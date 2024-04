Νικόλ Κίντμαν: Αγνώριστη στον πρώτο της ρόλο στα 14 με σγουρά μαλλιά και κοτσιδάκια

Η Νικόλ Κίντμαν μοιράστηκε ένα κλιπ από την πρώτη της ταινία το 1983, Bush Christmas

H Νικόλ Κίντμαν κοιτάζει με νοσταλγία πίσω στο παρελθόν, την εποχή που έκανε δειλά δειλά τα πρώτα βήματα της μακράς διαδρομής της. Λίγο πριν παραλάβει το τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας της στον κινηματογράφο από το ΑFI, η ηθοποιός δημοσιεύει ένα throwback από τον 14χρονο εαυτό της.



Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία θα είναι η πρώτη Αυστραλή που θα λάβει το τιμητικό βραβείο AFI γράφοντας ιστορία, μοιράστηκε στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την πρώτη της ταινία, το Bush Christmas του 1983 και είναι πραγματικά αγνώριστη με σγουρά μαλλιά και κοτσιδάκια.

«Αυτό το 14χρονο κορίτσι δεν θα μπορούσε ποτέ να προβλέψει όλους τους ταλαντούχους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαζόταν και τους πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες που θα έπαιζε», έγραψε στη λεζάντα. «Τόσο ενθουσιασμένη που θα γιορτάσουμε με τόσους πολλούς φίλους το Σάββατο».

Έξι χρόνια μετά το Bush Christmas ακολούθησε το Dead Calm του 1989, ενώ το 1990 έπαιξε στο Days of Thunder με τον μελλοντικό της σύζυγο Τομ Κρουζ, που της έφερε διεθνή αναγνώριση. Μετά το διαζύγιό της από τον Κρουζ το 2001, η Κίντμαν είδε την καριέρα της να εκτοξεύεται με ταινίες όπως οι: Moulin Rouge, The Others και The Hours, που της χάρισε και το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Κίντμαν κέρδισε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ και δύο βραβεία Emmy.

Η 56χρονη ηθοποιός θα λάβει το τιμητικό βραβείο AFI Life Achievement το Σάββατο στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

