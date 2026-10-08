Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Το «Jazz στο Μουσείο» επιστρέφει με τον David Lynch

Η αγαπημένη σειρά συναυλιών του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή Jazz στο Μουσείο επιστρέφει για έβδομη χρονιά με τον θεματικό κύκλο “Numbers”, πάντα υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Τσάκα, και ξεκινά την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου με τον David Lynch και την Heritage Band στην παράσταση “Truths be told”.

Μαζί με την Heritage Band, ο David Lynch παρουσιάζει το νέο άλμπουμ Truths be told, που αντικατοπτρίζει δεκαετίες της ζωής, της ιστορίας και της καταγωγής του. Είναι μελωδίες από καρδιάς που προέρχονται από έναν πολύ προσωπικό χώρο.

Υπάρχουν αλήθειες που δεν χρειάζεται να ειπωθούν για να είναι αληθινές. Κάποια πράγματα τα κατανοούμε πριν ακόμη τα εξηγήσουμε, τα αισθανόμαστε πριν τους δώσουμε ένα όνομα. Ίσως η μουσική να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Έχει τις δικές της αναλογίες, τις δικές της επαναλήψεις και αποκλίσεις, τις δικές της αόρατες αρχιτεκτονικές.

Ο David Lynch και η Heritage Band αποκαλύπτουν πως οι αριθμοί και οι μορφές δεν είναι απαραίτητα όρια. Μπορούν να αποτελέσουν το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιέται η ελευθερία: οι τεχνικές προδιαγραφές, οι κανόνες και οι δομές δεν περιορίζουν κατ’ ανάγκη τη δημιουργία, αλλά της προσφέρουν ένα σημείο αναφοράς, μια τάξη μέσα στην οποία μπορεί να εμφανιστεί το απρόβλεπτο. Όπως και στη μουσική, υπάρχει μια βαθύτερη οργάνωση που δεν μας λέει τι πρέπει να δημιουργήσουμε, αλλά μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε.

Ο καταξιωμένος μουσικός και συνθέτης David Lynch έχει συνθέσει και ενορχηστρώσει μουσική για θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, για ραδιόφωνο και τηλεόραση και έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί µε τους Trilok Gurtu, Davy Spillane, Anthony Jackson, Marshall Hawkins, Lew Soloff, Arturo Sandoval, Martin Tillman, Milcho Leviev, “The Temptations”, Barry White, Joe Higgs, Έλλη Πασπαλά, Μαρία Φαραντούρη, Ελένη Καραΐνδρου, Αλκίνοο Ιωαννίδη, Παύλο Σιδηρόπουλο, Σαβίνα Γιαννάτου, Χαρούλα Αλεξίου και Βασίλη Σούκα.

Στην προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνονται τα άλμπουμ Lit’l Song, Wandering Home (ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής) και Music with a View (1ο βραβείο Θεατρικά Βραβεία Αθηνοράµατος), ενώ µε τους Human Touch (Σταύρο Λάντσια και Γιώτη Κιουρτσόγλου) έχει ηχογραφήσει τα άλμπουμ Human Touch, Movin' και Colorblind. Τον Νοέμβριο του 2025 κυκλοφόρησε το καινούριο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Truths be told.

Συντελεστές: David Lynch: Τενόρο/σοπράνο σαξόφωνο, άλτο φλάουτο, πίκολο, Ιρλανδική φλογέρα, φωνή, κρουστά Αριστείδης Χατζησταύρου: Κιθάρες (ακουστική, κλασσική, ηλεκτρική), ambience Ορέστης Πετράκης: Πιάνο, πλήκτρα Κώστας Πατσιώτης: Κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο, efx Έκτορας Remsak: Τύμπανα, κρουστά

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Τσάκας

Οργάνωση παραγωγής: Αναστασία Ταμουρίδου - ARTos & Θέαμα

Πληροφορίες: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου | 20.30 Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Γενικό Εισιτήριο: 20€ Εισιτήριο για B&E Members: 16€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com https://goulandris.gr/el/events/jazz-sto-mouseio-david-lynch-truths-be-told

Σχετικά με τον έβδομο κύκλο συναυλιών Jazz στο Μουσείο:

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζει για έβδομη χρονιά την ενότητα μουσικών παραστάσεων Jazz στο Μουσείο, μια σειρά συναυλιών υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Τσάκα, που φέρνει τη jazz σε διάλογο με τις εικαστικές τέχνες. Μια φορά τον μήνα, το Αμφιθέατρο του Ιδρύματος μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης της μουσικής και της τέχνης, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διαφορετικό μουσικό ταξίδι.

Ο έβδομος θεματικός κύκλος της αγαπημένης σειράς έχει τίτλο “Numbers” και εμπνέεται από τους αριθμούς. Όχι μόνο ως μαθηματικά σύμβολα, αλλά ως αισθητικές μορφές, νοήματα και αποτελέσματα που οργανώνουν, επαναλαμβάνονται και δημιουργούν ρυθμικά μοτίβα. Από τη μουσική σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό έως τις εικαστικές φόρμες, οι αριθμοί λειτουργούν ως ένας κοινός κώδικας, αποκαλύπτοντας απρόσμενες συνδέσεις ανάμεσα στην τέχνη και τη μουσική.

Μέσα από εννέα μοναδικές συναυλίες, καθεμία με διαφορετική προσέγγιση της έννοιας των Numbers, η τζαζ συναντά την τέχνη της Συλλογής του Ιδρύματος, δημιουργώντας κάθε φορά έναν νέο διάλογο ανάμεσα σε ήχους, ρυθμούς, σχήματα και αριθμητικές σχέσεις. Ένα πρόγραμμα που εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμοί μπορούν να γίνουν μουσική, εικόνα, ρυθμός και τελικά καλλιτεχνική έκφραση.

23/10: David Lynch Heritage Band – Truths be told

20/11/: Yiotis Samaras – 2 to 3: Acoustic Duo to Electric Trio

11/12: Dimitris Tsakas, Alexandros Drakos Ktistakis, Mariza Kapsabeli - Three

23/12: Markos Chaidemenos – Light Beam

15/01: George Georgiadis Quartet – 2 COLORs

19/02: Takis Paterelis & Costis Christodoulou Duet – 12 bars more to go

19/03: Irina Valentinova-Karpouchina & Kimon Karoutzos – 2 solos

16/4: Qua’SH – A Symphony of four

28/5: Yiannis Papadopoulos & Sphinxes – One by One