε στον Τραμπ επί σκηνής λέγοντας: «Μπλα, μπλα, μπλα… Εντάξει, τώρα, δείτε αν μπορείτε να μαντέψετε ποιος πρώην πρόεδρος μόλις το δημοσίευσε αυτό στο TruthSocial. Ο καθενας; Οχι; Λοιπόν, ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε, εκπλήσσομαι που είστε ακόμα....εμ μήπως είναι ώρα της φυλακής για σένα;»

Η γκάφα του Αλ Πατσίνο

Η παρουσίαση του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, του πιο σημαντικού βραβείου της βραδιάς από τον Αλ Πατσίνο, θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας για τη... συντομία του.

Ο θρυλικός ηθοποιός, χωρίς κανέναν πρόλογο, εισαγωγή, βίντεο ή αναφορά στις 10 υποψήφιες ταινίες, άνοιξε τον φάκελο και ανακοίνωσε με συνοπτικές διαδικασίες το «Oppenheimer», μπερδεύοντας τους πάντες για λίγο!



Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν ο ηθοποιός είχε καταφέρει να «χαλάσει τη μεγαλύτερη κατηγορία της βραδιάς», ωστόσο η στιγμή προκάλεσε άφθονο γέλιο καθώς άνοιξε τον φάκελο, με τους θεατές που παρακολουθούσαν από το σπίτι να αναρωτιούνται αν όλα αυτά ήταν προγραμματισμένα ή αν ο Πατσίνο είχε λόγο να βιάζεται. Ίσως ήθελε να πάει πιο γρήγορα στο afterparty.



Ορισμένοι είπαν πως η γκάφα του ηθοποιού θυμίζει εκείνη με το La La Land και το Moonlight στην 89η απονομή των βραβείων Όσκαρ.

O Aλ Πατσίνο αποκάλυψε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίες με συνοπτικές διαδικασίες ΑΡ

O γυμνός John Cena

O πρώην παλαιστής του WWE και ηθοποιός John Cena, εμφανίστηκε ολόγυμνος στην σκηνή των Όσκαρ καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία του με την κάρτα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Καλύτερων Κοστουμιών, το οποίο κέρδισε το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου.

Η σκηνοθετημένη αυτή εμφάνιση, που άλλους τους εξέπληξε και άλλους τους διασκέδασε, ήταν μια αναφορά σε μια από τις πιο αλησμόνητες στιγμές στην ιστορία των Όσκαρ, τότε που το 1974, πίσω από τον David Niven, ένας γυμνός άντρας έκανε την εμφάνισή του πάνω στην σκηνή των Όσκαρ.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους νικητές

Καλύτερη Ταινία



Οπενχάιμερ

Σκηνοθεσία



Κρίστοφερ Νόλαν, Οπενχάιμερ



Α' Ανδρικός Ρόλος



Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ



Α' Γυναικείος Ρόλος



Έμα Στόουν, Poor Things



Β' Ανδρικός Ρόλος



Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Οπενχάιμερ

Β' Γυναικείος Ρόλος



Ντε'Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Πρωτότυπο Σενάριο



Ανατομία μιας Πτώσης

Διασκευασμένο Σενάριο



American Fiction

Καλύτερη Διεθνής Ταινία



Ζώνη Ενδιαφέροντος (Ηνωμένο Βασίλειο)



Καλύτερη Φωτογραφία



Οπενχάιμερ



Καλύτερο Μοντάζ



Οπενχάιμερ



Καλύτερη Σκηνογραφία



Poor Things



Καλύτερα Κοστούμια



Poor Things

Καλύτερο Μακιγιάζ/ Κομμώσεις



Poor Things

Καλύτερη Μουσική



Οπενχάιμερ



Καλύτερο Τραγούδι



What Was I Made For (Barbie)



Καλύτερος Ήχος



Ζώνη Ενδιαφέροντος



Καλύτερα Οπτικά Εφέ



Godzilla Minus One



Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων



Το Αγόρι και ο Ερωδιός

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ



20 Days in Mariupol

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους



The Last Repair Shop



Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους



The Wonderful Story of Henry Sugar

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους



War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko



