Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Το «Jazz στο Μουσείο» επιστρέφει με τον David Lynch

Ο έβδομος θεματικός κύκλος της σειράς συναυλιών ανοίγει στις 23 Οκτωβρίου 

Newsroom

Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Το «Jazz στο Μουσείο» επιστρέφει με τον David Lynch
ANNOUNCEMENTS
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αγαπημένη σειρά συναυλιών του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή Jazz στο Μουσείο επιστρέφει για έβδομη χρονιά με τον θεματικό κύκλο “Numbers”, πάντα υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Τσάκα, και ξεκινά την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου με τον David Lynch και την Heritage Band στην παράσταση “Truths be told”.

Μαζί με την Heritage Band, ο David Lynch παρουσιάζει το νέο άλμπουμ Truths be told, που αντικατοπτρίζει δεκαετίες της ζωής, της ιστορίας και της καταγωγής του. Είναι μελωδίες από καρδιάς που προέρχονται από έναν πολύ προσωπικό χώρο.

Υπάρχουν αλήθειες που δεν χρειάζεται να ειπωθούν για να είναι αληθινές. Κάποια πράγματα τα κατανοούμε πριν ακόμη τα εξηγήσουμε, τα αισθανόμαστε πριν τους δώσουμε ένα όνομα. Ίσως η μουσική να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Έχει τις δικές της αναλογίες, τις δικές της επαναλήψεις και αποκλίσεις, τις δικές της αόρατες αρχιτεκτονικές.

02-david-lynch-heritage-bandaristeidis-chatzistavrou.jpg

Ο David Lynch και η Heritage Band αποκαλύπτουν πως οι αριθμοί και οι μορφές δεν είναι απαραίτητα όρια. Μπορούν να αποτελέσουν το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιέται η ελευθερία: οι τεχνικές προδιαγραφές, οι κανόνες και οι δομές δεν περιορίζουν κατ’ ανάγκη τη δημιουργία, αλλά της προσφέρουν ένα σημείο αναφοράς, μια τάξη μέσα στην οποία μπορεί να εμφανιστεί το απρόβλεπτο. Όπως και στη μουσική, υπάρχει μια βαθύτερη οργάνωση που δεν μας λέει τι πρέπει να δημιουργήσουμε, αλλά μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε.

Ο καταξιωμένος μουσικός και συνθέτης David Lynch έχει συνθέσει και ενορχηστρώσει μουσική για θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, για ραδιόφωνο και τηλεόραση και έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί µε τους Trilok Gurtu, Davy Spillane, Anthony Jackson, Marshall Hawkins, Lew Soloff, Arturo Sandoval, Martin Tillman, Milcho Leviev, “The Temptations”, Barry White, Joe Higgs, Έλλη Πασπαλά, Μαρία Φαραντούρη, Ελένη Καραΐνδρου, Αλκίνοο Ιωαννίδη, Παύλο Σιδηρόπουλο, Σαβίνα Γιαννάτου, Χαρούλα Αλεξίου και Βασίλη Σούκα.

03-david-lynch-heritage-bandorestis-petrakis.jpg

Στην προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνονται τα άλμπουμ Lit’l Song, Wandering Home (ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής) και Music with a View (1ο βραβείο Θεατρικά Βραβεία Αθηνοράµατος), ενώ µε τους Human Touch (Σταύρο Λάντσια και Γιώτη Κιουρτσόγλου) έχει ηχογραφήσει τα άλμπουμ Human Touch, Movin' και Colorblind. Τον Νοέμβριο του 2025 κυκλοφόρησε το καινούριο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Truths be told.

