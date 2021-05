Τουρισμός 2021: Με σύνθημα «All you want is Greece» άνοιξε... πανιά από το Σούνιο

Παρουσιάστηκε στο Σούνιο η καμπάνια του Ελληνικού Τουρισμού για το 2021 από τον υπουργό, Χάρη Θεοχάρη, και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη. Το στοίχημα της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού και τα βίντεο της φετινής καμπάνιας της χώρας.

Σε συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε στο Σούνιο, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, παρουσίασαν την καμπάνια «Ανοίγουμε Πανιά». Ο τουρισμός ανοίγει στη χώρα την Παρασκευή (14.05), και ένα 24ωρο νωρίτερα έγινε η επίσημη παρουσίαση της προσπάθειας που θα κάνει και φέτος η ελληνική τουριστική βιομηχανία για να κερδίσει το στοίχημα και να επανέλθει στο παγκόσμιο προσκήνιο ως ταυτόσημο της φιλοξενίας και της ασφάλειας.

Ο στόχος είναι να καταφέρει ο τουρισμός να επιστρέψει στην ελευθερία και την κανονικότητα, όπως ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο υπουργός, Χάρης Θεοχάρης, ενώ ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση από τον κ. Φραγκάκη και προβολή των επίσημων σποτ του ΕΟΤ για το 2021. Σε αυτά, το σύνθημα που κυριαρχεί είναι το «All you want is Greece».

Μεγάλο το ενδιαφέρον για διακοπές στην Ελλάδα

Τέλος Ιούνιου θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση «γαλάζια Ελευθερία» για τους εμβολισμούς στα νησιά πάνω από 10.000 κατοίκους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πορεία τις τουριστικής κίνησης στα νησιά τους επόμενους μήνες, δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης.

Όπως είπε υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για διακοπές στη χώρα μας, η οποία βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών.

Επίσης, αύριο ανοίγει η πύλη των Ευζώνων που είναι σημαντική για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και το Ορμένιο προανήγγειλε ο υπουργός Τουρισμού.

Το στοίχημα του τουρισμού για το 2021

«Είναι πια γεγονός: Ανοίγουμε πανιά», ανέφερε ξεκινώντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Θεοχάρης.

«Ανοίγουμε την ελληνική τουριστική βιομηχανία, επαναφέρουμε την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο προσκήνιο, ως τόπο ταυτόσημο με την φιλοξενία και την ασφάλεια. Και με την παρουσία μας σήμερα εδώ, σε μια εξαιρετική τουριστική μονάδα, με θέα τη διαχρονικότητα της Ελλάδας τιμάμε τις προσπάθειες και ανταποκρινόμαστε τις προσδοκίες όλων, όσοι εργάζονται στη τουριστική βιομηχανία του τόπου», πρόσθεσε.

«Το 2020 ο ελληνικός τουρισμός κέρδισε ένα δύσκολο στοίχημα. Ανοίξαμε με αυστηρές διαδικασίες και υποδεχθήκαμε τους επισκέπτες της χώρας μας με ασφάλεια. Εξάλλου, γι' αυτό η χώρα μας βραβεύτηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού, το WTTC, σαν πρωτοπόρος στο άνοιγμα του τουριστικού κλάδου το 2020», σχολίασε στη συνέχεια.

«Η διάκριση αυτή επιβραβεύει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλαμε πέρυσι, όλοι μαζί, κάθε εργαζόμενος και κάθε επιχειρηματίας του κλάδου, από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Ο στόχος και το υπέρτατο καθήκον μας ήταν να κρατήσουμε ζωντανό τον Ελληνικό Τουρισμό μέσα στη χειρότερη κρίση που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί. Θεωρώ όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα προβάλλεται παγκοσμίως σαν υπόδειγμα διαχείρισης του Covid 19, σε σχέση τον ασφαλή τουρισμό», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Τουρισμού επεσήμανε πως αποδείχθηκε ότι ο ελληνικός τουρισμός δίνει μάχες και τις κερδίζει, ότι υπάρχει σχέδιο, συντεταγμένο, επιστημονικό, επαγγελματικό και κυρίως ότι εφαρμόζεται με ευσυνειδησία και αφοσίωση, πριν αναφερθεί στο μεγάλο στοίχημα για το 2021.

«Μεγάλο μας στοίχημα για το 2021 δεν είναι να αναδεικνύουμε μόνο τη φυσική ομορφιά της χώρας, τον πολιτισμό μας, τη γαστρονομία μας, και όλα αυτά που μας κάνουν μοναδικούς. Αλλωστε οι προτεραιότητες έχουν ανατραπεί το τελευταίο διάστημα στη ζωή όλων μας και αυτό αντανακλάται στον τουρισμό. Γι' αυτό λοιπόν, πρώτα από όλα, Ανοίγουμε Πανιά με ασφάλεια. Είναι κάτι που θέλουμε, είναι κάτι που μπορούμε να πετύχουμε. Και φυσικά θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα, κάθε ευκαιρία, χωρίς χρονικά όρια, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», τόνισε.

