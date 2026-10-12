Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Αστέγων με μεγάλη δράση στο Θησείο

Snapshot Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε δράση στο Θησείο για την Παγκόσμια Ηρα Αστέγων, εστιάζοντας στη σύνδεση αστεγίας και ψυχικής υγείας.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ενημέρωση του κοινού και φορέων με έντυπο υλικό, οπτικοακουστικά μηνύματα και έκθεση φωτογραφίας.

Πραγματοποιήθηκαν ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση για ανήλικους ωφελούμενους και διερχόμενους πολίτες.

Η πρωτοβουλία στόχευε στην άρση εμποδίων κοινωνικής ένταξης των αστέγων και στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των στερεοτύπων.

Η δράση αποτελεί μέρος των προσπαθειών του ΕΕΣ για την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συμπερίληψης των ευάλωτων ομάδων. Snapshot powered by AI

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αστέγων, η οποία συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, διοργάνωσε μεγάλη δράση ενημέρωσης του κοινού και ευαισθητοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών για την αστεγία και τις ιδιαίτερες ψυχοκοινωνικές ανάγκες της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στην αρχή του πεζοδρόμου της Αποστόλου Παύλου στο Θησείο.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο στην ανάδειξη των βασικών ζητημάτων που αποτελούν τροχοπέδη στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης των αστέγων, στην άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την εφαρμογή μέτρων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και στην ανάδειξη της σύνδεσης μεταξύ της έλλειψης στέγης και της ψυχικής υγείας.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκαν:

Ενημέρωση κοινού/πολιτών και Φορέων για τα ζητήματα της αστεγίας, με έμφαση στα μέτρα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας της ομάδας στόχου, μέσω της διάθεσης έντυπου ενημερωτικού υλικού, προβολής οπτικοακουστικών μηνυμάτων και ολιγόλεπτων βίντεο με δράσεις του ΕΕΣ για την υποστήριξη των αστέγων, μαρτυρίες ωφελουμένων, εθελοντών και προσωπικού του ΕΕΣ, καθώς και οργάνωση έκθεσης φωτογραφίας

Υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικών δράσεων και ομαδικών δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων ωφελουμένων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου ΕΕΣ και διερχόμενων πολιτών, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μετεχόντων για τις ανάγκες των αστέγων και την καλλιέργεια πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την αλλαγή της δημόσιας αντίληψης, την κατάρριψη στερεοτύπων και του κοινωνικού στίγματος, την ανάδειξη των βαθύτερων αιτίων που οδηγούν άτομα και ομάδες πληθυσμού στο «δρόμο», την καλλιέργεια ενσυναίσθησης μέσω της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τις ανάγκες της ομάδας και την καταπολέμηση των προκαταλήψεων για όσους διαβιούν υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαρκή παρουσία, αποτελεσματικότητα και προσφορά του Οργανισμού στους άστεγους συμπολίτες μας και τη προσήλωση του ΕΕΣ στη προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συμπερίληψης.