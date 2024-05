Καλοκαίρι στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής με Πρωτοψάλτη, Μουζουράκη, Μαραβέγια - Όλο το πρόγραμμα

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής θα ανοίξει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με μια συναυλία

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανακοινώνει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα-γιορτή στον δροσερό και καταπράσινο Κήπο του.



Φέτος, το πρόγραμμα στον Κήπο του Μεγάρου θα ανοίξει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με μια μεγάλη συναυλία στις 10 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν καλλιτέχνες όπως οι Κ. Βήτα, Θοδωρής Μαραντίνης, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας κ.ά.



Επίσης, το κοινό φέτος θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει διάσημες ταινίες του βωβού κινηματογράφου με συνοδεία ζωντανής μουσικής, προβολές μεγάλων παραγωγών από φημισμένα κέντρα συμφωνικής μουσικής και λυρικά θέατρα της Ευρώπης και ένα υπαίθριο θέατρο σκιών για μικρούς και μεγάλους. Στις 21 Ιουνίου, ο Κήπος θα έχει ειδικό πρόγραμμα για την καθιερωμένη Γιορτή της Μουσικής, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.



Εσείς πάρτε ψάθες, καρεκλάκια παραλίας και αντικουνουπικά και καλή σας διασκέδαση.



Σημειώνεται ότι η προπώληση για όλες τις εκδηλώσεις έχει ξεκινήσει.

Δείτε όλο το πρόγραμμα

10 Ιουνίου

Άλκηστις Πρωτοψάλτη

«Καλό καλοκαίρι»



13 Ιουνίου

Megaron and Unitel Present

Σε συνεργασία με την UNITEL

Μαγνητοσκοπημένες συναυλίες και παραστάσεις όπερας της UNITEL, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου, με μεγάλες ορχήστρες, μεγάλους μαέστρους και ερμηνευτές.



14 Ιουνίου

Κ. ΒΗΤΑ

«Καλοκαίρι 2024»

Συμπαραγωγή | Menta Art Events – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



16 Ιουνίου

Θοδωρής Μαραντίνης

«Πάρτι στον Κήπο»

Συμπαραγωγή | Minos EMI – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



18, 19, 26 & 27 Ιουνίου, 2 & 3 Ιουλίου

O Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου

«Αργοναυτική εκστρατεία» (νέα παραγωγή)

Συμπαραγωγή | Θίασος Ηλία Καρελλά – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



20 Ιουνίου

Πάνος Μουζουράκης

«Μεγαλώνω» Live

Συμπαραγωγή | Minos EMI – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



21 Ιουνίου

Γιορτή της Μουσικής

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου

Συγκρότημα Babo Κoro



25 Ιουνίου

Megaron and Unitel Present

Σε συνεργασία με την UNITEL

Μαγνητοσκοπημένες συναυλίες και παραστάσεις όπερας της UNITEL, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου, με μεγάλες ορχήστρες, μεγάλους μαέστρους και ερμηνευτές.



28 Ιουνίου

Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου

Συμπαραγωγή | Minos EMI – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



1 Ιουλίου

Megaron and Unitel Present

Σε συνεργασία με την UNITEL

Μαγνητοσκοπημένες συναυλίες και παραστάσεις όπερας της UNITEL, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου, με μεγάλες ορχήστρες, μεγάλους μαέστρους και ερμηνευτές.



6 Ιουλίου

Burger Project & Φίλοι

«Πάρτι στον Κήπο του Μεγάρου»

(για όλη την οικογένεια)

18:00 – 19:00 | Bobos DJ Set & Happenings

19:00 – 20:30 | Συναυλία Burger Project

20:30 – 22:00 | Bobos DJ Set & Happenings

Συμπαραγωγή | Mellow Productions – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Υποστήριξη | Bobos Arts Festival



8 Ιουλίου

Megaron and Unitel Present

Σε συνεργασία με την UNITEL

Μαγνητοσκοπημένες συναυλίες και παραστάσεις όπερας της UNITEL, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου, με μεγάλες ορχήστρες, μεγάλους μαέστρους και ερμηνευτές.



9 Ιουλίου

Γιώργος Περρής

«Αυτό μόνο»

Συμπαραγωγή | Pure Art – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



10 Ιουλίου

«Το εργαστήρι του Δρ. Καλιγκάρι»

Στάθης Άννινος & Guests

Συμπαραγωγή | Μορφωτικό Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΕΚΕΠ) – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



Εισιτήρια

Γενική είσοδος | 15 €

Παραστάσεις Καραγκιόζη και πάρτι Burger Project & Φίλοι | 10 €

Είσοδος ελεύθερη στις προβολές UNITEL και τη Γιορτή της Μουσικής

210 72 82 333 | www.megaron.gr



Ώρες έναρξης των εκδηλώσεων

Πάρτι Burger Project & Φίλοι | 18:00

Γιορτή της Μουσικής | 20:00

Προβολές Unitel και παραστάσεις Καραγκιόζη | 20:30

Συναυλίες & προβολή βωβής ταινίας με ζωντανή μουσική | 21:00



Κλείστε θέσεις

https://bit.ly/programma_kipou





