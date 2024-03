Τεράστια καθυστέρηση για το σίκουελ του «Batman» - Υπομονή έναν χρόνο

Η πρεμιέρα της δεύτερης ταινίας Batman αναβάλλεται για τον Οκτώβριο του 2026!

Δυστυχώς, τα νέα για τους φίλους του Batman δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Το σίκουελ της ταινίας του Ματ Ριβς δεν προβλέπεται να κυκλοφορήσει σύντομα, καθώς μόλις έλαβε αναβολή ενός ολόκληρου χρόνου!



To The Batman Part II, όπως θα είναι ο τίτλος του σίκουελ, με πρωταγωνιστή ξανά τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ήταν αρχικά προγραμματισμένη να βγει στους κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου του 2025. Με τις πρόσφατες ανακοινώσεις όμως, Batman… είχαμε! H πρεμιέρα της ταινίας παίρνει μεγάλη αναβολή και επαναπρογραμματίζεται -κρατηθείτε- για το 2026!



Συγκεκριμένα, η Warner με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου του 2026, λόγω της πολύμηνης απεργίας των σεναριογράφων του Χόλιγουντ. Όπως και να έχει, ο Ματ Ριβς θα βρίσκεται και πάλι στο σκηνοθετικό τιμόνι και ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα επιστρέψει στο ρόλο του σούπερ ήρωα, άλλωστε ο ηθοποιός φέρεται να έχει υπογράψει για μια τριλογία του Batman.



Υπενθυμίζεται ότι το The Batman γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 760 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, ενώ είχε λάβει ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια από κριτικούς και κοινό.



