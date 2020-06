Θρησκευτικός τουρισμός: «Πόλος έλξης» για τους προσκυνητές η Ελλάδα

Παρόλο που είναι ένας τόπος αποκλειστικά για άνδρες προσκυνητές, γίνεται πόλος έλξης και για τις γυναίκες και τα παιδιά, που έχουν την δυνατότητα να κάνουν τον περίπλου. Τα άτομα που επέλεξαν την ημερήσια κρουαζιέρα πέρσι ήταν περί τους 350.000 ενώ οι προσκυνητές που το 2019 διακινήθηκαν στο Άγιον Όρος με τις ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ξεπέρασαν τους 200.000.

Την ίδια ώρα ο δήμος Αριστοτέλη, αξιοποιώντας τη γειτνίαση με την Αθωνική Κοινότητα, προχώρησε σε χαρτογράφηση ολόκληρης της προσκυνηματικής διαδρομής με τίτλο «από τη Θεσσαλονίκη στον Άθωνα», με σκοπό να αναδείξει και να προωθήσει όλα τα προσκυνήματα του ορεινού όγκου, αλλά και της προ του Άθω περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Αμμουλιανής.

«Με σημείο αναφοράς αυτήν την περιήγηση σχεδιάσαμε προγράμματα προσκυνηματικών και πολιτιστικών περιηγήσεων, τα οποία συνδέουμε με πολλές μορφές τουρισμού, όπως οι οινικές περιηγήσεις, τα προγράμματα 55plus, η μοναστηριακή γαστρονομία, οι εκδηλώσεις θρησκευτικής λατρείας, οι μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας, τα θρησκευτικά δρώμενα και πολλά ακόμη», αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος. «Κατά τη διάρκεια της γαστρονομικής γιορτής KOUZINA ανοίγουμε όλα τα ξωκλήσια της περιοχής, όπου ιερείς υποδέχονται πιστούς και εκπροσώπους Τύπου και ταξιδιωτικών γραφείων από χώρες κυρίως της βαλκανικής, της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης αλλά και της Μεσογείου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε πυρήνες προσκυνηματικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι τα ξωκλήσια της υπαίθρου συνθέτουν ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό προσκυνηματικό προϊόν της χώρας», σημειώνει. Ο δήμος Αριστοτέλη εστιάζει στις θεματικές κρουαζιέρες γύρω από τον Άθωνα και δημιουργεί δραστηριότητες για όσες και όσους αδυνατούν να επισκεφθούν εκ των έσω το Άγιον 'Ορος. Αυτό σε συνδυασμό με την ανάδειξη αγιορείτικων οίνων, θεματικών παρουσιάσεων και εκθέσεων. «Στο Πολιτιστικό μας Κέντρο στην Ιερισσό μπορεί κανείς να θαυμάσει τη συλλογή θρησκευτικών έργων του Ευθύμη Βαρλάμη με τίτλο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ και να παρακολουθήσει τρισδιάστατες ταινίες με θέμα "τη ζωή των αγιορειτών στον 'Αθωνα" νιώθοντας το δέος και τη θρησκευτικότητα της αγιοσύνης σε κάθε του κύτταρο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Όπως εξηγεί ο κ Βαλιάνος, πρόκειται για μια μορφή θεματικού τουρισμού, στην οποία ο δήμος Αριστοτέλη επενδύει, με δράσεις προβολής και στο εξωτερικό: «Τον περασμένο Γενάρη στη Βιέννη παρουσίασα προσωπικά την περιήγηση σε είκοσι οκτώ (28) αυστριακούς επαγγελματίες, διαπιστευμένους στον πολιτιστικό και προσκυνηματικό τουρισμό. Αργότερα, τον Φλεβάρη επιλεγμένοι τοπικοί προσκυνηματικοί χώροι προβλήθηκαν από εθνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας».

