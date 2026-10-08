Πρώτες εικόνες από τις πρόβες του πολυαναμενόμενου Μακμπέθ της Κατερίνας Ευαγγελάτου

Το πιο σκοτεινό έργο του Σαίξπηρ, ο «Μακμπέθ», έρχεται στις 13 Νοεμβρίου, με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι ήδη πρωτοφανής

Newsroom

Πρώτες εικόνες από τις πρόβες του πολυαναμενόμενου Μακμπέθ της Κατερίνας Ευαγγελάτου
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δείτε εδώ τις πρώτες εικόνες από τις εντατικές πρόβες της πολυναμενόμενης μεγάλης παραγωγής του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως», με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μέσα σε έναν εξαιρετικό, πολυμελή θίασο.

8mbfdsf6640b.jpg
7mbfdsf7821.jpg
6mbfdsf7939.jpg

5mbfdsf7253.jpg
1mbfdsf8388.jpg

Κατόπιν μεγάλης ζήτησης, ανοίγουν σήμερα νέες ημερομηνίες προπώλησης και για παραστάσεις μετά τις 20 Δεκεμβρίου.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.ticketservices.gr/event/theatro-vassilakou-macbeth.

Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Μακμπέθ

Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της θητείας της στο τιμόνι του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και έχοντας επιστρέψει από την Κίνα, όπου προσκεκλημένη του Εθνικού Θεάτρου της Σανγκάης παρουσίασε την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, με θίασο αποκλειστικά Κινέζων ηθοποιών, σκηνοθετεί τον εμβληματικό «Μακμπέθ». Η πιο σκοτεινή τραγωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, σε μια εντυπωσιακή πολυπρόσωπη παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου. Τον δυναμικό θίασο απαρτίζουν καταξιωμένοι ηθοποιοί, με τους οποίους η Κατερίνα Ευαγγελάτου συνεργάζεται συχνά, αλλά και νεότεροι συνεργάτες. Η παράσταση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να ανεβεί στο Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, αποφασίστηκε, λόγω ειδικών τεχνικών απαιτήσεων, να παρουσιαστεί στο «Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη», ένα θέατρο στο οποίο η Κατερίνα Ευαγγελάτου και η «Λυκόφως» επιστρέφουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες «1984» και «Η κωμωδία των παρεξηγήσεων».

9mbfdsf6513.jpg

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία: Κατερίνα Ευαγγελάτου

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Κίνηση: Πατρίσια Απέργη

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Σχεδιασμός Βίντεο: Παντελής Μάκκας

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Ειδικά Εφέ: Αλέξανδρος Λόγγος

Βοηθός Σκηνοθέτιδας: Μιχαέλα Σαραντινοπούλου

Β Βοηθοί Σκηνοθέτιδας (στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης) : Μαρίνα Μανιά, Θεοδώρα Μουδράκη

Βοηθός Σκηνογράφου: Μαρία Καλοφούτη

Βοηθός Ενδυματολόγου (στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης): Νικολέτα Κατσώρα, Μελίνα Κούρτη

Βοηθός Συνθέτη: Στέλιος Τσίλογλου Ιγνατιάδης

Βοηθός Βίντεο: Νάνσυ Κορούνη

Βοηθός Σχεδιαστή Βίντεο: Παυλίνα Παπαδάκη

Promo Φωτογραφίες: Έφη Γούση

Φωτογραφίες Πρόβας: Βάσια Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Βοηθοί Παραγωγής: Αναστασία Μοναστηρίδου - Πανούτσι Μαργέλος

Παραγωγή : Λυκόφως-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Διανομή:

ΜΑΚΜΠΕΘ: Γιώργος Γάλλος

ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΜΠΕΘ: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

ΜΑΚΝΤΑΦ: Μιχάλης Μιχαλακίδης

ΜΠΑΝΚΟΥΟ: Λευτέρης Πολυχρόνης

ΠΡΩΤΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Έλενα Τοπαλίδου

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Αλεξάνδρα Λέρτα

ΤΡΙΤΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Χριστίνα Μαξούρη

ΛΕΝΟΞ: Ερρίκος Μηλιάρης

ΜΑΛΚΟΜ: Χρήστος Διαμαντούδης

ΝΤΆΝΚΑΝ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΦΟΝΙΑΣ, ΣΙΓΟΥΟΡΝΤ: Σταύρος Καλλιγάς

ΡΟΣ, ΚΕΪΘΝΕΣ: Γιώργης Παρταλίδης

ΛΟΧΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΣ ΦΟΝΙΑΣ, ΜΕΝΤΙΘ: Βασίλης Μίχας

