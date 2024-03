Όσκαρ 2024: 10 throwback φωτογραφίες που έγραψαν ιστορία στα βραβεία

Τα ξημερώματα της Δευτέρας πραγματοποιείται η τελετή της φετινής απονομής των Όσκαρ - 10 φωτογραφίες από το παρελθόν που μας ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή

Κάθε χρόνο, οι διασημότητες του κινηματογράφου φορούν τα πιο φανταχτερά τους ρούχα για την πιο λαμπερή βραδιά στο Χόλιγουντ: τα Βραβεία Όσκαρ.

Όλα αυτά τα χρόνια του θεσμού η ιστορία έχει γραφτεί τόσο μέσα στο Dolby Theater όσο και στο κόκκινο χαλί αλλά και στα λαμπερά πάρτι.

Από στιγμιότυπα κάποιων πρώην ζευγαριών - από την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Κίφερ Σάδερλαντ μέχρι τη Σερ και τον Βαλ Κίλμερ - μέχρι τις στιγμές του Μάικλ Τζάκσον όλα έχουν μια διαφορετική ιστορία.

Ακολουθούν οι πιο χαρακτηριστικές παλιές φωτογραφίες των Όσκαρ που δεν θα πιστεύετε ότι καταγράφηκαν από την κάμερα:

PHOTO GALLERY Photo 1/10 Η Cher και ο Val Kilmer. Photo 2/10 Η Juliette Lewis και ο Brad Pitt στο κόκκινο χαλί. Photo 3/10 Liza Minnelli και Michael Jackson Photo 4/10 Τομ Κρουζ και Μέριλ Στριπ Photo 5/10 Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κατά τη διάρκεια των 66ων Ετήσιων Βραβείων Όσκαρ. Photo 6/10 Οι νικητές Ρόμπιν Γουίλιαμς και Τζακ Νίκολσον στα 70ά Ετήσια Βραβεία Όσκαρ. Photo 7/10 Από αριστερά: Rob Lowe, Sarah Jessica Parker και Robert Downey Jr. Photo 8/10 Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Κίφερ Σάδερλαντ στο κόκκινο χαλί. Photo 9/10 Ο Russell Brand και η Helen Mirren. Photo 10/10 Οι Shirley MacLaine, Halle Berry και Nicole Kidman.

Τι λένε οι προβλέψεις για τους φετινούς μεγάλους νικητές

Καλύτερη Ταινία

Υποψήφιοι: American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things, The Zone of Interest



Νικητής: Oppenheimer



Αν άλλη ταινία εκτός από το Oppenheimer κερδίσει στην εν λόγω κατηγορία, θα είναι μια τεράστια έκπληξη μετά από τη συλλογή βραβείων όλο αυτό τον καιρό.

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Υποψήφιοι: Justine Triet (Anatomy of a Fall), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Poor Things), Jonathan Glazer (The Zone of Interest)



Νικητής: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Α' Ανδρικού Ρόλου

Υποψήφιοι: Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (The Holdovers), Cillian Murphy (Oppenheimer), Jeffrey Wright (American Fiction)



Νικητής: Cillian Murphy (Oppenheimer)



Μετά τα βραβεία SAG που έστεψαν τον Μέρφι, όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσουν και τα Όσκαρ.

Α' Γυναικείου Ρόλου