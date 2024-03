Πολιτιστική ατζέντα: Συμφωνικός Πορτοκάλογλου, Κότσιρας στο σκοτάδι και ατμόσφαιρα Λας Βέγκας

Τζωρτζίνα Ντούτση

Ο Σπύρος Πετρουλάκης του Σασμού κυκλοφορεί το νέο του βιβλίο, ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής με μια αλλιώτικη, συμφωνική συναυλία και ο Γιάννης Κότσιρας σβήνει τα φώτα και κάνει μια συναυλία στο σκοτάδι για καλό σκοπό. Αν σας έχει πιάσει η άνοιξη, μια βόλτα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για χαλάρωση, άσκηση στη φύση και ευεξία, είναι η ιδανική πρόταση για να κάνουμε ένα διάλειμμα από το βαρύ πρόγραμμα της καθημερινότητας.

Μουσική

Νίκος Πορτοκάλογλου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



Μια ανατρεπτική μουσική παράσταση που σκιαγραφεί το καλλιτεχνικό πορτρέτο του Νίκου Πορτοκάλογλου «αλλιώς», με έναν διαφορετικό – συμφωνικό ήχο, φωτίζοντας τα τραγούδια του από μια άλλη πλευρά, ανακαλύπτοντάς τα ξανά. Στις 29 και 30 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής.



Μια ξεχωριστή συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων: της τραγουδοποιίας του Νίκου Πορτοκάλογλου με στοιχεία από το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι, αλλά και το ροκ και το μπλουζ, με τον ήχο της δικής του μπάντας, καθώς και του συμφωνικού ήχου της ορχήστρας που αντιπροσωπεύει την κλασική Δυτική παράδοση. Κεντρικός πυλώνας της παράστασης, η συνάντηση μουσικών όλων των γενεών επί σκηνής. Από τη γενιά του ’80, που ανήκει ο τραγουδοποιός, μέχρι τις γενιές του μέλλοντος, που εκπροσωπούν τα μέλη της Χορωδίας και της Συμφωνικής Ορχήστρας.

Τραγουδούν μαζί του ο πολυτάλαντος συνεργάτης του Βύρων Τσουράπης, η εξαιρετική νέα ερμηνεύτρια Μυρτώ Βασιλείου και, ως έκτακτος καλεσμένος, ο ένας και μοναδικός Γιώργος Περρής. Η ιδέα για τη συναυλία ξεκίνησε από πρόταση του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Άννας Μυκωνίου και του Θανάση Κολαλά και παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2022 με τίτλο «Επίσημο ένδυμα».

Συναυλία στο σκοτάδι με τον Γιάννη Κότσιρα, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης



Τη Δευτέρα 1 Απριλίου ο Γιάννης Κότσιρας ανεβαίνει στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης για μία μοναδική συναυλία στο σκοτάδι με σκοπό την υποστήριξη του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Ο Γιάννης Κότσιρας

Μετά τις συνεχείς sold out συναυλίες στο σκοτάδι, τα Σπουδαία Events υποδέχονται τον σπουδαίο τραγουδιστή και τους εξαιρετικούς μουσικούς του για μία βραδιά που θα θυμίζει όνειρο θερινής νυχτός.

Μία συσκοτισμένη αίθουσα και η φωνή του Γιάννη Κότσιρα αρκούν για να νιώσουμε και πάλι παιδιά, να κοιτάξουμε το φως στο σκοτάδι, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ήδη στο παραμύθι που ψάχνουμε, και όλα αυτά σαν να είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Συναυλία στο Σκοτάδι – «20 Φωτεινές Ιστορίες», Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Την Τρίτη 2 Απριλίου ο Θοδωρής Κοτονιάς, η Σαββέρια Μαργιολά, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και ο Παντελής Κυραμαργιός ανεβαίνουν στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης χαρίζοντάς μας «20 φωτεινές ιστορίες», για μία μοναδική συναυλία στο σκοτάδι με σκοπό την υποστήριξη της Συλλογικής Κουζίνας «El Chef».



Ville Valo, Fuzz και Principal Club Theater



H φωνή που σφράγισε τις μουσικές αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς επιστρέφει στην Ελλάδα για να δώσει δύο μοναδικά headline shows την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 στο Fuzz (Αθήνα) και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 στο Principal Club Theater (Θεσσαλονίκη).

Ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από το μικρόφωνο των λατρεμένων του ελληνικού κοινού HIM ετοιμάζει τις βαλίτσες του για δύο αξέχαστες συναυλίες μπροστά από το φανατικό κοινό του που πρόσμενε καιρό αυτή τη στιγμή.

Θέατρο

Η Κυρά της Ρω, Θέατρο Γκλόρια - Κεντρική Σκηνή



Με αφορμή τη ζωή της Κυράς της Ρω, της κατά κόσμον Δέσποινας Αχλαδιώτη, ο διεθνώς βραβευμένος συγγραφέας Γιάννης Σκαραγκάς γράφει ένα συγκινητικό και βαθιά ανθρώπινο κείμενο με αφορμή τη γυναίκα που έγινε σύμβολο γενναιότητας, πατριωτισμού και γυναικείας χειραφέτησης.



Με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη στον ομώνυμο ρόλο και σε σκηνοθεσία Σταύρου Λίτινα.

Η Φωτεινή Μπαξεβάνη στον ομώνυμο ρόλο

Η παράσταση ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, Γερμανία και στην Κύπρο σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και αγγίζοντας ένα μεγάλο διεθνές κοινό εκτός από τις ελληνικές κοινότητες. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το πρώτο ελληνικό έργο που έλαβε επίσημη πρόσκληση από το διάσημο Center for the Art of Performance του UCLA στο Λος Άντζελες, όπου και παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το 2020.

Las Vegas Magic Festival 5, Christmas Theater



To Las Vegas Magic Festival είναι ένα show που παρουσιάζει κάθε χρόνο διάσημους βραβευμένους μάγους, με εντυπωσιακές παραστάσεις που γίνονται sold out.

To Las Vegas Magic Festival έρχεται στο Christmas Theater

Καλωσήρθατε και φέτος στο Λας Βέγκας, την πρωτεύουσα των μάγων. Εδώ ταξιδεύουν οι καλύτεροι μάγοι και Illusionists από όλο τον κόσμο. Μερικοί από αυτούς έρχονται στην Αθήνα στις 29-31 Μαρτίου, για να παρουσιάσουν νούμερα που ακροβατούν ανάμεσα στο ρεαλισμό και στην ψευδαίσθηση. Ανακαλύψτε τα όρια του μύθου, της τέχνης, των ψευδαισθήσεων και της πραγματικότητας. Παρακολουθήστε απίστευτες στιγμές, που κόβουν την ανάσα. Μάγοι που «κλέβουν» το μυαλό και μιλούν στην ψυχή μας. Αιώρηση αντικειμένων, αντικείμενα που μεταμορφώνονται σε σκόνη μπροστά στα μάτια μας, άνθρωποι που πετάνε, μαγικοί καθρέφτες και άλλα πρωτότυπα και απίστευτα tricks κόντρα στους νόμους της φυσικής και της λογικής.

Έξι από τους καλύτερους σύγχρονους αλχημιστές της εποχής μας έρχονται στο Christmas Theater για να μας χαρίσουν μαγεία, χιούμορ αλλά και δυνατά συναισθήματα.

Σινεμά

Baghead: Η Μάγισσα των Νεκρών



Μετά το θάνατο του πατέρα της (Peter Mullan), η Iris (Freya Allan) μαθαίνει ότι έχει κληρονομήσει μια ερειπωμένη παμπ αιώνων. Ταξιδεύει στο Βερολίνο για να αναγνωρίσει το σώμα του πατέρα της και να συναντηθεί με τον Δικηγόρο (Ned Dennehy) για να συζητήσουν το κτήμα. Όταν υπογραφεί η πράξη θα δεθεί άρρηκτα με μια ανείπωτη οντότητα που κατοικεί στο υπόγειο της παμπ - την Baghead - ένα πλάσμα που αλλάζει σχήμα και μπορεί να μεταμορφωθεί σε νεκρό. Δύο χιλιάδες μετρητά για δύο λεπτά με το πλάσμα είναι ό,τι χρειάζονται για να απαλύνουν τη θλίψη τους οι απελπισμένοι αγαπημένοι τους. Ο Neil (Jeremy Irvine), ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του, είναι ο πρώτος πελάτης της Iris. Όπως ο πατέρας της, η Ίρις μπαίνει στον πειρασμό να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις του πλάσματος και να βοηθήσει τους απελπισμένους ανθρώπους για ένα τίμημα. Σύντομα όμως ανακαλύπτει ότι η παραβίαση του κανόνα των δύο λεπτών μπορεί να έχει τρομακτικές συνέπειες. Μαζί με την καλύτερή της φίλη Katie (Ruby Barker), η Iris πρέπει να παλέψει για να διατηρήσει τον έλεγχο της Baghead και να βρει πώς να την καταστρέψει, προτού τους καταστρέψει.

