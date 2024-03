Οι Archive επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο συναυλίες

Οι Archive θα εμφανιστούν στο Θέατρο Λυκαβηττού και στη Μονή Λαζαριστών τον Ιούνιο

Οι πρωταγωνιστές και πρωτοπόροι του progressive rock και διαχρονικά αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Archive επιστρέφουν στη χώρα μας για δύο συναυλίας. Την Παρασκευή 14 Ιουνίου θα παίξουν στο θρυλικό Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού και το Σάββατο 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών (στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη). Δύο ατμοσφαιρικές βραδιές αφιερωμένες στους σημαντικότερους μουσικούς σταθμούς της καριέρας τους.

Μετά από πέντε χρόνια από την καθηλωτική τους συναυλία στο Ηρώδειο, οι Archive επιστρέφουν δυναμικά με τον προπέρσινο δίσκο τους, “Call To Arms & Angels” στις αποσκευές τους, υποσχόμενοι δύο αξέχαστες νύχτες που το φανατικό κοινό τους στη χώρα μας πρόσμενε καιρό.

Από το αριστουργηματικό downtempo ντεμπούτο τους, “Londinium” το 1996, κάθε κυκλοφορία των Archive ακροβατεί μεταξύ διαφορετικών πειραματισμών, νέων ήχων και κοινωνικών προβληματισμών. Λειτουργώντας ως κύριοι του δικού τους πεπρωμένου, παρακάμπτουν τις επικρατούσες τάσεις και δημιουργούν το δικό τους, μοναδικό, μουσικό μίγμα.

Με επιρροές και διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και προσδιορίζουν τη μουσική, το δίδυμο των Darius Keeler και Danny Griffiths, ευθύνεται για μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του νέου κύματος του progressive rock.

Η πλούσια δισκογραφία των Archive από το 1996 μέχρι και το 2022 όταν κυκλοφόρησε ο τελευταίος τους δίσκος “Call To Arms & Angels” έχει γεννήσει σπουδαία τραγούδια όπως το 16λεπτο έπος, “Again”, που έγινε αμέσως ραδιοφωνική επιτυχία. Το “Fuck U” το οποίο γράφτηκε κατά του George W. Bush “Fuck U”, έγινε ο απόλυτος Αrchive ύμνος απογειώνοντας τη φήμη του συγκροτήματος που δεν φοβήθηκε ποτέ να εξερευνήσει ψυχεδελικά και progressive μονοπάτια.

Tα “Bullets”, “You Make me Feel”, “Lights”, “End of our Days” ήρθαν μέσα στα χρόνια να επιβεβαιώσουν την καλλιτεχνική αξία και στιχουργική δεινότητα της αγαπημένης μουσικής κολλεκτίβας μέσα από την κυκλοφορία εμβληματικών δίσκων όπως των “You All Look the Same to Me”, “Noise” και “Lights”. Την ίδια περίοδο στην πολύχρονη καριέρα τους οι Archive έδωσαν μια σειρά από σαγηνευτικά sold out shows και headline εμφανίσεις σε κάποια από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη.





Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για:

Aθήνα: https://bit.ly/archiveath

Θεσσαλονίκη: https://bit.ly/archiveskg