Release Athens 2019: Ένας καταιγιστικός μήνας ξεκινά - Όλες οι ημερομηνίες και το line-up

Φέτος, το φεστιβάλ που υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμου, φέρνει τεράστια ονόματα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αγαπημένες μπάντες του ελληνικού κοινού, νέους και παλιότερους εμβληματικούς καλλιτέχνες, σε ένα φοβερό line-up που θα μας αναγκάσει μέρα παρά μέρα -σχεδόν- να δίνουμε ραντεβού στην Πλατεία Νερού!

Η «αυλαία» ανοίγει την Παρασκευή 7/6 με τους Damian Jr. Gong Marley, Third World, Hollie Cook.

Ο Damian "Jr. Gong" Marley, γιος του τεράστιου Bob Marley και κορυφαίος καλλιτέχνης της reggae παγκοσμίως, έρχεται στο Release Athens μαζί με την πολυμελή μπάντα του, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο πολυβραβευμένος Damian Marley ανανέωσε με μοναδικό τρόπο τη μουσική που ο πατέρας του έκανε γνωστή και αγαπητή σε ολόκληρο τον κόσμο, φέρνοντάς την κοντά στο hip-hop και την dance μουσική, μέσα από συνεργασίες με διάσημους καλλιτέχνες όπως οι Nas, Jay Z, Snoop Dog, B-Real, Ty Dolla $ign, Bobby Brown, καθώς και οι Skrillex και Bruno Mars. Οι προσωπικές του επιτυχίες είναι επίσης πάρα πολλές: "Welcome To Jamrock" (ίσως το καλύτερο reggae κομμάτι των τελευταίων 15 ετών), "Medication" κ.α. Στο live του θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μερικά από τα κορυφαία τραγούδια του Bob Marley, τα οποία συνηθίζει να παίζει με εκπληκτικό τρόπο: "Could You Be Loved", "War / No More Trouble", "Get Up Stand Up", "Is This Love", "Sun Is Shining", "Jamming", "Exodus", "Confrontation" και αρκετά ακόμα.

Οι Third World, ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα στην ιστορία της reggae μουσικής, και η Hollie Cook, μία από τις πιο συναρπαστικές νέες φωνές της reggae αλλά και της pop σκηνής και κόρη του drummer των θρυλικών Sex Pistols Paul Cook, θα συνοδεύσουν τον Damian "Jr. Gong" Marley στην πρώτη ημέρα του Release Athens.

Σάββατο 8/6: Iggy Pop, James, Shame, The Noise Figures, The Dark Rags

Το Release Athens 2019 υποδέχεται μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία της rock'n'roll μουσικής, τον Iggy Pop. Όλοι θα πρέπει να τον έχουν δει, τουλάχιστον για μία φορά στη ζωή τους! Γιατί με την παρουσία του καθόρισε το όσο ελάχιστοι, γιατί οι live εμφανίσεις του είναι η επιτομή της rock συναυλίας, γιατί η πρώιμη συμπεριφορά του «δεν με νοιάζει τίποτα» και του «ζω για το τώρα» δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, γιατί είναι ο… εφευρέτης του stage diving και παραμένει, μέχρι σήμερα, το αγέρωχο και επιβλητικό real wild child του rock’n’roll! Το Σάββατο 8 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, θα ακούσουμε ζωντανά όλα τα κλασικά τραγούδια του, όπως τα «Lust For Life», «The Passenger», «Candy», «Nightclubbing», «China Girl», «I’m Bored», «Real Wild Child κτλ. μαζί με τα μυθικά κομμάτια της εποχής των Stooges: «I Wanna Be Your Dog», «Gimme Danger», «Search and Destroy», «T.V. Eye», «No Fun», «Down on the Street», «Real Cool Time», «Sick Of You», «Loose» και πολλά ακόμα!

Μαζί του, οι πολυαγαπημένοι James και οι εκρηκτικοί Shame, The Noise Figures και The Dark Rags.

Παρασκευή 14/6: Manowar, Rhapsody Of Fire, Imperia

Οι βασιλιάδες του heavy metal, οι Manowar, έρχονται μετά από 12 χρόνια ξανά στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επικής, τελευταίας τους περιοδείας “The Final Battle World Tour 2019″. Οι Manowar, η πιο "true" μπάντα με τους «καλύτερους οπαδούς» στον κόσμο, θα ανταμείψει το αφοσιωμένο της κοινό με ύμνους όπως τα "Kings of Metal", "Brothers of Metal", "Battle Hymn", "Hail and Kill", "Black Wind, Fire and Steel", "Metal Warriors", "Kill With Power".