Γκοτζίλα x Κονγκ: Η Νέα Αυτοκρατορία (Godzilla x Kong: The New Empire)



Η επική μάχη συνεχίζεται! Το κινηματογραφικό Monsterverse της Legendary Pictures βαδίζει στα ίχνη της εκρηκτικής αναμέτρησης του “Γκοτζίλα vs.Κονγκ” με μία νέα περιπέτεια που φέρνει τον παντοδύναμο Κονγκ και τον τρομαχτικό Γκοτζίλα αντιμέτωπους με μία κολοσσιαία, ανεξερεύνητη απειλή κρυμμένη μέσα στον κόσμο μας, που βάζει σε κίνδυνο την ύπαρξη τους και τη δική μας. Η νέα ταινία εξερευνά την προέλευση και την ιστορία αυτών των Τιτάνων, καθώς και τα μυστήρια της Νήσου του Κρανίου και πέραν αυτής, ενώ αποκαλύπτει τη μυθική μάχη που σφυρηλάτησε αυτά τα εκπληκτικά όντα και τα έφερε κοντά στην ανθρωπότητα για πάντα.

Βιβλίο

Αυγή, Το θαμμένο τετράδιο - Σπύρος Πετρουλάκης

Το νέο βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη κυκλοφορεί την Παρασκευή 29 Μαρτίου.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας

«Το όνομά μου είναι Αυγή. Αυγή, σκέτο. Γεννήθηκα στις 25 Νοέμβρη του 1931 στα περίχωρα της Λαμίας. Βρίσκομαι στο Παλαιό Τρίκερι περίπου έναν χρόνο. Με έφεραν εδώ τον Ιούνιο του 1949 μαζί με άλλες γυναίκες.

Το Τρίκερι όμως δεν είναι τόπος εξορίας. Είναι η ίδια η κόλαση πάνω στη γη. Όχι το νησί ασφαλώς, αλλά εκείνοι που κρατάνε τις τύχες μας στα χέρια τους. Οι δεσμοφύλακές μας. Αυτοί είναι η κόλασή μας».

Η γυναικεία φύση μοιάζει με τον αέρα: είναι αόρατη, αλλά και πανίσχυρη.

Ανακαλύπτοντας ένα παλιό τετράδιο, η Αναστασία ταξιδεύει στο ολέθριο παρελθόν. Όταν οι δύο πλευρές βρίσκονται εβδομήντα χρόνια μετά μπροστά σε έναν καθρέφτη, μύθοι και πραγματικότητες έχουν μόνο μία όψη. Την αλήθεια.

Μην χάσετε

Αν σας έπιασε η άνοιξη και θέλετε να βρεθείτε κοντά στη φύση, σας έχουμε μια ιδανική πρόταση ευεξίας, χαλάρωσης και άθλησης. Αρκεί να πάμε μια βόλτα μέχρι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και να κάνουμε Yoga εντελώς δωρεάν, πάντα υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών φυσικής αγωγής. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και να φέρουν το δικό τους στρώμα yoga. (Δευτέρα 1/04, 18.00-19.15 στο Ξέφωτο, Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας).

Εναλλακτικά, κάθε Τετάρτη και Σάββατο μπορούμε να μάθουμε τις βασικές τεχνικές του Τai Chi, για εσωτερική ηρεμία και δύναμη, ή για να βελτιώσουμε την ισορροπία μας και μειώσουμε το στρες. Όλες οι κινήσεις είναι κυκλικές και συνεχείς, με ήπιο ρυθμό εναλλαγής, και συνοδεύονται από βαθιές αναπνοές. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης.



