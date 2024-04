Ντεμπούτο της ΕΛΣΟΝ στο θρυλικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης

Η εμφάνιση της ΕΛΣΟΝ στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στην ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της έως σήμερα.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Ιδρυτή και Καλλιτεχνικό Διευθυντή της ΕΛΣΟΝ, Διονύση Γραμμένο, κατά την ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων πρόκειται να ταξιδέψει φέτος στη Νέα Υόρκη, με σκοπό να πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση σε μια από τις πλέον εμβληματικές αίθουσες συναυλιών του κόσμου. Η εκδήλωση αυτή φιλοξενείται από το The Hellenic Initiative - Ελληνική Πρωτοβουλία, με την αρωγή Αμερικανών και Ελλήνων υποστηρικτών.



Η συναυλία της ΕΛΣΟΝ θα λάβει χώρα την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024, στο Stern Auditorium / Perelman Stage του Carnegie Hall.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:



● το έργο «rewind« της Βρετανής - προτεινόμενης για βραβείο Grammy - συνθέτριας Anna Clyne, μιας από τις πιο περιζήτητες μουσικές δημιουργούς διεθνώς, η οποία χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Bachtrack ως “μία εκ των δέκα πιο δημοφιλών σύγχρονων συνθετών στον κόσμο”

● μια επιλογή από τους Ελληνικούς Χορούς του Νίκου Σκαλκώτα, οι οποίοι μάλιστα έκαναν την αμερικανική τους πρεμιέρα στο Carnegie Hall ακριβώς 70 χρόνια πριν, τον Νοέμβριο του 1954, με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης υπό τον Δημήτρη Μητρόπουλο,

● τους δημοφιλείς Συμφωνικούς Χορούς του Leonard Bernstein, βασισμένους σε θέματα από το μιούζικαλ West Side Story. Η σύνθεση αποτελεί μια μεταφορά του έργου “Ρωμαίος και Ιουλιέττα” του Σαίξπηρ στα μέσα του 20ου αιώνα, με τη δράση του να εκτυλίσσεται στις λαϊκές, πολυφυλετικές γειτονιές της Νέας Υόρκης.



Στο πλαίσιο της παραμονής τους στη Νέα Υόρκη, οι μουσικοί της ΕΛΣΟΝ θα έχουν μεταξύ άλλων την ευκαιρία να επισκεφθούν τον νεοανεγερθέντα Εθνικό Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Νικολάου Μανχάταν (St. Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrine).



Η ΕΛΣΟΝ αποτελεί Ορχήστρα in Residence του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ορχηστρών Νέων (European Federation of National Youth Orchestras). Κατά τα επτά χρόνια της παρουσίας της, πάνω από 300 νέοι μουσικοί από 46 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού έχουν επιλεγεί για να λάβουν μέρος στις συναυλίες και τις εκπαιδευτικές δράσεις της.



Η εμφάνιση της ΕΛΣΟΝ στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στην ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της έως σήμερα. Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2023, η ορχήστρα προσκλήθηκε για δεύτερη φορά στο Konzerthaus του Βερολίνου, για την εναρκτήρια συναυλία του διεθνούς φεστιβάλ Young Euro Classic, στον απόηχο της οποίας δημοσιεύθηκαν διθυραμβικές κριτικές και αφιερώματα στον διεθνή Τύπο.



Σε σχετικό του άρθρο στην εφημερίδα Tagesspiegel, ο κριτικός Frederik Hanssen αναφέρει πως «Αυτή ακριβώς η φωτιά καίει στις καρδιές των νεαρών ταλέντων και ο Διονύσης Γραμμένος ξέρει πως να την “εξορύξει” με τέτοιον τρόπο ώστε η μουσική κυριολεκτικά να μεταφέρεται άμεσα στο κοινό [...] Ακόμα και στην πολυσύνθετη Πρώτη του Μπραμς, οι μουσικοί γνωρίζουν πάντα ακριβώς πώς κινείται η μουσική και τι την κρατά δεμένη στον πυρήνα της […] Ο θαυμάσιος ήχος και η προσήλωση στην παρτιτούρα συνδυάζονται εδώ με την απόλυτη αφοσίωση σε μια ερμηνευτική ένταση που σπάνια συναντάμε στα έργα του ρομαντικού συνθέτη από το Αμβούργο».



Ο αρχιμουσικός Διονύσης Γραμμένος έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο του με τη London Philharmonic Orchestra στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά και με την Ulster Orchestra, με σολίστ τον Mahan Esfahani, σε μια συναυλία που αναμεταδόθηκε από το BBC Radio 3. Από τις πρόσφατες εμφανίσεις του ξεχωρίζουν αυτές με τη Belgian National Orchestra, την Orchestre Symphonique de Québec, την Cameristi della Scala και με σολίστ τους Khatia Buniatishvili και Renaud Capucon, μεταξύ άλλων.

Έχει διατελέσει Κορυφαίος Αρχιμουσικός της English Touring Opera, για την παραγωγή της La Bohème του Puccini, η οποία έλαβε εγκωμιαστικές κριτικές από τον βρετανικό Τύπο, και διηύθυνε τη Royal Northern Sinfonia στην όπερα La Cenerentola του Rossini. Τον Μάιο του 2024 θα διευθύνει την RTE Concert Orchestra στο Δουβλίνο, ενώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με τη Houston Symphony Orchestra.



Η πώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 3 Ιουνίου 2024, μέσω της ιστοσελίδας και των επίσημων σημείων διάθεσης του Carnegie Hall, με τις τιμές να ξεκινούν από $25:

https://www.carnegiehall.org/



● Carnegie Hall Box Office: 57th Street and Seventh Avenue (Δευτέρα έως Σάββατο, 11 π.μ. – 6 μ.μ. & Κυριακή, 12 – 6 μ.μ.)

● CarnegieCharge: +1 212-247-7800 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 π.μ. – 8 μ.μ., Σάββατο & Κυριακή, 12 - 8 μ.μ.)



Το έργο της ΕΛΣΟΝ υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το οποίο είναι και ο Ιδρυτικός Δωρητής της, τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το The Hellenic Initiative και το εύρος των ιδιωτών και εταιρικών υποστηρικτών του, καθώς και από την Aegean Airlines, ως Επίσημο Χορηγό Αερομεταφορών.



Το The Hellenic Initiative - Ελληνική Πρωτοβουλία είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος φέρνει σε επαφή Έλληνες της διασποράς και Φιλέλληνες, με σκοπό την επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας, μέσω προγραμμάτων εστιασμένων στην αντιμετώπιση της κρίσης, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.