«Θα παίξουμε σε ένα από τα πιο θρυλικά, μαγικά μέρη στη Γη. Μια χώρα που έχει μια τόσο πλούσια ιστορία, που μας έδωσε τον Έκτορα, τον Αχιλλέα, ένα πάνθεον από Θεούς και αιώνιους μύθους, οι οποίοι ανέκαθεν μας ενέπνεαν. Οι Έλληνες Manowarriors θα δείξουν, για άλλη μία φορά, πως κληρονόμησαν το πνεύμα των προγόνων τους! Ο αληθινός metal στρατός μας θα ξαναγυρίσει μαζί μας στην Τελική Μάχη, στις όχθες της Αθήνας!» είχε δηλώσει ο Joey DeMaio για το επικείμενο live.

Special guests στη μεγάλη metal βραδιά, θα είναι οι Rhapsody Of Fire, οι Ιταλοί πρωτοπόροι του symphonic power metal. "Legendary Tales", "Symphony Of Enchanted Lands" και "Dawn Of Victory", οι Rhapsody Of Fire επιστρέφουν στη δύναμη αυτών των μυθικών δίσκων με τον φετινό τους "The Eighth Mountain" να έχει ήδη ενθουσιάσει οπαδούς και κριτικούς, ορίζοντας μιας νέα εποχή. Μαζί τους, η μπάντα του ατμοσφαιρικού metal Imperia.

Κυριακή 16/6: New Order, Johnny Marr, Morcheeba, Fontaines D.C.

Μια από τις πιο επιδραστικές και καταξιωμένες μπάντες στην ιστορία της pop/rock μουσικής ανεβαίνει στη σκηνή του Release Athens. Προερχόμενοι από τις στάχτες των μοναδικών Joy Division, οι πάντα αινιγματικοί New Order κατόρθωσαν να μετατρέψουν την οδύνη από την απώλεια του μοναδικού Ian Curtis σε αληθινό θρίαμβο. Από το "Blue Monday", αυτό το μοναδικό κομμάτι που έχει χαρακτηρίσει τον ηλεκτρονικό / dance ήχο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, εδώ και τέσσερις δεκαετίες, μέχρι το απόλυτο pop διαμάντι, "True Faith", οι New Order μεγαλούργησαν δίνοντας στη σύγχρονη μουσική τη δική τους, πάντα μελαγχολική και ιδιαίτερη, απόχρωση. "Temptation", "Everything's Gone Green", "Your Silent Face", "Age Of Consent", "Thieves Like Us", "The Perfect Kiss", "Subculture", "Bizarre Love Triangle", "Regret", "Singularity", "Tutti Frutti" είναι μόνο μερικά ακόμα από τα υπέροχα τραγούδια που έχουν γράψει μέσα στα χρόνια και που, μαζί με πολλά ακόμα, στέκουν δίπλα στα αθάνατα τραγούδια των Joy Division, μερικά εκ των οποίων θα ακούσουμε ζωντανά το βράδυ της 16ης Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού: "Love Will Tear Us Apart", "Transmission", "Disorder", "Atmosphere", "Decades"...

Ο θρυλικός Johnny Marr, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες που έχει αναδείξει η βρετανική rock σκηνή τα τελευταία 40 χρόνια, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Συνιδρυτής και βασικός συνθέτης των μυθικών The Smiths, ο Marr είναι ένας από τους επιδραστικότερους κιθαρίστες στην ιστορία της μουσικής. Το setlist του συνήθως περιλαμβάνει τραγούδια από κάθε περίοδο της τεράστιας καριέρας του, από τις προσωπικές του δουλειές ("Easy Money", "Hey Angel", "The Messenger", "Rise") μέχρι τους δίσκους των Smiths, από τους οποίους συχνά παίζει κλασσικά κομμάτια, όπως τα "Bigmouth Strikes Again", "How Soon Is Now?", "The Headmaster Ritual", "Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me", ενώ από το set δεν λείπουν και κάποια κομμάτια των Electronic, όπως τα υπέροχα "Getting Away With It" και "Get The Message"!

Οι Βρετανοί Morcheeba και οι Fontaines D.C., μία από τις πιο καυτές νέες μπάντες της indie / post-punk σκηνής, συμπληρώνουν το line-up της Κυριακής.

