Γλυπτό με ηχεία προς τιμήν του The Notorious B.I.G.

Τα 50στά γενέθλια του χιπ χοπ πλησιάζουν και στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης προσγειώθηκε ένα άγαλμα του Biggie Smalls, γνωστού ως The Notorious B.I.G., με ενσωματωμένα ηχεία τα οποία παίζουν μια playlist που ετοίμασε ο DJ Mister Cree, ο άνθρωπος που έδωσε ώθηση στην καριέρα του θρύλου του χιπ χοπ.

Στο από ανοξείδωτο ατσάλι και με ύψος περίπου 2,5 μέτρα γλυπτό «Sky's the Limit in the County of Kings», η μορφή του Christopher Wallace - αυτό ήταν το όνομά του -, του μουσικού που ήταν πρωτοπόρος του μουσικού είδους πριν σκοτωθεί σε ηλικία 24 χρονών, φέρει κορώνα και κρατά ως σκήπτρο ένα μικρόφωνο· στο έργο είναι διάσπαρτες οι αναφορές στον μουσικό, με πιο προφανή την ενσωμάτωση με χρήσης ρητίνης του πρώτου στούντιο άλμπουμ του, Ready to Die.

Δείτε την gallery:

«Η τοποθεσία είχε βαθιά επίδραση στο έργο» υπογράμμισε, μιλώντας στο Artnet News, ο γλύπτης Sherwin Banfield. «Είναι πάνω σε έναν λόφο και ήθελα να ανεβαίνουν οι θεατές προς το μεγαλοπρεπές μνημείο και να καλωσορίζονται με ανοιχτά χέρια και δυο βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά : τη φωνή από ένα μικρόφωνο και την αγάπη μέσα από μια καρδιά».