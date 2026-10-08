Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens μέσα από ένα εντυπωσιακό highlight video και φωτογραφίες

Χιλιάδες επισκέπτες, δύο εμβληματικά μονοθέσια της McLaren Racing, κορυφαία ονόματα του motorsport και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens έγραψε ιστορία, χαρίζοντας στο ελληνικό κοινό μια πρωτόγνωρη αγωνιστική εμπειρία.

Δείτε τα πιο δυνατά στιγμιότυπα από το event της 3ης Οκτωβρίου, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους φιλάθλους στην Ελλάδα να δουν για πρώτη φορά από κοντά δύο μονοθέσια της McLaren:

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