Τετάρτη 19/6: Clutch, Black Rebel Motorcycle Club, Planet of Zeus

Οι Clutch, η αγαπημένη τετράδα από το Maryland των ΗΠΑ παίζει για πρώτη φορά σε open air φεστιβάλ στην Ελλάδα. Με καταιγιστικό rock n' roll, οι Clutch θα μετατρέψουν τη βραδιά σε αληθινό προσκύνημα: "Electric Worry", "The Regulator", "The Mob Goes Wild", "X-Ray Visions", "Earth Rocker", "A Quick Death in Texas", "D.C. Sound Attack!", "In Walks Barbarella", "How to Shake Hands", "The Wolf Man Kindly Requests...", "Burning Beard". Από το ντεμπούτο τους και μέχρι σήμερα, οι Clutch δεν σταματoύν να μας προσφέρουν κλασικά rock τραγούδια και κάθε φορά οι εμφανίσεις τους ξεπερνούν την προηγούμενη, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους δίσκους τους, αφού κάθε νέα κυκλοφορία τους βρίσκεται ένα σκαλί ψηλότερα, τόσο σε εμπορικό όσο και καλλιτεχνικό επίπεδο. Τρανή απόδειξη το ότι θα μας επισκεφτούν έχοντας ένα από τα καλύτερα albums του 2018 στο ενεργητικό τους, το εξαιρετικό "Book Of Bad Decisions".

Αυθεντικό και παθιασμένο rock’n’roll, θα προσφέρουν και οι επιβλητικοί Black Rebel Motorcycle Club. Οι Peter Hayes και Robert Levon Been, μαζί με την Leah Shapiro παίζουν με τους ενισχυτές στο τέρμα, με ψυχή, καρδιά και μυαλό. Τραγούδια όπως τα κλασικά "Whatever Happened To My Rock 'n' Roll", "Love Burns", "Beat the Devil's Tattoo", "Spread Your Love", "Ain't No Easy Way", "Stop", "Red Eyes and Tears", "Berlin", "Fault Line", δίπλα στα θαυμάσια κομμάτια του πιο πρόσφατου album, όπως τα "Little Thing Gone Wild", "Question Of Faith, "Haunt", "Echo", "Spook" και πολλά ακόμα θα αποδείξουν γιατί η αμερικανική μπάντα αποτελεί μια από τις σταθερότερες αξίες στην παγκόσμια μουσική σκηνή, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.

Οι Planet Οf Zeus έχουν μια αξιοζήλευτη πορεία που διαρκεί πια σχεδόν 20 χρόνια. Από τα γνωστότερα ονόματα της εγχώριας σκηνής, με τη μία sold out συναυλία να διαδέχεται την άλλη, σε κάθε πόλη και σε κάθε venue, έχουν ξεπεράσει τα στενά όρια της χώρας μας εδώ και πολύ καιρό, ταξιδεύοντας τα βαριά, γεμάτα χορευτικό groove, riffs τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παρασκευή 21/6: Cypress Hill, Dub FX, ΤΑΦΛΑΘΟΣ, 12oς Πίθηκος, Anser x Eversor, Νέγρος Του Μοριά

To Release Athens υποδέχεται τους θρυλικούς Cypress Hill, ένα από τα μεγαλύτερα και επιδραστικότερα ονόματα στην ιστορία του hip-hop. Στην πιο εθιστική βραδιά του καλοκαιριού, θα ακουστούν τα κλασικά "Insane in the Brain", "I Wanna Get High", "(Rock) Superstar", "Tequila Sunrise", "How I Could Just Kill a Man", "I Ain't Goin' Out Like That", "Throw Your Set in the Air", "Dr. Greenthumb" και πολλά ακόμα!

Σχεδόν τρεις δεκαετίες πριν, οι B-Real, Sen Dog και DJ Muggs, άναψαν το φυτίλι, ξεκινώντας το δικό τους ταξίδι που άλλαξε την pop κουλτούρα, αλλά και ολόκληρη τη mainstream μουσική. Οι σφοδροί ρυθμοί, οι ωμές ρίμες, η rock στάση τους, σε συνδυασμό με τη σχεδόν ψυχεδελική παραγωγή, δεν άφησαν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους. Το 2018, επέστρεψαν θριαμβευτικά με το "Elephants On Acid", ένα πραγματικό rap έπος ή, όπως λένε, «μια οδύσσεια σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω άγνωστων διαστάσεων». Πιο απλά, είναι η επιβεβαίωση της μοναδικής χημείας τους, εδώ και τρεις δεκαετίες, με νέες μεγάλες επιτυχίες τα "Crazy" και "Band of Gypsies", αντιπροσωπευτικές του ιδιαίτερου ήχου τους που έχει γράψει ιστορία στη hip-hop μουσική.

O Dub FX, ο κορυφαίος καλλιτέχνης της street art, και οι ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, 12ος Πίθηκος, Anser x Eversor και ο Νέγρος Του Μοριά, θα πλαισιώσουν τους μεγάλους Cypress Hill στην εμφάνισή τους στο Release Athens.

Κυριακή 23/6: Hozier, Roisin Murphy, Hooverphonic

O Hozier, ο Ιρλανδός συνθέτης και τραγουδιστής έγινε διάσημος με το ομώνυμο ντεμπούτο album του, το 2014, και κυρίως με το συγκλονιστικό "Take Me To Church" με το οποίο κατέκτησε ολόκληρο τον κόσμο. Η εμφάνισή του στο Release Athens είναι η πρώτη στη χώρα μας.

