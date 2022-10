«Βέλος»: Το ιστορικό αντιτορπιλικό έβαλε πλώρη για online ναυμαχίες

Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος

27/10/2022 17:40

Είσαι ο κυβερνήτης του «Βέλους» ενός πλοίου με μεγάλη ιστορία. Μπορείς να ναυμαχήσεις σε real time από την οθόνη του υπολογιστή σου και αυτό επειδή πλέον το ελληνικό ιστορικό πλοίο βρίσκεται στον «στόλο» του World of Warships.



Το έργο της ένταξης του «Βέλους» στο παγκοσμίου φήμης παιχνίδι, ανέλαβε ο Managing Director της AMG Media Γιώργος Κουράκος.



Ο Γεώργιος Στρούθος (Regional Marketing Lead EMEA της Wargaming), μιλάει στο Newsbomb.gr για αυτό το εγχείρημα και -μεταξύ άλλων- επισημαίνει πως η προσθήκη του «Βέλους» στο παιχνίδι θα είναι η αρχή της ανάδειξης της ελληνικής ναυτικής ιστορίας.

- Το «Βέλος» μπήκε στο παιχνίδι του Word of Warships. Πώς προέκυψε αυτό και ποια η συμβολή σας;



«Προσπαθούμε ως εταιρεία να συμπεριλαμβάνουμε στο παιχνίδι πολεμικά πλοία από διάφορες χώρες, έτσι φέτος ήρθε η σειρά να προσθέσουμε ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο στο παιχνίδι. Το Βέλος έκανε την αρχή».

Στιγμιότυπα του Βέλους από το παιχνίδι

- Γιατί επιλέχθηκε το Βέλος;



«Το Βέλος είναι ένα εμβληματικό πλοίο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έχει από μόνο του μια μακρά και ένδοξη ιστορία. Καθώς πρόκειται για ένα πλοίο κατηγορίας Fletcher που εκπροσωπείται ήδη στο παιχνίδι, θέλαμε να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε όλους τους παίκτες μας ανά τον κόσμο να δοκιμάσουν αυτό το πλοίο μουσείου στη μάχη».



- Τι επιλογές έχει ο παίχτης, όταν διαλέγει το Βέλος; Μπορεί να συμμετέχει σε on-line ναυμαχίες;



«Το Βέλος μπορεί να συμμετάσχει σε όλα μας τα modes, τα οποία είναι όλα online. Η κύρια λειτουργία είναι μια διαδικτυακή ναυμαχία εναντίον άλλων παικτών, σε ομάδα 12 εναντίον 12. Μπορούν επίσης να τη χρησιμοποιήσουν σε πιο ανταγωνιστική λειτουργία, όπως οι μάχες κατάταξης, όπου οι παίκτες αγωνίζονται για να ανέβουν μια βαθμίδα για να κερδίσουν έπαθλα του παιχνιδιού. Ή κάποιο πιο χαλαρό mode, όπου θα παλεύουν ενάντια στα bots, τα οποία είναι πλοία με ελιγμούς από την Τεχνητή Νοημοσύνη».

- Θα ακολουθήσουν και άλλα ελληνικά πλοία; Και αν ναι, ποια θα είναι αυτά;



«Το World of Warships έχει περισσότερα από 500 πλοία αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε αυτόν τον αριθμό και το επόμενο έτος. Για να τα μοντελοποιήσουμε, βασιζόμαστε σε σχέδια από ναυτικά μουσεία ή αρχεία, καθώς και σε ιστορικές εικόνες. Είναι απολύτως πιθανό να έχουμε ένα άλλο πιθανό ελληνικό πλοίο στο μέλλον, από την περίοδο που διαδραματίζεται το παιχνίδι, γύρω στο 1895 έως το 1955».



- Πώς είναι να «κυβερνά» κάποιος το «Βέλος»;



«Ως πρώτο βήμα προσθέσαμε το Βέλος με Έλληνα καπετάνιο και σύντομα θα προσπαθήσουμε να μιλάει και στα ελληνικά».

- Η ναυτική πολεμική ιστορία γοητεύει τους Gamers ή απλά παίζουν για την αίσθηση και την ένταση;



«Είμαστε ένα παιχνίδι που κάθε μοντέλο των πλοίων είναι ιστορικά σχετικό. Είτε απευθείας λήψη από σχέδια ή φωτογραφίες είτε από ό,τι θα μπορούσε να είχε κατασκευαστεί με την τεχνολογία που υπήρχε τη στιγμή του παιχνιδιού. Οι περισσότεροι από τους παίκτες μας είναι στην ηλικία των 30 και έδειξαν μεγάλη όρεξη για τη ναυτική ιστορία πριν παίξουν το παιχνίδι μας, είτε ενδιαφέρθηκαν για αυτό επειδή το παίζουν.



Στο κανάλι μας στο YouTube, έχουμε σχεδόν 70 επεισόδια του Naval Legends, τα οποία είναι πραγματικά ντοκιμαντέρ σε πλοία. Είμαστε περήφανοι που κάναμε ένα επεισόδιο στο Αβέρωφ για παράδειγμα. Αυτά τα ντοκιμαντέρ είναι από τα βίντεο με τις περισσότερες προβολές του καναλιού μας. Μάλιστα, του Αβέρωφ έχει περισσότερο από 347.000 προβολές μέχρι τώρα.



Επίσης όμως, εξακολουθούμε να είμαστε ένα βιντεοπαιχνίδι και οι μάχες των 20 λεπτών (το πολύ) είναι πραγματικά συναρπαστικές. Για κάποιο λόγο έχουμε μια πολύ αφοσιωμένη βάση παικτών που είναι μαζί μας κατά ένα μεγάλο μέρος των τελευταίων επτά χρόνων λειτουργίας του παιχνιδιού».





