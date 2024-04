Οι dEUS για μια συναυλία στην Αθήνα τον Ιούνιο

Οι dEUS θα δώσουν μια συναυλία στο Floyd στις 7 Ιουνίου

Οι dEUS, οι indie rockers από την Αμβέρσα έρχονται στις 7 Ιουνίου στην αγαπημένη τους Ελλάδα για μια συναυλία στο Floyd live music venue. Αρχές καλοκαιριού θα είναι στην Αθήνα για να παρουσιάσουν στους Έλληνες φίλους τους το καινούργιο υλικό από το τελευταίο άλμπουμ τους, How To Replace It αλλά και όλα τα γνωστά τραγούδια τους, όπως τα Sister Dew, Instant Street, Everybody's Weird, Dream Sequence #1, μαζί με τα κλασικά standards τους, Suds & Soda, Little Arithmetics, For the Roses και Hotellounge (Be the Death of Me).

Οι dEUS ποτέ δεν υιοθέτησαν μία συγκεκριμένη ταυτότητα που να τους χαρακτηρίζει. Άλλωστε δεν επεδίωξαν ποτέ να έχουν μία. Ωστόσο, παρέμειναν πιστοί σε ορισμένες κατευθυντήριες αρχές και παραδόσεις. Με επιρροές από καλλιτέχνες όπως οι Velvet Underground, Captain Beefheart, Tom Waits, Frank Zappa, Charles Mingus και Leonard Cohen, το στυλ τους προσδιορίζεται από μια εκλεκτική σύνθεση ροκ, πανκ, μπλουζ και τζαζ στοιχείων.

«Δεν θέλεις να επαναλαμβάνεις τον εαυτό σου, αλλά θέλεις να έχεις και να διατηρείς το δικό σου στυλ», δηλώνει ξεκάθαρα ο Tom Barman, frontman και ιδιοφυής ηγέτης των Βέλγων art-rockers. «Θέλεις να δοκιμάζεις νέα πράγματα, ό,τι αισθάνεσαι ότι είναι φρέσκο εκείνη τη στιγμή».



Έτσι συμβαίνει και με το How To Replace It, το όγδοο στούντιο άλμπουμ τους και το πρώτο μέσα σε δέκα χρόνια. Αντικατοπτρίζει τη δημιουργική εξέλιξη της μπάντας στο πέρασμα του χρόνου. Ξεχωριστό, ιδιαίτερο, διακριτικό και εφευρετικό, μελωδικό αλλά και προκλητικά παράξενο. Μοναδικό. Και πάνω απ' όλα, ένα γνήσια dEUS άλμπουμ.



Ο αρχικός πυρήνας των dEUS από τους Tom Barman, Stef Kamil Carlens, Klaas Janzoons και Jules De Borgher, σχηματίστηκε το 1991 ως μία μπάντα που έπαιζε διασκευές. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε τρία χρόνια αργότερα, το 1994 και αφού προστέθηκε στην μπάντα ο κιθαρίστας Rudy Trouvé.

Το Worst Case Scenario θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ της δεκαετίας του '90. Με τραγούδια σαν τα Suds and Soda, Via και Hotellounge (Be The Death Of Me) για τα οποία γράφτηκαν διθυραμβικές κριτικές στον μουσικό τύπο της εποχής, αποκαλύπτει τη μουσική ποικιλομορφία που θα χαρακτηρίζει τους dEUS από εκεί και στο εξής. Σίγουρα δεν ήταν το worst case scenario για τους dEUS παρά η έναρξη της σπουδαίας καριέρας τους!

Έκτοτε, οι dEUS κυκλοφόρησαν σημαντικά άλμπουμ που αποδεικνύουν τον πλούτο της μουσικής τους. Έτσι, το 1996 βγήκε το δεύτερο άλμπουμ τους In a Bar, Under the Sea ενώ το τρίτο και ένα από το πιο γνωστά άλμπουμ τους, το magnum opus του συγκροτήματος θα λέγαμε, The Ideal Crash κυκλοφόρησε το 1999. Μάλιστα, με αυτό το συγκρότημα καθιερώθηκε ως μια από τις πλέον ευρηματικές, δαιμόνιες και εμπνευσμένες μπάντες της γενιάς της. Η ψυχεδελική τους ψυχή συναντήθηκε εδώ και ενώθηκε αρμονικά με την μελωδική και γαλήνια πλευρά τους και αυτή η αξιοπερίεργη «ένωση» δημιούργησε έναν δίσκο στον οποίο άξιζε να αφιερώσουν μία ολόκληρη ευρωπαϊκή περιοδεία είκοσι χρόνια αργότερα.

Με αλλαγές στη σύνθεσή τους αλλά με τους Tom Barman (κιθάρα, φωνή), Klaas Janzoons (πλήκτρα, βιολί), να παραμένουν από την αρχή τα σταθερά μέλη τους, οι dEUS κυκλοφόρησαν άλλα τέσσερα άλμπουμ, Pocket Revolution (2005), Vantage Point (2008), Keep You Close (2011), Following Sea (2012) καθώς και τη συλλογή, Selected Songs 1994-2014.

Δέκα χρόνια μετά, ήρθε το όγδοο στούντιο άλμπουμ τους, How to Replace It (2023). Ακόμη και ο τίτλος του – μυστηριώδης και υπαινικτικός – φαίνεται να θέλει να παραμείνει στη σκιά, στο ημίφως μιας βαθιά κρυμμένης σοφίας. Είναι μια ερώτηση ή είναι μια απάντηση; Οι dEUS δεν απαντούν αυτοί για τον ακροατή της μουσικής τους, τον αφήνουν ελεύθερο να αποφασίσει, να λύσει μόνος του το γρίφο.



Το άλμπουμ γράφτηκε κατά τη διάρκεια συμπυκνωμένων, σύντομων και εκρηκτικών τζαμαρισμάτων της μπάντας. Αφιερώνοντας ατελείωτες ώρες στην κάθε λεπτομέρεια αλλά και σχηματοποιώντας τα τραγούδια στη συνέχεια, τη γνωστή «γλυπτική» δημιουργική άσκηση των dEUS. Δεν κάνουν μουσική, την πλάθουν, σχεδόν της δίνουν υλική υπόσταση.



Τριάντα χρόνια μετά το ντεμπούτο τους, οι dEUS παραμένουν ανεξάρτητοι, καινοτόμοι, ατελείωτα περίεργοι και δημιουργικά ανήσυχοι. Είναι οι dEUS που εξακολουθούν να εκφράζουν με το απόκοσμο και αινιγματικό τους ιδίωμα τη σύγχρονη, αταξινόμητη μουσική. «Ανυπομονούμε να παίξουμε ζωντανά αυτά τα τραγούδια», λέει ο Barman.

Πληροφορίες Εισιτηρίων



Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά άμεσα



Τιμές Εισιτηρίων



Γενική είσοδος: 30 ευρώ

Ταμείο: 33 ευρώ



Σημεία Προπώλησης



Ηλεκτρονικά: more.com

τηλεφωνικά 211 7700 000

more spots

Nova | Public | Ευριπίδης | Viva Spot Τεχνόπολης



Floyd

Live Music Venue

Πειραιώς 117, Γκάζι 11854, Aθήνα

210 3416706

info@floyd.gr