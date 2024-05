Πολιτιστική ατζέντα: Η Αθήνα γεμίζει με πιάνα, αμέτρητα φεστιβάλ και Θανάση Παπακωνσταντίνου

Τζωρτζίνα Ντούτση

17/05/2024 15:09

Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα του τελευταίου μήνα της άνοιξης και ο καιρός μας βγάζει έξω, σε πάρκα, πλατείες, ανοιχτά θέατρα και open air venues. Η πόλη σιγά - σιγά φορά τα καλοκαιρινά της, οι καλλιτέχνες ξεκινούν τις πρώτες τους καλοκαιρινές συναυλίες και η Αθήνα -ειδικά αυτό το τριήμερο- γεμίζει με φεστιβάλ. Πολλά φεστιβάλ! Για όλες τις ηλικίες και τις τέχνες. Όρεξη (κυριολεκτικά) και χρόνο να έχετε!



Αυτό το Σάββατο 18 Μαΐου, αξίζει να ξεκλέψετε λίγο χρόνο και να κάνετε μια βόλτα στα μουσεία της πόλης τα οποία ανοίγουν τις πόρτες τους με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο της Διενθούς Ημέρας Μουσείων.

Μουσική

Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Κατράκειο θέατρο Νίκαιας



Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου ξεκινάει τις καλοκαιρινές του συναυλίες από το Κατράκειο της Νίκαιας, την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Μαΐου.



Ο δημοφιλής τραγουδοποιός θα κάνει περιρισμένες εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τα μέσα Μαΐου έως και τα μέσα Ιουνίου. Στο τραγούδι έχει στο πλευρό του τη Μάρθα Φριντζήλα.



Lord of the Rings In Concert, Christmas Theater



Η αξεπέραστη μουσική του βραβευμένου με τρία Όσκαρ, τρείς Χρυσές Σφαίρες και τέσσερα Γκράμυ συνθέτη Χάουαρντ Σορ έρχεται και στην Αθήνα στο Christmas Theater στις 17 και 18 Μαΐου.

Με 80 μουσικούς και συνεργάτες κάθε συναυλία της ορχήστρας Lords of the Sound αποτυπώνεται αξέχαστα στο μυαλό και στην καρδιά των χιλιάδων θαυμαστών διάσημων ταινιών ανά των κόσμο!

Από τις χαρούμενες μελωδίες του Hobbit, στους μυστηριώδεις ήχους του Mordor, μέσα από τα τραγούδια των ξωτικών – η οσκαρική μουσική του Howard Shore, γραμμένη ανάμεσα σε άλλες και για την πιο γνωστή τριλογία «The Lord of the Rings» θα ηχήσει θέτοντας μια νέα δυναμική και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που μας ταξιδεύει στη Μέση Γη.

Φεστιβάλ

Piano City Athens

Για δεύτερη χρονιά η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα αφιερωμένη στο πιάνο. Από τις 16 έως και τις 20 Μαΐου, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Piano City Athens, θα πραγματοποιηθούν 100 κοντσέρτα πιάνου και special events σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Στο Piano City Athens οι νότες πλημμυρίζουν πάρκα, πλατείες, πεζόδρομους, μουσεία, νοσοκομεία, ωδεία, σχολεία, σπίτια. Καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ανερχόμενα αστέρια, αλλά και μαθητές πιάνου βρίσκονται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων σκορπίζοντας χαρά και συγκίνηση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας.

Δείτε το πρόγραμμα του Piano City Athens 2024



Athens Music Week, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων



Το Athens Music Week επιστρέφει για 6η χρονιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 22 - 25 Μαΐου 2024.



Για ακόμη μία χρόνια το Athens Music Week (AMW) επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και σε κεντρικούς συναυλιακούς χώρους της πόλης για ένα εορταστικό τετραήμερο γεμάτο συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά workshops, διαδραστικές εμπειρίες, πάρτι και φυσικά πολλές showcase συναυλίες από εγχώρια και διεθνή ονόματα!

