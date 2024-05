Από ελληνική μυθολογία μέχρι Τόνι Μοντάνα: 5 artists για τις τάσεις του τατουάζ - Χρήσιμες συμβουλές

Τζωρτζίνα Ντούτση

Πέντε tattoo artists, οι: Rasel, Jordan, Siemor, Rapid και Proki, απαντούν στις ερωτήσεις που τους κάνουμε για την τέχνη, την αισθητική και την κουλτούρα του τατουάζ. Όπως μας εξηγούν, τα minimal γραμμικά σχέδια, το ιαπωνικό στιλ και η ελληνική μυθολογία είναι ορισμένες από τις τάσεις που επικρατούν σήμερα στον χώρο.



Ωστόσο, αν θέλετε να μάθετε και να δείτε περισσότερα, δεν έχετε παρά να περάσετε μια βόλτα από το 16ο Athens Tattoo Convention στο γήπεδο Tae Kwon Do Παλαιού Φαλήρου το τριήμερο 17, 18 και 19 Μαΐου.

Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στo τατουάζ σήμερα;



Rasel (Dirty Roses): Οι τάσεις σήμερα είναι οι περισσότερες βασισμένες στο διαδίκτυο. Το blackwork είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τη θεματολογία είναι multiculture, από γιαπωνέζικη κουλτούρα, όπως μάσκες και λουλούδια, μέχρι πιο νέο traditional στοιχεία, όπως ζώα και πρόσωπα. Πάντως νομίζω πως η τάση είναι σε πιο μαύρα tattoo και όχι τόσο σε χρωματιστά. Επίσης, θεωρώ πως τα Japanese πάντα θα είναι μέσα στις τάσεις και στις βασικές προτιμήσεις.



Jordan (Dark Side Tattoo): Τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλύτερη απήχηση το fine line style. Δηλαδή, λεπτά διακριτικά tattoo, τα οποία πολλές φορές είναι αρκετά μικρά και λεπτομερή.



Siemor (Nico Tattoo): Τα τελευταία χρόνια, η τάση που έχει μπει δυναμικά στον χώρο του tattoo, ειδικότερα σε άτομα πιο νεαρής ηλικίας, είναι τα fine line. Δηλαδή τατουάζ με λεπτές γραμμές, κυρίως μονόχρωμα. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι και τα μεγάλα κομμάτια, με παχιές γραμμές και με χρώμα δεν έχουν μεγάλο κοινό στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο αυτή τη στιγμή. Επίσης, τα ρεαλιστικά τατουάζ είναι ένα στυλ που δεν σταμάτησε ποτέ να έχει απήχηση και απευθύνεται σε πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου.



Rapid (Dark Side Tattoo): Στις μέρες μας, κατά την προσωπική μου άποψη οι τελευταίες τάσεις του τατουάζ, θεωρώ πως είναι το ιαπωνικό στιλ, σε διάφορες μορφές, και όχι αναγκαστικά ως Japanese tattoo αλλά σαν θεματολογία. Επίσης, πάντα επίκαιρο παραμένει το ρεαλιστικό και το micro realistic!

Proki (Proki Tattoo Studio): Η τάση σήμερα είναι τα minimal γραμμικά tattoo και στο ρεαλιστικό κομμάτι είναι τα αρχαία ελληνικά, οι θεοί του Ολύμπου και γενικά η αρχαία μυθολογία. Επίσης, κάτι ακόμα που έχει ανέβει αρκετά είναι τα τατουάζ που έχουν να κάνουν με μαφία, πιστόλια, ναρκωτικά και λεφτά το οποίο προέρχεται από την τραπ μουσική και κουλτούρα. Τα νέα παιδιά πλέον θαυμάζουν τον Πάμπλο Εσκομπάρ και τον Τόνι Μοντάνα.

Τι θα συμβουλεύατε κάποιον/κάποια που θέλει να κάνει το πρώτο του tattoo;



Rasel (Dirty Roses): Πιστεύω πως το πρώτο tattoo που θα κάνει κάποιος θα πρέπει να είναι διαχρονικό και μικρό σε μέγεθος. Με αυτό τον τρόπο θα διαπιστώσει κατά πόσο μπορεί να συμφιλιωθεί με την τέχνη του tattoo.



