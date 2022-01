Ιανουάριος στη Βαμβακού Λακωνίας!

Νέο έτος ξημερώνει στον Πάρνωνα και φέρνει νέες δραστηριότητες και συνεργασίες.

Πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα μια νέα χρονιά παρά με μία χειμερινή εξόρμηση σε ένα γραφικό ορεινό τόπο; Μία νέα χρονιά ξημέρωσε, ένα μικρό χωριό αναγεννάται, ένας παρθένος τόπος σας καλεί να τον ανακαλύψετε και να ζήσετε μοναδικές εμπειρίες. Ανανεωμένο πρόγραμμα και νέες απολαυστικές εμπειρίες και δραστηριότητες σας περιμένουν και το νέο έτος στη Βαμβακού Λακωνίας που υλοποιούνται από τη Vamvakou Revival, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης του χωριού, με την ηθική και οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).



Κάθε Σαββατοκύριακο του νέου έτους κρύβει κάτι μοναδικό για τον καθένα. Κάθε Σαββατοκύριακο και μια άλλη θεματική. Τεχνολογία, πολιτισμός, εκπαίδευση, δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.



Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας «Εποχές & Χρώματα»

Αυτόν τον μήνα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν φωτογραφικά στιγμιότυπα του χωριού με την υπογραφή του Βαμβακίτη ερασιτέχνη φωτογράφου, Γιώργου Σπηλιάκου, στο προαύλιο του σχολείου. Τα χιονισμένα μονοπάτια τον χειμώνα, η ομορφιά της φύσης την Άνοιξη, οι διαδρομές το καλοκαίρι και οι συστάδες των δέντρων το φθινόπωρο μέσα από την πλούσια φωτογραφική συλλογή και τα καρέ ενός ανθρώπου που γνωρίζει όσο λίγοι την ιστορία της Βαμβακούς.



STEAM for all at V.Lab - 15 & 16 Ιανουαρίου

Το 2022 φέρνει νέες συνεργασίες στο V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF). Η Vamvakou Revival, σε συνεργασία με τη Microsoft, διοργανώνει στις 15 & 16 Ιανουαρίου 2022, ένα δωρεάν διήμερο σεμινάριο με θέμα την «Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία», το οποίο αφορά σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων. Οι μαθησιακοί στόχοι της εκπαίδευσης, η οποία ονομάζεται 21st Century Learning Design είναι η γνωριμία με την «καινοτόμο διδακτική πρακτική», τα χαρακτηριστικά ενός «εκπαιδευτικού του 21ου αιώνα», αλλά και ενός «μαθητή του 21ου αιώνα» και τους παράγοντες που υποστηρίζουν τις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν, εάν το επιθυμούν, την επίσημη πιστοποίηση Microsoft Certified Educator (MCE). Παράλληλα, το εργαστήριο μηχανικής του V.Lab ανοίγει τις πόρτες του κι είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους μικρούς πολυμήχανους κατασκευαστές, σε ένα εργαστήριο 3D σχεδίασης και εκτύπωσης, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του νέου έτους (16/01).

Πολιτισμός στα 900μ. υψόμετρο - 22 & 23 Ιανουαρίου

Μύθοι, έργα τέχνης, τραγούδια, παροιμίες, παιχνίδια και κατασκευές στο «καλεντάρι των τεχνών», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τέχνης, με την Μαστροκυριακάκη Αδαμαντία, και ένα διαδραστικό ομαδικό παιχνίδι γνώσεων, ένα «ταξίδι στης γνώσης το φως», με τον Θεοδώρου Ευάγγελο, έρχονται το τρίτο Σαββατοκύριακο του νέου έτους στο σχολείο της Βαμβακούς για παιδιά 4-12 ετών, αλλά και άτομα ηλικίας 12-22 ετών, αντίστοιχα.



Σχολείο…για 0-99 ετών - 29 & 30 Ιανουαρίου

Στο τέλος Ιανουαρίου, ελάτε στη Βαμβακού να γνωρίσετε ένα σχολείο μέσα στη φύση, διαφορετικό από τα άλλα. Το Σάββατο 29/01, σας προσκαλούμε, σε ένα «Πιτζάμα «πάρτι» ΟνΕίρωΝ», σε μία συνάντηση με θεατρικό παιχνίδι, κίνηση, μουσική και αυτοσχεδιασμό, όπου θα μετατρέψουμε την αίθουσα του σχολείου του χωριού στο πιο τρελό υπνοδωμάτιο. Την Κυριακή 30/01, το σχολείο μας μετατρέπεται σε ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό περιβάλλον για όλους, ένας χώρος τέχνης και έκφρασης ανοιχτό σε μικρά και μεγάλα παιδιά, με επιτραπέζια, Lego, θεατρικά και κινητικά παιχνίδια, παραμύθια, messy play, κατασκευές και ελεύθερο παιχνίδι σας περιμένουν στον Πάρνωνα!



Πέραν όλων αυτών, μην ξεχνάτε ότι στη Βαμβακού θα βρείτε πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές μέσα στο κατάφυτο δάσος, ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά ποδήλατα με υποβοήθηση HAIBIKE, ό,τι τραβάει η όρεξή σας στο «Εστιατόριο-καφέ Βουρέικο» στην πλατεία του χωριού και την ελληνική αυθεντική φιλοξενία στον ξενώνα «Ρούγα της Βαμβακούς».



Καλή χρονιά, με ξεχωριστές εμπειρίες και αναμνήσεις του «χθες», ευτυχισμένα «σήμερα» και μαγευτικά «αύριο»!



Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του μήνα στον παρακάτω σύνδεσμο: www.vamvakourevival.org/events