Με περισσότερους από 200 καλεσμένους εκπροσώπων καλλιτεχνικών δικτύων, φεστιβάλ, showcase συνεδρίων,συναυλιακών χώρων και στελεχών εταιρειών από το ευρύτερο μουσικό οικοσύστημα, καθώς και με περισσότερα από 36 καλλιτεχνικα σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Athens Music Week γίνεται και φέτος ο τόπος συνάντησης των ανθρώπων του μουσικού τοπίου – επαγγελματιών, καλλιτεχνών και μουσικόφιλων - καλώντας τους να μοιραστούν το πάθος τους για τη μουσική μέσα από τις πολυάριθμες δράσεις του φεστιβάλ.



Athens Street Food Festival, Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι

Ο Μάιος είναι ο μήνας του Athens Street Food Festival! Από το 2016 κάθε Μάιο το Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι γεμίζει με χιλιάδες foodies που επισκέπτονται το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας, το φεστιβάλ που άλλαξε τον χάρτη της εγχώριας γαστρονομίας, το φεστιβάλ που παρουσιάζει αλλά και καθιερώνει τα trends του “φαγητού του δρόμου”, μας δίνει ραντεβού για το δεύτερο τριήμερο 17-18-19 Μαΐου.

Comicdom CON Athens, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ comics έρχεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 17 - 19 Μαΐου.

170 δημιουργοί comics και εικονογράφοι, διεθνείς και ελληνικές εκθέσεις comics και εικονογράφησης, καταστήματα και εκδοτικές, προβολές animation, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, sketch events, Διαγωνισμός Cosplay, Απονομή Ελληνικών Βραβείων Κόμικς, ομιλίες και panels, συνθέτουν το πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής των comics, που φέτος μεγαλώνει και επεκτείνεται σε -σχεδόν- όλους τους χώρους της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.

Όπως πάντα, έτσι και στη φετινή 18η διοργάνωσή του, το μακροβιότερο διεθνές φεστιβάλ comics της Αθήνας έχει ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις του!



16ο Athens Tattoo Convention, Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do

Αυτή τη φορά αφήνουμε το κέντρο και κατεβαίνουμε στα νότια της Αθήνας για να πάμε στην απόλυτη συνάντηση των tattoo lovers. Το Athens Tattoo Convention επιστρέφει το τριήμερο 17, 18 και 19 Μαΐου με τη συμμετοχή γνωστών tattoo artists από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τις τελευταίες τάσεις και νέα στο τατουάζ και παράλληλες εκδηλώσεις.



7ο Bobos Arts Festival, Κήπος του Μεγάρου Μουσικής



Το Σάββατο 18 Μαΐου είναι είναι μια ημέρα γεμάτη τέχνη και φαντασία για όλη την οικογένεια μέσα στη φύση! Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα ξεχωριστών μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, πρωτότυπων παράλληλων δράσεων και ειδικά σχεδιασμένων εργαστηρίων, περιμένει μικρούς και μεγάλους στον ομορφότερο κήπο της Αθήνας!

Generations, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος



Tο Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου το Generations, το μουσικό φεστιβάλ που ενώνει διαφορετικές γενιές, έρχεται για τέταρτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα, ορίζοντας ένα σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Για δύο ολόκληρες μέρες, το ΚΠΙΣΝ γεμίζει με μουσική και δραστηριότητες σε όλους τους χώρους του, με πυρήνα το Ξέφωτο: από τις Παιδικές Χαρές, τους Πίδακες Νερού και τον Λαχανόκηπο μέχρι τον Μεσογειακό Κήπο, τον Υπαίθριο Χώρο Αθλοπαιδιών, τον Θόλο και, φυσικά, το Κανάλι με πληθώρα επιλογών για γονείς και παιδιά.

12ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ, Ταινιοθήκη της Ελλάδος



Από τις 20 έως τις 25 Μαΐου, θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος 61 ταινίες από 22 χώρες.

Καλούνται και φέτος παλιοί, αλλά και νέοι φίλοι, να απολαύσουν εκτός από τις αρχαιολογικού περιεχομένου ταινίες μία ευρεία θεματική γκάμα. που συμπεριλαμβάνει ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ, μυθοπλαστικές, κινουμένου σχεδίου, έρευνας, εκπαιδευτικές κ.λπ. με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο.