Ο Γεώργιος Στρούθος, ο Regional Marketing Lead EMEA της Wargaming μιλάει στο Newsbomb.gr Στιγμιότυπα του Βέλους από το παιχνίδι Στιγμιότυπα του Βέλους από το παιχνίδι Στιγμιότυπα του Βέλους από το παιχνίδι



- Ήταν ένα στοίχημα που κερδίσατε η παρουσία του «Βέλους» στο Word of Warships;



«Με την προσθήκη του Βέλους στο παιχνίδι, θέλαμε να αναδείξουμε την πλούσια ελληνική ναυτική ιστορία. Και για εμάς το να έχουμε το Βέλος είναι ακόμη μια νίκη».



Αν είστε λάτρης των πολεμικών παιχνιδιών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Η ιστορία του Βέλους

To αντιτορπιλικό ΒΕΛΟΣ



Το αντιτορπιλικό ΒΕΛΟΣ D-16 (πρώην USS CHARRETTE DD 581) ναυπηγήθηκε στην Βοστώνη των ΗΠΑ, στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Καθελκύστηκε στις 3 Ιουνίου του 1942.



Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του Αμερικάνικου Ναυτικού κατά των Ιαπώνων στον Ειρηνικό Ωκεανό, κυρίως ως πλοίο υποστηρίξεως αεροπλανοφόρων, καθώς δε και ανθυποβρυχιακής και αντιαεροπορικής προστασίας νηοπομπών.



Στο πλοίο απενεμήθησαν δεκατρείς σταυροί μάχης και άλλα παράσημα, στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1958 αφού εκσυγχρονίστηκε στα ναυπηγεία LONG BEACH της Καλιφόρνιας παραχωρήθηκε στο τότε Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό μαζί με τρία ομοίου τύπου (Αντιτορπιλικά τύπου FLETCHER) το Α/Τ ΑΣΠΙΣ, Α/Τ ΣΦΕΝΔΟΝΗ και Α/Τ ΛΟΓΧΗ, στα πλαίσια αμοιβαίας βοήθειας ΗΠΑ – Ελλάδος.



Στις 16 Ιουνίου 1959 υψώθηκε στο Α/Τ ΒΕΛΟΣ η Ελληνική Σημαία και με πρώτο Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Γ. Μόραλη ΠΝ. Κατέπλευσε στην Ελλάδα και αφού εντάχθηκε στο Αρχηγείο Στόλου, πήρε μέρος στις Εθνικές και διασυμμαχικές ασκήσεις, σε επίδειξη Σημαίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και στις επιχειρήσεις στη διάρκεια της Ελληνοτουρκικής κρίσης του 1964, 1967, 1974 και 1987.



Στις 23 Μαΐου 1973 το Α/Τ ΒΕΛΟΣ, με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Ν. Παππά ΠΝ, αποχώρησε της διασυμμαχικής ασκήσεως που συμμετείχε, λόγω συλλήψεων Αξιωματικών, μετά την προδοσία του σχεδιαζόμενου αντιδικτατορικού Κινήματος του Ναυτικού. Το πλοίο κατέπλευσε στο Fiumicino της Ιταλίας, όπου ο Κυβερνήτης, έξι Αξιωματικοί και 25 Υπαξιωματικοί ζήτησαν πολιτικό άσυλο και παρέμειναν εκεί ως πολιτικοί εξόριστοι.



Στις 26 Φεβρουαρίου 1991 το πλοίο παροπλίσθηκε αφού είχε διανύσει συνολικά 362.662 Ναυτικά μίλια Το 1994 με απόφαση του ΥΕΘΑ/ΓΕΒ χαρακτηρίστηκε ως «Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα “Α/Τ ΒΕΛΟΣ» και ελλιμενίσθη στο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ.

Λίγα λόγια για το παιχνίδι και την εταιρεία που το δημιουργεί:

Το World of Warships είναι ένα δωρεάν, ιστορικό, διαδικτυακό παιχνίδι μάχης στον υπολογιστή από την Wargaming. Με τον τεράστιο στόλο από τα πιο εμβληματικά πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων πέντε διαφορετικών κατηγοριών πλοίων και στρατηγικά σχεδιασμένο περιβάλλον, το World of Warships παρέχει την απόλυτη εμπειρία παιχνιδιού ναυτικού πολέμου, κατάλληλη για όλους. Χάρη στη μεγαλύτερη συλλογή από ιστορικά ακριβή πλοία που είναι διαθέσιμα στο παιχνίδι, το World of Warships υπερηφανεύεται ως ψηφιακό μουσείο πλοίων και σημείο εστίασης για τους λάτρεις της ναυτικής ιστορίας. Νέο θεματικό περιεχόμενο και καινοτόμοι τρόποι παιχνιδιού προστίθενται σε τακτική βάση, παρέχοντας ένα ποικίλο και συναρπαστικό παιχνίδι στην ευρεία βάση παικτών του.



Η Wargaming είναι πολυβραβευμένη εταιρεία και εκδότης διαδικτυακών παιχνιδιών με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου. Λειτουργώντας από το 1998, η Wargaming έχει εξελιχθεί και εχει γίνει ένας από τους ηγέτες στη δημιουργία διαδικτυακών παιχνιδιών. Εκατομμύρια παίκτες απολαμβάνουν τους τίτλους της Wargaming σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες παιχνιδιών.







Διαβάστε επίσης





Nintendo Wario: Το ανάποδο «Μ» που δεν κέρδισε τελικά το στοίχημα

Η σφήνα του tekken στα fighting games

Πώς το Top Gun έγραψε τη δική του ιστορία στα ρετρό games