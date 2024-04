H Tέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ της «The Tortured Poets Department»

Πάρτε μια γεύση από το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ

Αναμονή τέλος για τους φαν της Τέιλορ Σουίφτ, καθώς σήμερα 19 Απριλίου, κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ με τίτλο «The Tortured Poets Department».



Η Σουίφτ είχε ανακοινώσει την είδηση για το νέο της άλμπουμ στα βραβεία Grammy, ενώ είχε παραδεχθεί ότι η δημιουργία του ήταν «πραγματικά μια σανίδα σωτηρίας για εκείνη».

Κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Μελβούρνη, η σταρ της ποπ θέλησε να εξομολογηθεί μια αλήθεια της. όπως αποκάλυψε στους στους θαυμαστές της, η διαδικασία δημιουργίας του νέου της άλμπουμ τής υπενθύμισε πόσο πολύ η συγγραφή στίχων τη βοηθάει να «βγει» από δύσκολες περιόδους της ζωής.

«Το “Tortured Poets” είναι ένα άλμπουμ που χρειαζόμουν να το κάνω, νομίζω περισσότερο από οποιοδήποτε από τα άλμπουμ μου που έχω κάνει ποτέ.. Ήταν πραγματικά μια σανίδα σωτηρίας για μένα», εξήγησε. «Ήταν τα πράγματα που περνούσα και τα πράγματα για τα οποία έγραφα».

«Μου θύμισε κάπως γιατί η δημιουργία τραγουδιών είναι κάτι που πραγματικά με βοηθάει στη ζωή μου και δεν συνέβη ποτέ πριν σε ένα άλμπουμ να χρειάζομαι να γράψω τραγούδια περισσότερο από όσο το χρειαζόμουν στο "Tortured Poets"», πρόσθεσε.

«Μια ανθολογία νέων έργων που αντικατοπτρίζουν γεγονότα, απόψεις και συναισθήματα από μια φευγαλέα και μοιρολατρική στιγμή στο χρόνο - που ήταν εξίσου συγκλονιστική και θλιβερή. Αυτή η περίοδος της ζωής του δημιουργού έχει πλέον τελειώσει, το κεφάλαιο έκλεισε και ολοκληρώθηκε. Δεν υπάρχει τίποτα για να εκδικηθείς, δεν υπάρχουν σκορ για να διευθετηθούν μόλις επουλωθούν οι πληγές. Και μετά από περαιτέρω σκέψη, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς αποδείχτηκε ότι ήταν αυτοτραυματισμένοι. Αυτός ο δημιουργός πιστεύει ακράδαντα ότι τα δάκρυά μας γίνονται ιερά με τη μορφή μελανιού σε μια σελίδα. Μόλις πούμε την πιο θλιβερή ιστορία μας, μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτήν. Και μετά το μόνο που μένει πίσω είναι η βασανισμένη ποίηση», αναφέρει η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της στο Instagram.

Πρόκειται για το 11ο στούντιο άλμπουμ της τραγουδίστριας μετά το «Midnights» του 2022. Το άλμπουμ κυκλοφορεί σε τέσσερις εκδόσεις και περιέχει 17 τραγούδια (16 + 1 bonus track με τίτλο The Manuscript). Επίσης περιέχει συμμετοχές από τους Florence + the Machine και τον Post Malone.

Τα τραγούδια του άλμπουμ

SIDE A

Fortnight (feat Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad



SIDE B

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (feat Florence + the Machine)



SIDE C

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

Loml



SIDE D

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Bonus Track: The Manuscript

Βρείτε το και ακούστε το ψηφιακά, εδώ:

https://taylorswift.lnk.to/TTPDGREPR

Διαβάστε επίσης





Τέιλορ Σουίφτ: Απάτη 1 εκατ. λιρών με πλαστά εισιτήρια στη Βρετανία - Καμπανάκι από τις τράπεζες

Η Κόρτνεϊ Λοβ έσταξε φαρμάκι για την Τέιλορ Σουίφτ: «Δεν είναι σημαντική και ενδιαφέρουσα»

Τέιλορ Σουίφτ: Η αντίδρασή της στην παρωδία τραγουδιού της από τους Έμιλι Μπλαντ και Ράιαν Γκόσλινγκ