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Γιώργος Μπραουδάκης

Και τα παιδιά: Μάρκος Απέργης, Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αλέξανδρος Γκοργκορώσης, Οδυσσέας Λαμπρακόπουλος, Αλκυόνη Μαραγκού, Φωτεινή Φίνκο

Η παράσταση Μακμπέθ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικός 6χρονος: Εκτός ελέγχου προκαλεί αστυνομικούς, αφού πυροβόλησε τη δασκάλα του - «Δεν με νοιάζει αν πάω φυλακή»

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πυροβόλησαν Ορθόδοξο Ιερέα κατά τη διάρκεια επίθεσης σε χριστιανικό χωριό

16:21LIFESTYLE

«Μια γυναίκα» spoiler: Η Εύα γίνεται σκιά της Μαρίνας και των παιδιών 

16:17ANNOUNCEMENTS

Πρώτες εικόνες από τις πρόβες του πολυαναμενόμενου Μακμπέθ της Κατερίνας Ευαγγελάτου

16:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Success story» η πορεία της Ελλάδας - Στόχος η επενδυτική βαθμίδα «Α» πριν το 2030

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότοι - καμικάζι: Ο αυξανόμενος κίνδυνος για τα αεροπλάνα που κανείς δεν ξέρει πώς να σταματήσει

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο από την αποστολή Artemis II της NASA: Η στιγμή που το διαστημόπλοιο εισήλθε και πάλι στην ατμόσφαιρα της Γης

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΔΑΟΕ στις φυλακές Δομοκού: Κινητό και αυτοσχέδια όπλα εντοπίστηκαν σε κελί

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Βίντεο από τη στιγμή που 55χρονος απειλεί με τσεκούρι οδηγό έπειτα από καβγά για την προτεραιότητα

15:45WHAT THE FACT

Η έκρηξη ενός ηφαιστείου καρέ-καρέ από έναν δορυφόρο: «Ξύπνησε» μετά από σχεδόν 500 χρόνια

15:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Καταγγελία για τη συμπεριφορά του Μπαρτζώκα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή

15:41NEWSBOMB

Γαλλία: Συνελήφθησαν έξι ύποπτοι για την κλοπή στο μουσείο Ρενουάρ στις 8 Σεπτεμβρίου

15:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σύμφωνο αυτοκτονίας»: Τρεις αδελφές μπήκαν στη θάλασσα 14 χρόνια αφού πνίγηκε η μητέρα τους - Βρέθηκαν νεκρές

15:37LIFESTYLE

The Voice: Οι πρώτες φωτογραφίες με την Πάολα πριν την πρεμιέρα

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδα επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα στο σπίτι του στην Μογγολία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας και το 199, μετά το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

15:31ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΟΚ: Το παρόν και το μέλλον της φροντίδας των ανθρώπων με αιματολογική κακοήθεια

15:30WHAT THE FACT

Καρχαρίας επιτέθηκε σε σέρφερ στην Αυστραλία: «Μου έκλεισε το μάτι πριν μου κόψει το πόδι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Έντονες βροχές και καταιγίδες μετά τη ζέστη – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

13:52LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα - Τα εκατομμύρια streams

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Είπε ότι παθαίνει εγκεφαλικό

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας και το 199, μετά το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Βίντεο από τη στιγμή που 55χρονος απειλεί με τσεκούρι οδηγό έπειτα από καβγά για την προτεραιότητα

14:59ΕΥ ΖΗΝ

Πράσινες ή μαύρες ελιές: Μας δείχνει το χρώμα ποια είναι πιο υγιεινή επιλογή;

12:54LIFESTYLE

Καρβέλας για απαγόρευση τραγουδιών Βίσση: Διαψεύδει ότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καμπούρης και η σύζυγός του δήλωναν εισοδήματα €30.000, αλλά ελέγχονται για αναλήψεις €2 εκατ.

10:07LIFESTYLE

Πώς θα ήταν η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ αν της απαγόρευε ο Καρβέλας να ερμηνεύσει τα τραγούδια της - Θα τελείωνε το σόου σε ένα τέταρτο

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Ο όρος που «τίναξε στον αέρα» τη συμφωνία

12:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη: 20άρια για την Καινούργιου – Τι έκαναν οι υπόλοιποι

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μετονομάζει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μετά την εντολή Ισραήλ να κλείσει οριστικά

15:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σύμφωνο αυτοκτονίας»: Τρεις αδελφές μπήκαν στη θάλασσα 14 χρόνια αφού πνίγηκε η μητέρα τους - Βρέθηκαν νεκρές

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότοι - καμικάζι: Ο αυξανόμενος κίνδυνος για τα αεροπλάνα που κανείς δεν ξέρει πώς να σταματήσει

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη συνάντηση Μητσοτάκη με αλιείς: «Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