Jordan (Dark Side Tattoo): Επειδή είναι κάτι που θα έχει πάνω του για πάντα, θα τον συμβούλευα να είναι κάτι που θέλει πραγματικά να «χτυπήσει» πάνω του, ώστε να μην το μετανιώσει. Επίσης, θα του πρότεινα να είναι ανοιχτός σε ό,τι έχει να του πει ο artist με τον οποίο θα το κάνει, καθώς αυτό που θέλουμε πάντα είναι το καλύτερο για τον πελάτη και μόνο μέσω της συζήτησης και της καλής επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί.



Siemor (Nico Tattoo): Θα τον συμβούλευα να πάρει τον χρόνο του, να μη βιαστεί. Να κάνει μια καλή έρευνα σχετικά με τα στιλ του τατουάζ που θα ήθελε να κάνει, με τους artists που κάνουν το στιλ που του ταιριάζει και να εμπιστευτεί τον καλλιτέχνη που έχει επιλέξει. Αν είναι αρκετά συνειδητοποιημένος και σίγουρος για τις επιλογές του δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεται και να φοβάται για τίποτα.



Rapid (Dark Side Tattoo): Σίγουρα να το έχει σκεφτεί καλά και να έχει καταλήξει στο σχέδιο που θέλει να κάνει. Όπως επίσης και να είναι έτοιμος ως προς την φροντίδα που θα χρειαστεί το τατουάζ ώστε να επουλώσει όμορφα και σωστά. Επίσης, καλό θα ήταν να είχε κάνει μία έρευνα όσον αφορά τον artist που θα επιλέξει για το τατουάζ του. Ταυτόχρονα, σίγουρα καλό θα ήταν ως πρώτο tattoo να επιλέξει κάτι το οποίο θα ήταν σχετικά μικρό για να δει και τις αντοχές του και το κατά ποσό του ταιριάζει το συγκεκριμένο concept, ώστε μετά να συνεχίσει αν θέλει με κάτι μεγαλύτερο, που ίσως είναι πιο δεσμευτικό.



Proki (Proki Tattoo Studio): Αυτό που θα συμβούλευα είναι να μην παίρνουν ιδέες από κάποιον διάσημο ή να μην αντιγράφουν κάποιον άλλο γενικότερα για το τι θα κάνουν επάνω τους. Να τους ενδιαφέρει να φτιάξουν ένα προσωπικό στιλ και χαρακτήρα και να έχουν ψάξει πολύ καλά τη θεματολογία που θέλουν να κάνουν. Επίσης, να ξεχωρίσουν στο μυαλό τους το αν θέλουν να κάνουν ένα σχέδιο για συμβολικό σκοπό ή για το αισθητικό κομμάτι. Και το κυριότερο από όλα να έχουν ψάξει πολύ καλά τον καλλιτέχνη που θα συνεργαστούν. Να μην πιστεύουν σε φανταχτερές φωτογραφίες, χορηγούμενες και followers στο instagram. Ένας τρόπος για να έρθουν πιο κοντά στον καλλιτέχνη, να δουν τη δουλειά του και να τον γνωρίσουν σαν χαρακτήρα είναι να έρθουν στο Athens Tattoo Convention ή να κάνουν κάποια επίσκεψη στο studio του.

Σχέδιο του Jordan (Dark Side Tattoo)

Τι σχέδιο tattoo έχετε βαρεθεί να «χτυπάτε»;



Rasel (Dirty Roses): Το σχέδιο που δεν θέλω να «χτυπάω» είναι τα ρολόγια. Πέρα από τη δυσκολία που έχουν λόγω ομόκεντρων κύκλων και λεπτομερειών, είναι τόσο κοινά και τα έχει τόσος κόσμος πάνω του που δεν βλέπω την ιδιαιτερότητά τους.



Jordan (Dark Side Tattoo): Κανένα σχέδιο δεν είναι βαρετό! Σεβόμαστε όλες τις ιδέες και κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε τα σχέδια όσο πιο ξεχωριστά γίνεται, καθώς κάθε πελάτης είναι μοναδικός.



Siemor (Nico Tattoo): Κανένα σχέδιο tattoo δεν έχω βαρεθεί να «χτυπάω», γιατί κάθε σχέδιο το βλέπω σαν πρόκληση ώστε να βγάλω και κάτι διαφορετικό από αυτά που έχω κάνει ήδη. Το κάθε tattoo πρέπει να είναι μοναδικό.



