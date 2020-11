Η HONOR και η JEEP ενώνουν τις δυνάμεις τους και οδηγούν την περιπέτεια

Η HONOR με το νέο HONOR Watch GS Pro και η JEEP με το νέο Plug-in Hybrid Renegade 4xe σε μια συνεργασία έκπληξη δημιουργούν την απόλυτη εμπειρία στην περιπέτεια.

H HONOR, το νεανικό brand τεχνολογίας, για πρώτη φορά συνεργάζεται με την JEEP, τη θρυλική μάρκα που εδώ και 80 χρόνια είναι συνώνυμη της ελευθερίας, της περιπέτειας και της αυθεντικότητας! Η JEEP, η οποία έχει ταυτιστεί με τη δύναμη, τη στιβαρότητα και την υψηλή τεχνολογία των SUV της, με το νέο Plug-in hybrid Renegade 4xe δημιουργεί τον ιδανικό συνδυασμό με το νέο rugged smartwatch HONOR Watch GS Pro, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους λάτρεις της περιπέτειας.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

H ΗΟΝΟR και η JEEP, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν για όλους εκείνους που τολμούν, μια σειρά από offline δράσεις και μοναδικό digital περιεχόμενο που θα δημιουργήσουν την απόλυτη εμπειρία. Με κοινό χαρακτηριστικό το πάθος για περιπέτεια, τις υψηλές επιδόσεις και την τεχνολογία αιχμής, οι δύο μάρκες δημιουργούν προτάσεις που ξεχωρίζουν για την υψηλή αισθητική, τη σύγχρονη τεχνολογία , αλλά και την αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον.

Το HONOR Watch GS Pro, με 25 ημέρες αυτονομία μπαταρίας είναι κατασκευασμένο για να ανταπεξέλθει ακόμη και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα. Το HONOR Watch GS Pro έχει περάσει με επιτυχία 14 διαφορετικές δοκιμές MIL-STD-810G, όπως ανθεκτικότητα σε θερμοκρασία-υγρασία-υψόμετρο, ανθεκτικότητα σε αλάτι / ομίχλη, αντοχή στην άμμο και την υγρασία που του επιτρέπουν να αντέχει σε ακραίες συνθήκες. Σχεδιασμένο για περιπέτεια χωρίς όρια, το HONOR Watch GS Pro εχει αυτονομία μπαταρίας έως και 25 ημέρες. Ακόμα και όταν υπάρχει ενεργοποιημένη η εξωτερική λειτουργία GPS, η αυτονομία φτάνει τις 100 ώρες ενώ υποστηρίζει έως 100 διαφορετικά προγράμματα προπόνησης με αυτόματη αναγνώριση της κάθε άσκησης.

Σχεδιασμένο για να αντεπεξέλθει στις πιο δύσκολες απαιτήσεις είναι και το νέο Plug-in Hybrid Jeep Renegade 4xe. Με απόδοση από 190 έως και 240 ίππους, προηγμένη τετρακίνηση και δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά για 50χλμ., είναι το πιο ικανό, αλλά και φιλικό προς το περιβάλλον Jeep που κατασκευάστηκε ποτέ. Με την τεχνολογία Plug-in Hybrid, τα μοντέλα 4xe της Jeep προσφέρουν την μεγαλύτερη απόδοση και απόλαυση από οποιοδήποτε άλλο Jeep. Τιμούν απόλυτα τη φιλοσοφία "Go Anywhere, Do Anything” της μάρκας και παράλληλα είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση στην πόλη. Το πρωτοποριακό σύστημα κίνησης του υβριδικού Renegade 4xe συνδυάζεται με ένα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας, πλήρη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), καθώς και κορυφαίες δυνατότητες συνδεσιμότητας, μέσω του συστήματος πολυμέσων Uconnect που εκτός των άλλων δίνει τη δυνατότητα mirroring με smart phones.

Δείτε σε δράση τα νέα HONOR Watch GS Pro και Plug-in Hybrid Jeep Renegade 4xe στο παρακάτω video: https://fb.watch/1wVMTmieE2/