This is Athens City Festival

To μεγάλο ανοιξιάτικο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με πάνω από 250 εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της πόλης, συνήθως με ελεύθερη είσοδο ή χαμηλό αντίτιμο. Αυτή την εβδομάδα εμείς επιλέγουμε να ακούσουμε τους Gadjo Dilo στο Πάρκο Ελευθερίας, σε ένα αυτοσχέδιο πάρτυ με ελεύθερη είσοδο για όλους (21/05), να πάμε στο street party των Street Outdoors -και πάλι- στο Πάρκο Ελευθερίας (18/05). Street party θα γίνει και στην Πλατεία Κάνιγγος με τον George Apergis στα decks (17/05). Ο Χρήστος Νικολόπουλος συναντά τον Στέλιο Διονυσίου για μια συναυλία Unplugged στην Πλάκα. Κάτω από τον Iερό Bράχο της Ακρόπολης, με την πανσέληνο να φωτίζει μαγικά το τοπίο στις 22/05.

Θέατρο

REUNION The Musical, Θέατρο Παλλάς



H Θέμις Μαρσέλλου, η σκηνοθέτιδα των πιο επιτυχημένων μιούζικαλ στην Ελλάδα, επιστρέφει στο θέατρο Παλλάς με ένα ολοκαίνουριο musical που υπογράφει η ίδια το κείμενο και τη σκηνοθεσία.



Μια μέρα σαν όλες τις άλλες, πέντε διαφορετικοί άνθρωποι, δέχονται ένα τηλεφώνημα από ένα δικηγόρο. Τους καλεί να τον επισκεφθούν στο γραφείο του για μια διαθήκη που τους αφορά. Η ζωή τους μέχρι εκείνη τη στιγμή, δείχνει να κυλάει ομαλά και χωρίς εκπλήξεις... Όμως το παρελθόν τους, έχει άλλα σχέδια για το μέλλον τους...!!!

Πρωταγωνιστούν μαζί με τα τραγούδια τους οι: Μαντώ, Πωλίνα, Σοφία Βόσσου, Κώστας Μπίγαλης, Αργύρης Αγγέλου. Ειδική συμμετοχή ο Λάκης Παπαδόπουλος. Στο ρόλο του δικηγόρου ο Βασίλης Αξιώτης.

Aπό 17 έως 26 Μαΐου.



Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



Το αξεπέραστο ποιητικό αριστούργημα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ μεταφέρεται στο σήμερα, σε μια πόλη των Βαλκανίων όπου δύο οικογένειες, οι Έλληνες Καπουλέτοι και οι Τούρκοι Μοντέγοι, ζουν μαζί, δυστυχώς όχι πάντα ειρηνικά. Άνθρωποι διαφορετικής κουλτούρας και θρησκείας, όταν συναντιούνται επικοινωνούν στη μόνη κοινή γλώσσα που ξέρουν, τα αγγλικά. Η εγκληματικότητα βρίσκεται σε έξαρση. Η μουσική, ο ήχος των χάλκινων αλλά και η θρησκεία είναι αναπόσπαστα κομμάτια της ζωής τους. Γλεντάνε άγρια, ζούνε άγρια, η βία είναι μέσα στην καθημερινότητά τους. Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκεται η ερωτική ιστορία του Τούρκου Ρωμαίου και της Ελληνίδας Ιουλιέτας. Μια κακή στιγμή, ένα παιχνίδι που καταλήγει σε φόνο φέρνει την καταστροφή. Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στην Άγκυρα και θα συνεχίσει στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, πριν την ελληνική πρεμιέρα στο Μέγαρο.



Μια ιδιαίτερη τρίγλωσση παράσταση, με υπέρτιτλους, όπου δύο λαοί – δύο οικογένειες με διαφορετικές θρησκείες και κουλτούρες, ποτισμένοι από μια προαιώνια σύγκρουση, ακολουθούν ένα τυφλό μίσος. Όμως παρά το μίσος αυτό και την έχθρα που χωρίζει τις οικογένειες, η Ελληνίδα Ιουλιέτα και ο Τούρκος Romeo ερωτεύονται αψηφώντας όλα τα εμπόδια, διδάσκοντας την αξία της αγάπης μέσα από τον ποιητικό λόγο του Σαίξπηρ.

Μια μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με ένα από τα σπουδαιότερα κλασικά κείμενα της παγκόσμιας δραματουργίας, το «Ρωμαίος & Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, με Έλληνες και Τούρκους ηθοποιούς σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη.