Rapid (Dark Side Tattoo): Ακόμα δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Και το ίδιο concept τατουάζ να έχω να χτυπήσω, πάντα μπορώ να βάλω κάποια λεπτομέρεια και να αλλάξω έστω και μικρά πράγματα, δημιουργώντας ένα καινούργιο και διαφορετικό design!



Proki (Proki Tattoo Studio): Ένα από τα σχέδια που έχω βαρεθεί να βαράω είναι το πορτραίτο από το άγαλμα του Ποσειδώνα. Έλληνες, όπως και πελάτες από το εξωτερικό έχουν ξετρελαθεί με την Αρχαία Ελλάδα. Επίσης με έχουν κουράσει πολύ τα cover up, να διορθώνω δηλαδή κακές δουλειές από άλλους. Δυστυχώς, έχουν μπει στον χώρο μας άτομα που δεν έχουν την κουλτούρα και την παιδεία ενός tattoo artist. Πλέον έχουν βγει μηχανήματα που κάνουν ευκολότερη αυτή την τέχνη με αποτέλεσμα να παίρνει ο καθένας ένα μοτεράκι χωρίς να ξέρει να ζωγραφίζει και να αρχίζει να κάνει αυτή τη δουλειά για το «εύκολο χρήμα».

Σχέδιο του Siemor (Nico Tattoo)

Από ποιον ή πώς μυηθήκατε στην τέχνη του τατουάζ και τι κάνατε πριν από αυτό;



Rasel (Dirty Roses): Την τέχνη της δερματοστιξίας τη μυήθηκα λόγω του κύκλου που είχα. Μέσα από την graffiti κουλτούρα γνώρισα τη μαγεία των σχεδίων. Ήταν φυσικό επακόλουθο να ασχοληθώ με το tattoo. Αργότερα, οι μέντορές μου στο tattoo studio που εργάζομαι, με βοήθησαν να λατρέψω αυτό το επάγγελμα.



Jordan (Dark Side Tattoo): Πάντα μου άρεσαν τα tattoo και εντυπωσιαζόμουν όποτε έβλεπα κάποιον που είχε πάνω του. Σπούδασα γραφιστική και αυτό ήταν που με ενέπνευσε ώστε να ξεκινήσω να σχεδιάζω. Έπειτα, έκανα το πρώτο μου tattoo και τότε συνειδητοποίησα πως ήθελα να ασχοληθώ με την τέχνη του tattoo επαγγελματικά. Μετά από λίγο καιρό ξεκίνησα τη μαθητεία μου σε ένα tattoo studio και εδώ και 5 χρόνια ασχολούμαι αποκλειστικά με την τέχνη του tattoo.



Siemor (Nico Tattoo): Από μικρή ηλικία ασχολούμαι με το graffiti και τη street art. Πολλοί γνωστοί και φίλοι από τον χώρο του graffiti άρχισαν να ασχολούνται με την τέχνη του τατουάζ και καθώς έβλεπα τη δουλειά τους ήταν κάτι καινούργιο για μένα που με ενθουσίαζε. Έτσι, σιγά σιγά, σκέφτηκα ότι ήταν κάτι που μου ταίριαζε και που θα ήθελα να ασχοληθώ και να μάθω όλο και περισσότερο. Πήρα λοιπόν ένα kit κι άρχισα να πειραματίζομαι πάνω μου και σε κοντινούς μου φίλους. Μετά από λίγο καιρό, έπιασα δουλειά στο Nico Tattoo όπου είμαι μέχρι και σήμερα. Ο Σπύρος και η ομάδα του με βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να εξελιχθώ και να φτάσω στο επίπεδο που είμαι σήμερα.



Rapid (Dark Side Tattoo): Μυήθηκα από μία φίλη μου tattoo artist. Η εμπειρία ήταν πολύ όμορφη αλλά και απαιτητική, λόγω και της φιλικής σχέσης που είχαμε. Ακόμη, πριν από την ενασχόλησή μου με το τατουάζ, είχα σπουδάσει γραφιστική και ως χόμπι έκανα graffiti. Οπότε μπορώ να πω ότι είχα κάποιου είδους τριβή με τα καλλιτεχνικά ή με ό,τι αυτό συνεπάγεται.



