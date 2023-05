Nirvana: H Κόρτνεϊ Λαβ αποκαλύπτει τους αρχικούς στίχους του «Smells Like Teen Spirit»

Ο Κερτ Κομπέιν είχε γράψει εντελώς διαφορετικούς στίχους για την πιο γνωστή επιτυχία των Nirvana.

Η Κόρτνεϊ Λαβ αποκάλυψε ότι το Smells Like Teen Spirit, η πιο μεγάλη επιτυχία των Nirvana, κατέληξε να έχει εντελώς διαφορετικούς στίχους και να είναι ένα εντελώς «διαφορετικό τραγούδι» από αυτό που αρχικά είχε γράψει ο Kερτ Κομπέιν.

Το βασικό single του συγκροτήματος από το ροκ άλμπουμ του 1991, Nevermind, γράφτηκε λίγες εβδομάδες πριν από την ηχογράφηση του δίσκου και, σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι περισσότεροι από τους αρχικούς στίχους διαγράφηκαν και ξαναγράφτηκαν για την έκδοση που γνωρίζουμε και αγαπάμε σήμερα - σύμφωνα με την Κόρτνεϊ Λαβ.

Η σύζυγος του Κομπέιν, ήταν καλεσμένη στο podcast 60 Songs That Explain the '90s, όπου διάβασε αποσπάσματα από τα ημερολόγια του αείμνηστου συζύγου της, που περιέχουν προσχέδια για το επιτυχημένο κομμάτι.

Η 58χρονη τραγουδίστρια διάβασε ορισμένους από τους αρχικούς στίχους του τραγουδιού: «Come out and play / make up the rules / I know I hope / to buy the truth / who will be the king and queen / of all the outcasted teens.

«We’re so lazy / and so stupid / blame our parents / and the cupids / a deposit, for a bottle / stick it inside / no role model»

Στη συνέχεια διάβασε ένα δεύτερο προσχέδιο το οποίο έγραφε: «We merge ahead this special day / this day giving amnesty to sacrilege / A denial / and from strangers / a revival / and from favours / here we are now / we’re so famous / here we are now / entertain us».

Ο Rob Harvilla παρατήρησε ότι μόνο περίπου πέντε από τους αρχικούς στίχους συμπεριλήφθηκαν στην τελική εκδοχή του Smells Like Teen Spirit, με τη Λαβ να προσθέτει ότι ήταν εντελώς «διαφορετικό τραγούδι από το demo που είχε ακούσει».



Η Λαβ είπε στον Harvilla ότι θα ήθελε ο Κομπέιν να είχε διατηρήσει τον στίχο «Who will be the king and queen / of all the outcasted teens», στην ηχογραφημένη έκδοση. Εξήγησε ότι θα εμπόδιζε την ίδια και την κόρη του, Φράνσις Μπιν, από το να «αναλάβουν τα ***» που είχαν περάσει.

Ο Κομπέιν και η Λάβ παντρεύτηκαν το 1992. Δύο χρόνια μετά, το 1994, ο Κερτ Κομπέιν αυτοκτόνησε σε ηλικία 27 ετών.



