Συρακούσες: 80 έργα από τον Μυκηναϊκό πολιτισμο «ταξιδεύουν» από τα ελληνικά μουσεία στο Paolo Orsi

«The Kingdom of Ahhijawa. The Mycenaeans and Sicily» στο Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο Paolo Orsi των Συρακουσών

Εγκαινιάστηκε η έκθεση με τίτλο "The Kingdom of Ahhijawa. The Mycenaeans and Sicily" στο Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο Paolo Orsi των Συρακουσών, ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ. Η σημαντική αυτή περιοδική έκθεση αναφέρεται στην επιρροή του Μυκηναϊκού πολιτισμού στις Συρακούσες και στο αποτύπωμά του στην ευρύτερη ανάπτυξη των προϊστορικών κοινωνιών της Σικελίας

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα από σημαντικά Ιταλικά Μουσεία (the Paolo Orsi Museum, the Museum of Caltanissetta, the Archaeological Museum of Taranto, the Monuments Office of Lecce and Brindisi and the Archaeological Museum of Cagliari).

Το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει με τον δανεισμό 80 έργων και συνόλων από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Τα ελληνικά έργα κατέχουν προβεβλημένη θέση στο μουσειολογικό αφήγημα, όπως το χρυσό κύπελλο από τον Θολωτό Τάφο των Δενδρών, το οποίο προβάλλεται στο κέντρο της έκθεσης σε ειδική προθήκη. Με τη συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας επιβεβαιώνονται και τιμώνται οι ισχυροί δεσμοί συνεργασίας και φιλίας που συνδέουν τις δύο χώρες, Ιταλία και Ελλάδα, αλλά και αναδεικνύεται η διαρκής πολιτιστική ανταλλαγή και όσμωση των δύο μεσογειακών χωρών, που από αρχαιοτάτων χρόνων πλουτίζει περαιτέρω την πολιτιστική κληρονομιά όλων, συμπληρώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν παρουσία της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δρ Ολυμπίας Βικάτου. Επιμελητές της έκθεσης είναι η Dr. Anita Crispino (Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa Eloro villa del Tellaro e Akrai) και ο Dr. Reinhard Jung (OeAI).

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως τις 9 Οκτωβρίου 2024.