Proki (Proki Tattoo Studio): Πριν ξεκινήσω να κάνω tattoo κατάλαβα ότι είμαι άνθρωπος των τεχνών. Αυτό το συνειδητοποίησα στο γυμνάσιο, γιατί τα μόνα μαθήματα που περνούσα ήταν τα καλλιτεχνικά. Ζωγράφιζα μανιωδώς. Όμως, λόγω της φτώχειας εκείνων των εποχών σε συνδυασμό με τα «παλιά» μυαλά του πατέρα μου και της εποχής που δεν αναγνώριζε τη ζωγραφική και το tattoo ως τέχνη ή και ως επάγγελμα, όπως και όλα τα παρελκόμενα, αναγκάστηκα να πάω για δουλειά στην οικοδομή. Τότε, αν δεν «έπαιρνες» τα γράμματα, οι μόνες τέχνες που αναγνωριζόντουσαν ήταν στην οικοδομή, φανοποιός, πλακάς, ξυλουργός και άλλα παρόμοια επαγγέλματα. Εγώ πέρασα από όλες αυτές τις δουλειές και τίποτα δεν με γέμιζε. Μέσα από αυτές τις δυσκολίες βρήκα μόνος μου τον δρόμο μου. Οι πρώτες δουλειές που έκανα γύρω από τη ζωγραφική ήταν να σχεδιάζω μπλουζάκια με metal συγκροτήματα, μπουφάν μέχρι και πανό από ποδοσφαιρικές ομάδες. Μέσα από την κουλτούρα που είχα, τη μουσική και το στιλ μου, το tattoo ήταν πάντα γύρω μου. Απλά τότε ήταν πολύ ακριβό και πολύ underground. Το θαύμαζα πάρα πολύ. Έκανα τα πρώτα μου tattoo μέσα στην Βίλα Αμαλίας στη Σουζάνα και στον Μπίλη από τη Μέδουσα, ο οποίος έγινε και η πρώτη μου μεγάλη έμπνευση. Κάποια στιγμή στο σπίτι με κάποιους φίλους πήραμε κάποιες βελόνες και μελάνι και τρυπιόμασταν. Από εκείνη τη στιγμή εγώ και το tattoo γίναμε ένα και εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτό θα κάνω σε όλη την υπόλοιπη ζωή μου. Ο Μπίλης με βοήθησε να ξεκινήσω. Αγόρασα από εκείνον τα πρώτα μου μοτεράκια. Για τις συμβουλές, τις πληροφορίες και τις τεχνικές που μου έδειξε θα τον ευγνωμονώ για πάντα!

Σχέδιο του Rapid (Dark Side Tattoo)

Σε ποιο στιλ/τεχνική εξειδικεύεστε;



Rasel (Dirty Roses): Εγώ προσωπικά ειδικεύομαι στο newschool. Είναι ένα συνονθύλευμα από graffiti, cartoon characters, Japanese και neotraditional tattoo, σε πιο τρισδιάστατη απεικόνιση.



Jordan (Dark Side Tattoo): Μου αρέσουν τα μικρά και λεπτομερή σχέδια γι’ αυτό και εξειδικεύομαι στο fine line/microrealism tattoos. Πιο συγκεκριμένα, εμπνέομαι από τον σουρεαλισμό καθώς μου αρέσει τα σχέδιά μου να έχουν ένα βαθύτερο νόημα.



Siemor (Nico Tattoo): Το στυλ που εξειδικεύομαι είναι το neotraditional με new school στοιχεία. Είναι ένας συνδυασμός του παλιού, του παραδοσιακού (traditional) και του νέου. Ασχολούμαι κυρίως με χρωματιστά τατουάζ αλλά δεν απορρίπτω ποτέ και κάτι ασπρόμαυρο.



Rapid (Dark Side Tattoo): Εξειδικεύομαι σε δύο στυλ. Το ένα είναι neotraditional tattoo και το δεύτερο το neojapanesse, είτε ασπρόμαυρο, είτε με χρώμα.