Συντελεστές: David Lynch: Τενόρο/σοπράνο σαξόφωνο, άλτο φλάουτο, πίκολο, Ιρλανδική φλογέρα, φωνή, κρουστά Αριστείδης Χατζησταύρου: Κιθάρες (ακουστική, κλασσική, ηλεκτρική), ambience Ορέστης Πετράκης: Πιάνο, πλήκτρα Κώστας Πατσιώτης: Κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο, efx Έκτορας Remsak: Τύμπανα, κρουστά

04-david-lynch-heritage-bandkostas-patsiotis.jpg

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Τσάκας

Οργάνωση παραγωγής: Αναστασία Ταμουρίδου - ARTos & Θέαμα

Πληροφορίες: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου | 20.30 Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Γενικό Εισιτήριο: 20€ Εισιτήριο για B&E Members: 16€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com https://goulandris.gr/el/events/jazz-sto-mouseio-david-lynch-truths-be-told

05-david-lynch-heritage-bandektor-remsak.jpg

Σχετικά με τον έβδομο κύκλο συναυλιών Jazz στο Μουσείο:

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζει για έβδομη χρονιά την ενότητα μουσικών παραστάσεων Jazz στο Μουσείο, μια σειρά συναυλιών υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Τσάκα, που φέρνει τη jazz σε διάλογο με τις εικαστικές τέχνες. Μια φορά τον μήνα, το Αμφιθέατρο του Ιδρύματος μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης της μουσικής και της τέχνης, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διαφορετικό μουσικό ταξίδι.

Ο έβδομος θεματικός κύκλος της αγαπημένης σειράς έχει τίτλο “Numbers” και εμπνέεται από τους αριθμούς. Όχι μόνο ως μαθηματικά σύμβολα, αλλά ως αισθητικές μορφές, νοήματα και αποτελέσματα που οργανώνουν, επαναλαμβάνονται και δημιουργούν ρυθμικά μοτίβα. Από τη μουσική σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό έως τις εικαστικές φόρμες, οι αριθμοί λειτουργούν ως ένας κοινός κώδικας, αποκαλύπτοντας απρόσμενες συνδέσεις ανάμεσα στην τέχνη και τη μουσική.

Μέσα από εννέα μοναδικές συναυλίες, καθεμία με διαφορετική προσέγγιση της έννοιας των Numbers, η τζαζ συναντά την τέχνη της Συλλογής του Ιδρύματος, δημιουργώντας κάθε φορά έναν νέο διάλογο ανάμεσα σε ήχους, ρυθμούς, σχήματα και αριθμητικές σχέσεις. Ένα πρόγραμμα που εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμοί μπορούν να γίνουν μουσική, εικόνα, ρυθμός και τελικά καλλιτεχνική έκφραση.

23/10: David Lynch Heritage Band – Truths be told

20/11/: Yiotis Samaras – 2 to 3: Acoustic Duo to Electric Trio

11/12: Dimitris Tsakas, Alexandros Drakos Ktistakis, Mariza Kapsabeli - Three

23/12: Markos Chaidemenos – Light Beam

15/01: George Georgiadis Quartet – 2 COLORs

19/02: Takis Paterelis & Costis Christodoulou Duet – 12 bars more to go

19/03: Irina Valentinova-Karpouchina & Kimon Karoutzos – 2 solos

16/4: Qua’SH – A Symphony of four

28/5: Yiannis Papadopoulos & Sphinxes – One by One

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:28ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλη ταλαιπωρία στον Κηφισό λόγω καραμπόλας - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική Οδό

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Εκτελέστηκε 46χρονος με θανατηφόρα ένεση πεντοβαρβιτάλης στο Τέξας - Η πρώτη εκτέλεση μετά την αποτυχημένη διαδικασία με την Christa Pike

10:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πλησιάζει με 120 χλμ/ώρα ο τυφώνας «Ησαΐας»: Πού θα σημειωθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

10:20LIFESTYLE

#MeTinAnna: Η κόντρα Βίσση - Καρβέλα δημιουργεί «κίνημα» στα social media

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι οφείλουμε στους αρχαίους Έλληνες: Η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα - «Υπάρχουν σπουδαία αρχαία μνημεία σε ολόκληρο τον κόσμο, όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική»

