Rockwave Nights στο Θέατρο Λυκαβηττού με Imany και Ηauser

Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες επιστρέφουν ξανά στη χώρα μας για συναυλίες στο θέατρο Λυκαβηττού

Η Imany και ο Hauser επιστρέφουν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι και ανηφορίζουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.



IMANY «Voodoo Cello»

Στις 16 Ioυλίου 2024 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού



To μυστικιστικό ταξίδι της ιέρειας της soul!ΙΜΑΝΥ και Voodoo Cello, ένας συγκλονιστικός διάλογος ανάμεσα σε μία μοναδική φωνή και οκτώ τσελίστες. Για το Voodoo Cello, η Γαλλίδα soul ντίβα διασκευάζει ανεπανάληπτα από Madonna, Ed Sheeran και Elton John μέχρι Bonnie Tyler και Hozier.



Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος που ακούγεται αυθόρμητος και ακατέργαστος χωρίς να είναι σκληρός, κρυστάλλινος χωρίς να είναι επιτηδευμένος. Με έναν εντελώς δικό της τρόπο, η ΙΜΑΝΥ βρίσκει τη φλέβα του ήχου που μας αγγίζει και μας εκπλήσσει, μας κάνει να αφεθούμε και να χαμογελάσουμε, να χορέψουμε ή να ονειρευτούμε.

To 2021 ήρθε το Voodoo Cello. «Αφού κατάφερα να γίνω μητέρα χωρίς να αφήσω στην άκρη τη δουλειά μου, αποφάσισα να σταματήσω να έχω αμφιβολίες. Να δεχτούμε την ιερή γυναικεία φωτιά ως υπολογίσιμη δύναμη. Δεν υπάρχει τίποτα που μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει». Το Voodoo Cello είναι απόδειξη: Ένα άλμπουμ που από τη σύλληψη μέχρι την εκτέλεση φέρει αποκλειστικά τη σφραγίδα της Imany.



HAUSER | "REBEL WITH A CELLO"

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2024 στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2024 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στην Αθήνα



HAUSER, ένας rock star...με τσέλο. Ο ανατρεπτικός μουσικός, ρηξικέλευθος καλλιτέχνης, σαγηνευτικός performer. Ο αγαπημένος μας Hauser, επισκέπτεται για πρώτη φορά τη Θεσσαλονίκη και επιστρέφει στην Αθήνα για δυο μοναδικές βραδιές.



Οι συναυλίες του χαρακτηρίζονται από τον ανεπανάληπτο συνδυασμό των εκρηκτικών ερμηνειών με τον ρομαντικό μεστό ήχο. Γι΄αυτό ο Hauser είναι πραγματικά μία μουσική κατηγορία από μόνος του.