Proki (Proki Tattoo Studio): Είμαι tattoo artist εδώ και 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι έχω κάνει όλα τα στιλ, γιατί τότε αναγκαζόσουν να κάνεις τα πάντα. Όταν έφτασε η στιγμή να κάνω μόνο το στιλ που μου αρέσει, ήταν το ρεαλιστικό. Έχω εξειδικευτεί πολύ στον φωτορεαλισμό, όπως και στα πορτραίτα ανθρώπων και ζώων. Μου αρέσει να δημιουργώ πολύ μια ιστορία μέσα από τις εικόνες. Αυτό που με ξεχώρισε ως καλλιτέχνη στην Ελλάδα και αρκετά στο εξωτερικό ήταν οι συνθέσεις που έκανα στα σχέδιά μου με έναν τόνο σουρεάλ και οι θεματολογίες που έβγαζα μέσα από τις εικόνες μου. Έχω συμμετάσχει σε πολλούς διαγωνισμούς και στο εξωτερικό και είμαι ένας από τους πιο πολυβραβευμένους tattoo artists της Ελλάδας.

Σχέδιο του Proki (Proki Tattoo Studio)

And last but not least, γιατί να επισκεφθεί κάποιος το 16ο Athens Tattoo Convention;



Rasel (Dirty Roses): Το 16ο Athens Tattoo convention είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να συναντήσει κάποιος tattoo artists από κοντά και να γνωρίσει την τέχνη τους. Όπως και να ανακαλύψει καινούρια στιλ και τεχνοτροπίες. Η διοργάνωση και η επιμέλεια του χώρου συντελούν πολύ στο να περάσουμε όλοι ένα υπέροχο τριήμερο γεμάτο μελάνι και πολύ όμορφες στιγμές.



Jordan (Dark Side Tattoo): Το Athens Tattoo Convention είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για να δεις και να γνωρίσεις artists από όλο τον κόσμο. Μπορείς να δεις πολλά διαφορετικά στυλ, ποικίλες τεχνικές και ιδέες. Επίσης, έχεις την επιλογή να κάνεις tattoo από διάφορους artists που δεν θα είχες την ευκαιρία να τους δεις μαζεμένους κάτω από την ίδια στέγη.



Siemor (Nico Tattoo): Το Athens Tattoo Convention είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη στην τέχνη του τατουάζ. Είναι μια συνάντηση ανάμεσα σε καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του πλανήτη και σε όσους θέλουν να έρθουν πιο κοντά στην κουλτούρα του τατουάζ. Οι καλλιτέχνες μπορούν να δείξουν τη δουλειά τους σε ένα ευρύ κοινό και οι επισκέπτες κάνοντας μια βόλτα ανάμεσα από τα περίπτερα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέους καλλιτέχνες, να συγκρίνουν διαφορετικά στιλ και τεχνικές και να δουν από κοντά τη διαδικασία ενός τατουάζ. Μπορούν επίσης να αγοράσουν και προϊόντα από τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες ακόμα και έργα τέχνης. Και φυσικά, μπορείς να κάνεις κάποιο τατουάζ κατά τη διάρκεια του convention, είτε έχοντας ήδη κλείσει κάποιο ραντεβού αλλά και χωρίς να έχεις κλείσει, αν φυσικά ο artist έχει χρόνο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχω σε tattoo convention και για αυτό τον λόγο ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο λαμβάνοντας μέρος σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις όπως και κάθε χρόνο στο Athens Tattoo Convention.



Rapid (Dark Side Tattoo): Το Athens Tattoo Convention είναι μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία γιατί μπορεί να δει κάποιος από κοντά πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες. Είναι σαν μία γιορτή, όπου μπορεί να ανακαλύψει ακόμα και πράγματα και είδη τατουάζ ή στυλ τατουάζ, τα οποία δεν έχει καν φανταστεί.



Proki (Proki Tattoo Studio): Είναι ένας τρόπος για να βρει ο καθένας τον καλλιτέχνη που του ταιριάζει. Και όσοι νέοι θέλουν να μπουν στον χώρο, θα πάρουν πληροφορίες και θα εμπνευστούν. Είναι ένα μεγάλο σόου με ακραία όμορφες εικόνες και στιλ. Είναι μια τεράστια γιορτή με μουσική, happenings και πολλά θέματα γύρω από τις τέχνες. Tο Athens Tattoo Convention πρέπει να το ζήσεις!

Σχέδιο του Rasel (Dirty Roses)