Το 2016, ο Hozier κυκλοφόρησε το τελευταίο κομμάτι του album, "Cherry Wine", σε single με φιλανθρωπικό σκοπό, επιδιώκοντας να αφυπνίσει το κοινό για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, χαρίζοντας παράλληλα όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του σε οργανισμούς καταπολέμησης τέτοιων φαινομένων. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του 1ου του album, η συνέχεια ήρθε με το κομμάτι "Better Love", που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας "The Legend Of Tarzan".

Την ίδια ημέρα θα δούμε τη βασίλισσα της electronic/dance/pop σκηνής Róisín Murphy πρώην τραγουδίστρια των Moloko και αδιαμφισβήτητο fashion & style icon, αλλά και τους Hooverphonic, το αγαπημένο electro/dream/pop συγκρότημα από το Βέλγιο, που το ελληνικό κοινό έχει αγαπήσει από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν στο ευρωπαϊκό μουσικό στερέωμα. Στις 23 Ιουνίου, θα ξανακούσουμε live όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους: “Mad About You“, “Eden“, “Inhaler“, “2 Wicky“, "Jackie Cane", "Sometimes", “Club Montepulciano“, "Vinegar & Salt", “This Strange Effect“, “Gentle Storm”, “Amalfi”

Δευτέρα 24/6: Alice in chains, 1000Μοds, Fu Manchu, Puta Volcano, Monovine

Οι Alice in Chains, μαζί με τους Nirvana, τους Soundgarden και τους Pearl Jam, συγκαταλέγονται στους «θεούς» του grunge, μία από τις μπάντες που διαμόρφωσαν τον ήχο του Σιάτλ, τη δεκαετία του 1990. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα ακούσουμε live σπουδαία κομμάτια όπως: "Would", "Man In The Box", "Rooster", "No Excuses", "Down In A Hole", "Them Bones", "Heaven Beside You", "Nutshell", "Bleed TheFreak", "Check My Brain", "The One You Know", "Never Fade".

Οι Alice in Chains παραμένουν μία από τις πλέον επιδραστικές και επιτυχημένες rock μπάντες των τελευταίων δεκαετιών. Την τελευταία δεκαετία ο ήχος τους παραμένει το ίδιο συναρπαστικός, συναισθηματικός και πάντα χαρακτηριστικός, με μπροστάρη τον Jerry Cantrell, έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες και κιθαρίστες του σκληρού ήχου. Με τον Willian DuVall ως βασικό τραγουδιστή, το εξαιρετικό "Black Gives Way To Blue" του 2009 τους σύστησε σε ένα νέο κοινό, ενώ με τα "The Devil Put Dinosaurs Here" (2013) και το καταπληκτικό φετινό "Rainier Fog" απλά επανεπιβεβαιώνουν το status μιας μεγάλης μπάντας που συνεχίζει να είναι εδώ.

Οι 1000mods, ίσως η πιο επιτυχημένη heavy rock μπάντα της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα μας, και οι Fu Manchu, ένα από τα ιστορικότερα και σημαντικότερα συγκροτήματα του stoner rock, θα πλαισιώσουν τους μεγάλους Alice In Chains, μαζί με τους Puta Volcano και Monovine.

Kυριακή 30/6: Disturbed, Anthrax, SiXforNine, Need, Breath after Coma

Η τελευταία μέρα του Release Athens 2019 φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Disturbed. Οι David Draiman (φωνή), Dan Donegan (κιθάρα), Mike Wengren (ντραμς), John Moyer (μπάσο) σταματούν στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους. Από την αμερικανική μπάντα, μία από τις κορυφαίες και πιο επιτυχημένες της σκηνής του μοντέρνου metal, θα ακούσουμε τα "Down with the Sickness", "Are You Ready", "Stricken", "Ten Thousand Fists", "Vengeful One", "Indestructible", "Inside The Fire" κ.α. και φυσικά την πολύ επιτυχημένη διασκευή στο "The Sound of Silence" που τους έκανε γνωστούς σε κόσμο πολύ πέρα από τα όρια του rock και metal.

Οι θρυλικοί Anthrax είναι η μπάντα που θα συνοδεύσει τους εκρηκτικούς Disturbed. Μέρος των Big Four - μαζί με τους Metallica, Slayer και Megadeth - οι Anthrax με μια τεράστια πορεία, που ήδη πλησιάζει τα 40 χρόνια, είναι αδιαμφισβήτητοι πρωτοπόροι του thrash metal, επανακαθορίζοντας επανακαθόρισαν το είδος με στοιχεία alternative και groove metal. Το line-up ολοκληρώνεται με τους SiXforNine, NEED και BREATH AFTER COMΑ.