«Το οφείλουμε στους ανθρώπους του Ελληνικού Τουρισμού, στην εθνική μας οικονομία, σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Πριν αναφερθώ με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο πως θα ανοίξει και φέτος ο Ελληνικός τουρισμός, πάντα με ασφάλεια, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Φραγκάκης θα σας παρουσιάσει τη νέα καμπάνια του ΕΟΤ. Μια φρέσκια, μοντέρνα, εξωστρεφή, «σπιντάτη» επικοινωνία, που απαντά στις προσδοκίες των φίλων της Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

Άνοιγμα με αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες

«Για να φτάσουμε στην αυριανή ημέρα έγιναν πολλά. Χρειάστηκε η κοπιώδης προσπάθεια πολλών, σε πολλά υπουργεία, ειδικών, επιστημόνων, από διαφορετικούς κλάδους. Με συνεχείς προσαρμογές και προσθήκες, γιατί έχουμε απέναντί μας έναν δύσκολο και απρόβλεπτο αντίπαλο», είπε στη συνέχεια ο κ. Θεοχάρης και υπογράμμισε πως:

«Είμαστε όμως έτοιμοι, με επιλογές για κάθε ενδεχόμενο. Με ευέλικτα αλλά αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες».

Ακολούθως, εξήγησε: «Ανοίγουμε αύριο με ένα σχέδιο προστασίας της υγειονομικής ασφάλειας όλων όσοι εμπλέκονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ολοκληρωμένο, τεχνολογικά προηγμένο και δοκιμασμένο: Υψώνουμε τείχος ασφαλείας με πέντε διαφορετικές ζώνες άμυνας, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει εκτενώς αλλά και βελτιώνουμε, σε επιμέρους λεπτομέρειες διαρκώς».

Τα μέτρα που θα ισχύουν για τον τουρισμό

Πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα:

a. Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση

b. Πιστοποιητικό εμβολιασμού

c. PCR test έως και 72 ώρες πριν

d. Πιστοποιητικό ανάρρωσης

e. Ενεργοποίηση του Green Pass από 01/06 Λειτουργία Συστήματος Στοχευμένης Δειγματοληψίας, στηριζόμενο στο EVA, με rapid test Πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία της επικράτειας επί τη βάση των πυλών εισόδου και των κρουσμάτων του 2020. Εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων δραστηριοτήτων στον τουρισμό Επιτάχυνση των εμβολιασμών στην επικράτεια, ώστε να αναπτυχθεί ένα τείχος προστασίας του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων

Το σχέδιο «Γαλάζια Ελευθερία» και οι συνεργασίες με tour operators

«Πριν από μόλις μερικές ώρες βρισκόμουν στη Βρετανία. Και πιο πριν στη Γερμανία και την Πολωνία. Προηγουμένως επισκέφτηκα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Ρουμανία. Σε κάθε χώρα είχα συνομιλίες με κρατικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς. Πολλές διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. Το τελικό συμπέρασμα είναι ένα: Το θερμό και έντονο ενδιαφέρον για τον Ελληνικό Τουρισμό», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

«Και θέλω να σας μεταφέρω την αίσθηση της ανυπομονησίας, της προσμονής εκ μέρους των ξένων παραγόντων για το πότε και κυρίως το πώς ανοίγει ο Τουρισμός στην Ελλάδα. Πραγματικά έμεινα εντυπωσιασμένος διαπιστώνοντας πόσο ψηλά βρίσκεται η πατρίδα στις προτιμήσεις τεράστιων αγορών, με εκατομμύρια ανθρώπους που ονειρεύονται, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να ταξιδέψουν στη χώρα μας», πρόσθεσε.

«Άμεση και χειροπιαστή απόδειξη αυτού του, τόσο έντονου, ενδιαφέροντος, είναι οι συμφωνίες διεύρυνσης της συνεργασίας μας με τους μεγαλύτερους tour operator σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς και η αύξηση των πτήσεων, με περισσότερα και πιο πυκνά καθημερινά δρομολόγια από περισσότερα αεροδρόμια αναχώρησης σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα», σχολίασε για τις συνεργασίες της χώρας στο εξωτερικό.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των εμβολιασμών που θα φέρει πιο κοντά την ελευθερία και στον τουρισμό. «Το σχέδιο «Γαλάζια Ελευθερία» της Ελληνικής Κυβέρνησης, για τους οριζόντιους και καθολικούς εμβολιασμούς στα νησιά, μας φέρνει πιο κοντά στην απελευθέρωση. Γι' αυτό παλεύει ολόκληρος και σύσσωμος ο τουριστικός κλάδος στην Ελλαδα: Για να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος, για να αφήσουμε πίσω τα μαύρα σύννεφα του φόβου και της ανασφάλειας. Για να κάνουμε το γαλανό και το λευκό της Ελλάδας τα χρώματα της ελπίδας και της ελευθερίας. Και θα τα καταφέρουμε».

All you want is Greece για τη χρονιά της ανάκαμψης

Στη δική του ομιλία, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, μεταξύ άλλων επεσήμανε πως «Μέσα σε διάστημα 9 μηνών υλοποιήσαμε 4 καμπάνιες για τον ελληνικό τουρισμό. Δημιουργήσαμε μια παρακαταθήκη ενόψει της φετινής σεζόν».

Σύμφωνα με τον κ. Φραγκάκη, το 2020 ήταν η χρονιά της επιβίωσης ενώ το 2021 θα είναι η χρονιά της ανάκαμψης. Εξήγησε, μάλιστα, στην πορεία τους πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό.

«Ένα νέο αφήγημα πέραν από το «ήλιος και θάλασσα» στο τρίπτυχο άνθρωποι-αξίες- εμπειρίες. Κεντρικό μότο το «All you want is Greece». Δεύτερος πυλώνας η διαφημιστική εκστρατεία, προϋπολογισμού 22,9 εκατ. ευρώ», ανέφερε.

Ακολούθως, παρουσίασε τα πέντε βίντεο της φετινής καμπάνιας, που έχει σύνθημα «All you want is Greece»

Δείτε τα σποτ της φετινής καμπάνιας του τουρισμού

Δείτε ξανά όλη την εκδήλωση της παρουσίασης του ανοίγματος του τουρισμού

