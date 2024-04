Η Κόρτνεϊ Λοβ έσταξε φαρμάκι για την Τέιλορ Σουίφτ: «Δεν είναι σημαντική και ενδιαφέρουσα»

Η Κορτνεϊ Λαβ εκτός από την Τέιλορ Σουίφτ, «έθαψε» επίσης τη Μαντόνα και τη Lana Del Rey

Η Κόρτνεϊ Λοβ μοιράστηκε τις... σκέψεις της για την Τέιλορ Σουίφτ - οι οποίες μάλλον δεν είναι και οι καλύτερες για την ποπ σταρ.



Μιλώντας πρόσφατα στο The Standard για την προώθηση της ραδιοφωνικής σειράς της στο BBC Radio 6, η... φαρμακόγλωσσα Λοβ μίλησε για την Τέιλορ Σουίφτ, τη Lana Del Rey και τη Μαντόνα.



Αν και οι εκπομπές της «Courtney Love’s Women» έχουν ως θέμα τις γυναίκες της μουσικής, η Λοβ επέλεξε να «θάψει» τη Σουίφτ στη συνέντευξή της στο The Standard. «Η Τέιλορ δεν είναι σημαντική. Μπορεί να είναι ένας ασφαλής χώρος για τα κορίτσια, και μάλλον είναι η Μαντόνα τού σήμερα, ωστόσο δεν είναι ενδιαφέρουσα ως καλλιτέχνης».



Ήταν να μην πάρει η Λοβ. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην Lana Del Rey, λέγοντας ότι σταμάτησε να της αρέσει η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους: «Δεν μου άρεσε η Lana από τότε που διασκεύασε ένα τραγούδι του Τζον Ντένβερ. Μέχρι το «Take Me Home, Country Roads» νόμιζα ότι ήταν υπέροχη. Όταν ηχογραφούσα το νέο μου άλμπουμ, χρειάστηκε να σταματήσω να την ακούω καθώς με επηρέαζε πάρα πολύ».

Ακόμα και τη Μαντόνα έπιασε στο στόμα της, με την οποία έχει δύσκολη σχέση εδώ και δεκαετίες. Το 2007, η Love αμφισβήτησε την αξίζ της Μαντόνα ως καλλιτέχνη, γράφοντας στο blog της εκείνη την εποχή: «Η Μαντόνα είναι μια σπουδαία επιχειρηματίας, αλλά έλα, είναι αδύναμη ως καλλιτέχνης και όλοι το ξέρουμε», ενώ την είχα χαρακτηρίσει και αστεία. Τώρα, η Λοβ είπε στο The Standard: «Δεν μου αρέσει και δεν της αρέσω».

Διαβάστε επίσης





Τέιλορ Σουίφτ: Η αντίδρασή της στην παρωδία τραγουδιού της από τους Έμιλι Μπλαντ και Ράιαν Γκόσλινγκ

Τέιλορ Σουίφτ: Και επίσημα δισεκατομμυριούχος σε ηλικία 35 ετών - Μπήκε στην λίστα του Forbes

Οι φανς της Τέιλορ Σουίφτ προκάλεσαν σεισμικές δονήσεις σε συναυλία