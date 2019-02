Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς του Ευρωβουλευτή, Γιώργου Κύρτσου, του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Δημήτριου Παπαδημούλη, της Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης- Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα, του επιμελητή της έκθεσης, Τάκη Μαυρωτά και του ζωγράφου, Βασίλη Θεοχαράκη.

Τα έργα θαύμασαν και σχολίασαν αξιωματούχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλοί φιλότεχνοι, ανάμεσά τους η πρέσβης στην ΕΥΕΔ κα Μάρα Μαρινάκη, η κα Αμαλία Κύρτσου, ο κος Alexander Prokopchuk, η κα Guendalina Catti de Gasperi, η κα Άννα Μαρία Μαζαράκη, ο κος Γιάννης Κονταξόπουλος, ο κος & η κα Βαγγέλη Χρόνη, ο κος & η κα Βαγγέλη Ρούσσου, ο κος & η κα Φοίβου Κυδωνιάτη, οι κυρίες Μαρίνα, Αννίτα και Ντένη Θεοχαράκη, οι κυρίες Αμαλία και Μαρίνα Μήλιου Θεοχαράκη, ο κος Ιωάννης Μουτσόπουλος, η κα Μαρία Προκοπίου, η κα Μαρίνα Στέφου, η κα Ειρήνη Νταϊφά,, η κα Μπέκη Στραβελάκη, οι κυρίες Άννη και Αθηνά Ραγιά, ο κος & η κα Νίκου Δεβλέτογλου, η κα Μαρία Φιλοπούλου, ο κος Ανδρέας Μάνεσης, η κα Ρία Στεργιοπούλου, ο κος Γιάννης Δούμουρας, ο κος Αλέξανδρος Βιλδιρίδης, η κα Σύνθια Σάπικα και πολλοί άλλοι.

GALLERY 01 Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Βασίλης Θεοχαράκης. Ζωγραφική Οδύσσεια» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο



















Ο Βασίλης Θεοχαράκης γεννήθηκε στον Πειραιά. Παράλληλα με τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε το 1957, παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής κοντά στον σπουδαίο ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά, καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ο Θεοχαράκης παρουσίασε έργα του για πρώτη φορά το 1957, στο Διεθνές Φεστιβάλ Νέων στη Μόσχα, καθώς και στην 5η Πανελλήνια Έκθεση Ζωγραφικής στο Ζάππειο Μέγαρο. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα (Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Μουσείο Βορρέ, Πινακοθήκη Πιερίδη, Πινακοθήκη Ρόδου, Πινακοθήκη Κυκλάδων, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εξωτερικών, Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα και Alpha Bank) και στο εξωτερικό. Το ζωγραφικό έργο του έχει επανειλημμένα αποσπάσει τις ευμενέστερες κριτικές τεχνοκριτικών και ιστορικών της τέχνης. Ζει και ζωγραφίζει στην Αθήνα και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Κυβέρνηση με τη διάκριση του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, έχει ανακηρυχθεί Μέγας Χαρτουλάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει λάβει το βραβείο Order of the Rising Sun with Neck Ribbon από τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας. Το 2007 ίδρυσε το κοινωφελές Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη, το οποίο στεγάζεται στο πολυώροφο κτίριο της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 9, στην Αθήνα.

Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος ομότιτλος κατάλογος των Εκδόσεων Μέλισσα, με θεωρητικά κείμενα των Παναγιώτη Τέτση, Claudio Strinati, Vittorio Sgarbi, Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα και Τάκη Μαυρωτά.