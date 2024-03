Oscars 2024 LIVE BLOG: Λεπτό προς λεπτό η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου

Τα Όσκαρ επιστρέφουν, στην αίθουσα Walk of Fame στο Dolby Theater του Χόλιγουντ, για την 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Για μία ακόμα χρονιά, η Ακαδημία έκανε δοκιμασμένη επιλογή, καθώς παρουσιαστής της λαμπερής βραδιάς θα είναι για τέταρτη φορά ο Τζίμι Κίμελ (οι τρεις προηγούμενες χρονιές ήταν το 2017, 2018 και το 2023).

Η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2024 θα ξεκινήσει στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα και όχι στις 03:00, καθώς η Ακαδημία θέλει να τραβήξει περισσότερο το ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού.

Η φετινή γιορτή του κινηματογράφου, παρουσιάζει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Poor Things, Γιώργος Λάνθιμος συμμετέχει με 11 υποψηφιότητες.

To Oppenheimer του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν είναι πρώτο στην κούρσα 13 υποψηφιότητες. H Barbie έχει 6 υποψηφιότητες, ενώ η ταινία Killers Of The Flower Moon που φιλοδοξεί να κάνει την μεγάλη έκπληξη έχει 9 υποψηφιότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν με την ταινία τα «Παιδιά του Χειμώνα» διεκδικεί πέντε Όσκαρ.

Σε επίπεδο ηθοποιών, Emma Stone και Cillian Murphy μοιάζουν τα ακλόνητα φαβορί για τα Όσκαρ Α' Γυναικείου και Α' Αντρικού ρόλου αντίστοιχα.

Σχετικές ειδήσεις