Παραμάνα: Ρούλα Πατεράκη / Ιουλιέτα: Καλλιόπη Χάσκα / Ρωμαίος: Alp Ünsal / Πατέρας Λαυρέντιος: Eray Eserol / Καπουλέτος: Νικος Καραθάνος / Καπουλέτου: Μαρία Διακοπαναγιώτου / Τυβάλδος: Σπύρος Μαραγκουδάκης / Μερκούτιος: Şevki Çepa / Μπενβόλιο: Efe Akercan / Πάρις: Νίκος Κωνσταντόπουλος / Σαμψών/Υπηρέτης: Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος / Φωνή Πρίγκιπα: Tamer Karadağlı.



Από τις 19 έως τις 19 Μαΐου.

Σινεμά

Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι (The Strangers Chapter 1)



Ένα νεαρό ζευγάρι κάνει ένα μεγάλο road trip σε όλη τη χώρα, προκειμένου να κάνει μια νέα αρχή. Δυστυχώς δεν έχουν άλλη επιλογή από το να σταματήσουν σε ένα απομονωμένο AirBnb στο Όρεγκον. Μια νύχτα τρόμου ενάντια σε 3 μασκοφόρους αγνώστους ξεκινά…

H Άκρη του Νήματος (Damaged)



Ένας ντετέκτιβ της αστυνομίας του Σικάγο λαμβάνει μια κλήση ότι ένας κατά συρροή δολοφόνος εμφανίστηκε στη Σκωτία. Οι σκηνές του εγκλήματος ταιριάζουν με εκείνες των ανεξιχνίαστων δολοφονιών που χρονολογούνται εννέα χρόνια πριν, όταν πέντε γυναίκες που δολοφονήθηκαν βάναυσα στο Σικάγο, μία από τις οποίες ήταν η κοπέλα του.

Κληθείς να συμβουλευτεί, από τον Σκωτσέζο επικεφαλής επιθεωρητή Κέσλερ, ταξιδεύει στη Σκωτία. Ο Κέσλερ αναθέτει στον Λόουσον να εργαστεί μαζί με τον τοπικό ντετέκτιβ Γκλεν Μπόιντ, για να διαπιστώσει και να επιβεβαιώσει την πιθανή σχέση μεταξύ όλων των υποθέσεων εγκλήματος.

Ο Λόουσον ξεκινά μια προσωπική αποστολή για να λύσει την υπόθεση που τον διέλυσε και να απαλλαγεί από τους δαίμονές του, πιάνοντας τον υπεύθυνο. Η έρευνα παίρνει νέα τροπή όταν εμφανίζονται καινούρια στοιχεία.

Τίποτα δεν είναι ποτέ όπως φαίνεται σε αυτό το σύγχρονο θρίλερ.

Βιβλίο

Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Η επόμενη γενιά, Λένα Μαντά

Η συνέχεια της ιστορίας Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες!



Ο χρόνος κύλησε σαν το ποτάμι. Είκοσι χρόνια μετά, το σπίτι δίπλα του κρατάει το πιο πικρό του ποτήρι για τις πέντε γυναίκες του. Το τέλος μιας εποχής πλησιάζει.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Πάντα εκεί για τη Θεοδώρα, τις πέντε κόρες της και τα παιδιά τους. Ορκίστηκαν να μη φύγουν ποτέ ξανά. Να μη χωρίσουν. Ν’ αντιμετωπίσουν ενωμένες τις προκλήσεις. Δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τις υποσχέσεις τους…



Είκοσι χρόνια μετά, το ποτάμι τιμωρεί ή διδάσκει; Κυλάει αέναα, αμέτοχο σε χαρές και λύπες, και θαυμάζει το σπίτι που παραμένει όρθιο…



Για πόσο ακόμη;



Το βιβλίο κυλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Μην χάσετε

Διεθνής Ημέρα Μουσείων



Το Σάββατο 18 Μαΐου, η είσοδος σε όλα τα μουσεία θα είναι ελεύθερη με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια σειρά από δράσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις. «Μουσεία για την Εκπαίδευση και την Έρευνα» το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2024. Τιμώμεντο το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος και στο Μουσείο Ακρόπολης.







Διαβάστε επίσης





Νέες ταινίες σινεμά με Σον Πεν, Βενσάν Κασέλ και Βίκυ Καγιά

Από ελληνική μυθολογία μέχρι Τόνι Μοντάνα: 5 artists για τις τάσεις του τατουάζ - Χρήσιμες συμβουλές

Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων – Δωρεάν είσοδος το Σάββατο