10:07LIFESTYLE

Πώς θα ήταν η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ αν της απαγόρευε ο Καρβέλας να ερμηνεύσει τα τραγούδια της - Θα τελείωνε το σόου σε ένα τέταρτο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Οργή για τον θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν- «Είναι δολοφονία από τους γύπες των ταμείων»

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Βαλυράκης: Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατό του - Υπέρ της ενοχής τους ψήφισε μόνο ο πρόεδρος

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης για τη στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση - «Η Αθήνα δεν χωράει άλλους ανθρώπους»

09:54WHAT THE FACT

Μετέφεραν και εγκατέστησαν γέφυρα 2.200 τόνων στην Βουδαπέστη: Η απίστευτη επιχείρηση που κράτησε λίγες μέρες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο ηλεκτρικό AION UT στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:36ANNOUNCEMENTS

Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Το «Jazz στο Μουσείο» επιστρέφει με τον David Lynch

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Ο όρος που «τίναξε στον αέρα» τη συμφωνία

09:25LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Έκλεψε τις εντυπώσεις μετά την προπόνηση η 57χρονη τραγουδίστρια - Το αθλητικό look που ανέδειξε τη σιλουέτα της

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν όροφοι πολυκατοικίας - Επτά εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ερευνήτρια Μάργκαρετ Χάμιλτον σε ηλικία 90 ετών - Ήταν η πρωτοπόρος πίσω από το λογισμικό της αποστολής Apollo 11 που έστειλε αστροναύτες στην Σελήνη για πρώτη φορά

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: «Να πας στη χώρα σου» φέρεται να είπε καθηγήτρια σε 13χρονη - Κατάληψη στο σχολείο

09:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς μπορείς να βάλεις το ChatGPT στο Word, στο Excel και στο PowerPoint

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Αναχώρησε από την Ελλάδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Ο όρος που «τίναξε στον αέρα» τη συμφωνία

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Βαλυράκης: Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατό του - Υπέρ της ενοχής τους ψήφισε μόνο ο πρόεδρος

23:17LIFESTYLE

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις θεραπείες με laser στο Λονδίνο - «Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και θα βρω λύση»

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές στις πληρωμές των courier - Τέλος τα μετρητά

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: «Να πας στη χώρα σου» φέρεται να είπε καθηγήτρια σε 13χρονη - Κατάληψη στο σχολείο

07:10ΕΘΝΙΚΑ

Tεθωρακισμένα οχήματα Stryker στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ: Ποια είναι, τι παρέχουν στο πεδίο μάχης

09:25LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Έκλεψε τις εντυπώσεις μετά την προπόνηση η 57χρονη τραγουδίστρια - Το αθλητικό look που ανέδειξε τη σιλουέτα της

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν όροφοι πολυκατοικίας - Επτά εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

08:25ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν συνεννοήθηκα με αχυράνθρωπο, αλλά με τον ίδιο τον Καμπούρη» - Τι κατέθεσαν γνωστοί τραγουδιστές

07:43ΕΘΝΙΚΑ

Ρούμπιο: Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας - Τουρκίας- Τι είπε για τα F-35 στις δύο χώρες

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινδυνεύει το παιδί -«Της τραβάει δύο μπουνιές στην κοιλιά και δύο κλωτσιές», λέει στο Newsbomb η μητέρα εγκύου θύματος 17χρονου Ρομά

10:07LIFESTYLE

Πώς θα ήταν η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ αν της απαγόρευε ο Καρβέλας να ερμηνεύσει τα τραγούδια της - Θα τελείωνε το σόου σε ένα τέταρτο

20:21LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το ταξίδι με τη Δήμητρα Κούστα λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή «πυρών» με τον Καρβέλα

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Πότε αναχωρεί από την Αθήνα – Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Οργή για τον θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν- «Είναι δολοφονία από τους γύπες των ταμείων»

21:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Τον κυνηγούσαν από τις Σέρρες και το έσκασε πεζός στη Θεσσαλονίκη - Τρελή καταδίωξη ΙΧ με παράτυπους μετανάστες καταγράφηκε ζωντανά στην τηλεόραση

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