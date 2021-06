Κσίστοφ Κιεσλόφσκι: Google Doodle για τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Πολωνού σκηνοθέτη

Κσίστοφ Κιεσλόφσκι: Με ένα doodle τιμά τα 80 χρόνα από την γέννηση του Πολωνού σκηνοθέτη, Κσίστοφ Κιεσλόφσκι η Google

Ποιος ήταν ο Κσίστοφ Κιεσλόφσκι

Ο Κσίστοφ Κιεσλόφσκι ήταν Πολωνός σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Είναι γνωστός διεθνώς για τα έργα του Dekalog (1989), The Double Life of Veronique (1991) και την τριλογία Three Colors (1993-1994).

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έλαβε πολλά βραβεία, όπως το Βραβείο Κριτικής Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών (1988), το Βραβείο FIPRESCI (1988, 1991), το Βραβείο της Οικουμενικής Κριτικής Επιτροπής (1991), το βραβείο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας FIPRESCI (1989), το Golden Lion (1993) και το βραβείο OCIC (1993) καθώς και του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, Silver Bear (1994). Το 1995, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Σκηνοθέτη και Καλύτερου Γράψιμου.

Το 2002, κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση στη λίστα Sight & Sound του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου μεταξύ των δέκα κορυφαίων σκηνοθετών, της σύγχρονης εποχής.

Γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου 1941 στη Βαρσοβία. Ήταν γιος της Barbara (née Szonert) και του Roman Kieślowski. Μετακόμιζε, συχνά, σε άλλη πόλη καθώς ο πατέρας του εργαζόταν ως μηχανικός και επειδή ήταν φυματικός χρειαζόταν θεραπεία. Ανατράφηκε ως Ρωμαιοκαθολικός και, έπειτα, η σχέση του με τον Θεό ήταν «προσωπική και ιδιωτική», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα δεκαέξι, ξεκίνησε να εκπαιδεύεται ως πυροσβέστης αλλά αποχώρησε μετά από τρεις μήνες. Χωρίς να έχει στόχους, γράφτηκε το 1957, College for Theatre Technicians της Βαρσοβίας επειδή το διεύθυνε ένας συγγενής του. Ήθελε να γίνει θεατρικός σκηνοθέτης αλλά δεν είχε το απαιτούμενο προπτυχιακό τίτλο για το τμήμα θεάτρου. Οπότε, επέλεξε να σπουδάσει κινηματογραφία, ως ενδιάμεσο βήμα.

Φεύγοντας από το κολέγιο, εργάστηκε ως θεατρικός ενδυματολόγος κι υπέβαλε αίτηση στην Κρατική Ανωτέρα Σχολή Κινηματογραφίας του Λοτζ. Η αίτησή του απορρίφθηκε δύο φορές. Για να αποφύγει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έγινε φοιτητής τέχνης και ακολουθούσε δραστική διατροφή, ώστε να γίνει ιατρικά ακατάλληλος για θητεία. Μετά από αρκετούς μήνες, το 1964, έγινε δεκτός στο τμήμα Σκηνοθεσίας. Παρακολούθησε τη Σχολή μέχρι το 1968 και, παρά την κρατική λογοκρισία και την απαγόρευση των ταξιδιών στο εξωτερικό, κατάφερε να ταξιδέψει στην Πολωνία για την έρευνα και τη μαγνητοσκόπησή του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, έχασε το ενδιαφέρον του για το θέατρο και αποφάσισε να κάνει ντοκιμαντέρ.

Ο Κσίστοφ Κιεσλόφσκι (Krzysztof Kieślowski) έφτασε στην κορύφωση των φιλοσοφικών αναζητήσεών του αλλά και της διεθνούς αναγνώρισης το 1993-1994 με τη σειρά ταινιών «Τρία Χρώματα: Μπλε, Λευκό και Κόκκινο», αφού το καθένα από αυτά αντικατοπτρίζει τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης.

Μεταξύ άλλων βραβεύσεων, ο Πολωνός σκηνοθέτης ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Σκηνοθεσίας 1994 αναφορικά με τη λεγόμενη «κόκκινη» ταινία.

Ο Κσίστοφ Κιεσλόφσκι (Krzysztof Kieślowski) απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών, στις 13 Μαρτίου 1996.

To doodle της Google για τον Κσίστοφ Κιεσλόφσκι

Τι είναι τα doodles

Τα doodles δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων. Η ομάδα μηχανικών και σχεδιαστών doodle της Google (γνωστοί ως doodlers) ψάχνει πάντα για νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες.

Το πρώτο doodle είχε δημιουργηθεί το 1998, όταν οι ιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι, προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες ότι θα λείπουν (ήθελαν να πάνε σε φεστιβάλ στην έρημο της Νεβάδα), τοποθέτησαν το σχέδιο μίας φιγούρας σε ράβδο πίσω από το δεύτερο «ο» του λογοτύπου της εταιρείας, ενημερώνοντας έτσι τους χρήστες ότι βρίσκονται εκτός γραφείου. Η ιδέα άρεσε και έκτοτε καθιερώθηκε και εμπλουτίσθηκε.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Βίντεο: Φάλαινα έχαψε δύτη που ψάρευε αστακούς- «Θεέ μου, είμαι στο στόμα της!»