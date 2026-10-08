Πρώτες εικόνες από τις πρόβες του πολυαναμενόμενου Μακμπέθ της Κατερίνας Ευαγγελάτου

Δείτε εδώ τις πρώτες εικόνες από τις εντατικές πρόβες της πολυναμενόμενης μεγάλης παραγωγής του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως», με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μέσα σε έναν εξαιρετικό, πολυμελή θίασο.

Κατόπιν μεγάλης ζήτησης, ανοίγουν σήμερα νέες ημερομηνίες προπώλησης και για παραστάσεις μετά τις 20 Δεκεμβρίου.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.ticketservices.gr/event/theatro-vassilakou-macbeth.

Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Μακμπέθ

Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της θητείας της στο τιμόνι του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και έχοντας επιστρέψει από την Κίνα, όπου προσκεκλημένη του Εθνικού Θεάτρου της Σανγκάης παρουσίασε την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, με θίασο αποκλειστικά Κινέζων ηθοποιών, σκηνοθετεί τον εμβληματικό «Μακμπέθ». Η πιο σκοτεινή τραγωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, σε μια εντυπωσιακή πολυπρόσωπη παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου. Τον δυναμικό θίασο απαρτίζουν καταξιωμένοι ηθοποιοί, με τους οποίους η Κατερίνα Ευαγγελάτου συνεργάζεται συχνά, αλλά και νεότεροι συνεργάτες. Η παράσταση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να ανεβεί στο Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, αποφασίστηκε, λόγω ειδικών τεχνικών απαιτήσεων, να παρουσιαστεί στο «Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη», ένα θέατρο στο οποίο η Κατερίνα Ευαγγελάτου και η «Λυκόφως» επιστρέφουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες «1984» και «Η κωμωδία των παρεξηγήσεων».

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία: Κατερίνα Ευαγγελάτου

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Κίνηση: Πατρίσια Απέργη

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Σχεδιασμός Βίντεο: Παντελής Μάκκας

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Ειδικά Εφέ: Αλέξανδρος Λόγγος

Βοηθός Σκηνοθέτιδας: Μιχαέλα Σαραντινοπούλου

Β Βοηθοί Σκηνοθέτιδας (στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης) : Μαρίνα Μανιά, Θεοδώρα Μουδράκη

Βοηθός Σκηνογράφου: Μαρία Καλοφούτη

Βοηθός Ενδυματολόγου (στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης): Νικολέτα Κατσώρα, Μελίνα Κούρτη

Βοηθός Συνθέτη: Στέλιος Τσίλογλου Ιγνατιάδης

Βοηθός Βίντεο: Νάνσυ Κορούνη

Βοηθός Σχεδιαστή Βίντεο: Παυλίνα Παπαδάκη

Promo Φωτογραφίες: Έφη Γούση

Φωτογραφίες Πρόβας: Βάσια Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Βοηθοί Παραγωγής: Αναστασία Μοναστηρίδου - Πανούτσι Μαργέλος

Παραγωγή : Λυκόφως-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Διανομή:

ΜΑΚΜΠΕΘ: Γιώργος Γάλλος

ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΜΠΕΘ: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

ΜΑΚΝΤΑΦ: Μιχάλης Μιχαλακίδης

ΜΠΑΝΚΟΥΟ: Λευτέρης Πολυχρόνης

ΠΡΩΤΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Έλενα Τοπαλίδου

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Αλεξάνδρα Λέρτα

ΤΡΙΤΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Χριστίνα Μαξούρη

ΛΕΝΟΞ: Ερρίκος Μηλιάρης

ΜΑΛΚΟΜ: Χρήστος Διαμαντούδης

ΝΤΆΝΚΑΝ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΦΟΝΙΑΣ, ΣΙΓΟΥΟΡΝΤ: Σταύρος Καλλιγάς

ΡΟΣ, ΚΕΪΘΝΕΣ: Γιώργης Παρταλίδης

ΛΟΧΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΣ ΦΟΝΙΑΣ, ΜΕΝΤΙΘ: Βασίλης Μίχας

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Γιώργος Μπραουδάκης

Και τα παιδιά: Μάρκος Απέργης, Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αλέξανδρος Γκοργκορώσης, Οδυσσέας Λαμπρακόπουλος, Αλκυόνη Μαραγκού, Φωτεινή Φίνκο

Η παράσταση Μακμπέθ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.