Αυτά σε ό,τι αφορά το παρελθόν, διότι ήδη γίνεται η προετοιμασία για τον Σεπτέμβρη όπου θα παρουσιαστεί στο Καζακστάν το πρόγραμμα με τίτλο «μοναστηριακά είδη και κόσμημα», που αναμένεται να ανταμείψει τους επιχειρηματίες της Ουρανούπολης και της Αμμουλιανής, που επένδυσαν στη μοναστηριακή εμπορική δραστηριότητα.

Η χρονιά θα κλείσει με εντυπωσιακό τρόπο όπως αναφέρει ο δήμαρχος Αριστοτέλη αφού «το Δεκέμβριο θα γιορτάσουμε την "Αγία Βαρβάρα" στο Στρατώνι, ψάλλοντας με Λιβανέζους ιερείς, οι οποίοι θα έρθουν από τον τόπο γέννησής της για να προσδώσουν μεγαλείο και εμφατικότητα στον εορτασμό».

Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Βέροια στα βιβλικά βήματα του Αποστόλου Παύλου

Η Θεσσαλονίκη μια πόλη που σφύζει από ζωή και κάθε χρόνο αναβαθμίζει το τουριστικό της προϊόν, έλκει μεγάλο μερίδιο από την αγορά του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού. Ο προστάτης της, ο Άγιος Δημήτριος είναι και από τους πιο επισκέψιμους ναούς σε συνδυασμό με την Αχειροποίητο, την Αγία Σοφία και τη Ροτόντα, σύμφωνα με τον ξεναγό Κωνσταντίνο Σφήκα.

Την ίδια ώρα η Θεσσαλονίκη, αποτελεί την αφετηρία για τη διαδρομή που γίνεται στα βιβλικά βήματα του Αποστόλου Παύλου, στην οποία επενδύει αρκετά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ήδη βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πιστοποίηση της πολύ σημαντικής θρησκευτικής, πολιτιστικής, προσκυνηματικής και τουριστικής διαδρομής: Τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου» (In the footsteps of St Paul the Apostle of the nations). Δημιουργώντας ένα εταιρικό σχήμα με την Περιφέρεια της Πάφου στην Κύπρο και την Περιφέρεια Λάτσιο στην Ιταλία, οι τρεις χώρες παρουσιάζουν ένα κοινό τουριστικό προϊόν, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού στο Βέλγιο.

Στόχος κατά τον τομεάρχη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρο Θάνο, να αναπτυχθεί το εν λόγω προϊόν ειδικής μορφής τουρισμού που θα συνδράμει στην τόνωση του τουρισμού στη μετα-κορονοϊό εποχή, καθώς έλκει πλήθος επισκεπτών από όλον τον κόσμο που θέλουν να ακολουθήσουν τη διαδρομή του Απόστολου των Εθνών, γνωρίζοντας ταυτόχρονα και τα μέρη από όπου πέρασε

Το πρόγραμμα αυτής της διαδρομής περιλαμβάνει επίσκεψη στους Φιλίππους και Καβάλα, στους αρχαιολογικούς χώρους, το μουσείο και το Μοναστήρι της Αγίας Λυδία της Φιλιππισίας, της πρώτης Χριστιανής που βαφτίστηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως αναφέρει ο κ. Σφήκας. Η Καβάλα (Νεάπολη των ρωμαϊκών χρόνων) ήταν το πρώτο μέρος στην Ελλάδα όπου δίδαξε ο Απόστολος των Εθνών, όπου έφτασε ερχόμενος από την Τρωάδα, περνώντας από Σαμοθράκη και Θάσο.

«Στη Βέροια επισκεπτόμαστε το βήμα του Αποστόλου Παύλου και την εβραϊκή συνοικία στην Μπαρμπούτα ενώ στη Θεσσαλονίκη με αφετηρία τα Κάστρα και τον Πύργο του Τριγωνίου και την μονή Βλατάδων, κατηφορίζουμε προς τον Άγιο Δημήτριο και τη Ρωμαϊκή Αγορά για να καταλήξουμε στην Καλαποθάκη, όπου υπήρχε η μοναδική συναγωγή της πόλης», περιγράφει ο κ.Σφήκας.

