Το 12ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο ανοίγει τις πύλες του στις 7 Νοεμβρίου στην Καρδίτσα

Με κεντρικό θέμα «Το Φαρμακείο του Αύριο: Καινοτομία, Επιστήμη και Φαρμακευτική Φροντίδα», το 12ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο, που διοργανώνουν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Θεσσαλίας, με την οργανωτική ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2026, στο Kazarma Lake Resort & Spa στη Λίμνη Πλαστήρα, στην Καρδίτσα.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών, ενώ θα δώσουν το «παρών» διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς που θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν στην υγεία, την πρόληψη, τη φροντίδα και την καθημερινότητα του φαρμακείου.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει:

Στρογγυλά τραπέζια:

«Φάρμακο και φαρμακεία στη νέα εποχή: προκλήσεις και ευκαιρίες»

«Ο νέος ρόλος του Φαρμακείου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Ευρωπαϊκές εξελίξεις και ελληνικά δεδομένα»

Ενημέρωση για:

«Το Φαρμακείο του Αύριο: Καινοτομία, Επιστήμη και Φαρμακευτική Φροντίδα»

«Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Λειτουργία, Οφέλη και Επενδυτικό Πλαίσιο»

Επιπλέον, ενότητα με θέμα «Η αόρατη πλευρά της φαρμακοθεραπείας: Καταγραφή, πρόσβαση και έλεγχος ΜΥΣΥΦΑ, μη αποζημιούμενα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής στον Φάκελο Υγείας», κατά τη διάρκεια της οποίας θα αναπτυχθούν τα επιμέρους θέματα:

Συμπληρώματα διατροφής: η «αόρατη» λήψη και οι κίνδυνοι για τη φαρμακοθεραπεία

ΜΥΣΥΦΑ και μη αποζημιούμενα φάρμακα: όταν ο Φάκελος Υγείας δεν γνωρίζει ολόκληρη τη φαρμακευτική αγωγή.

Ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος:

«Η υγεία στην εποχή της υπερπληροφόρησης. Ο φαρμακοποιός, ο άνθρωπος δίπλα σε κάθε ασθενή και πολίτη με επιστημονική καθοδήγηση και αξιόπιστη ενημέρωση»

«Νέες προσεγγίσεις θεραπευτικών σκευασμάτων και ανοσοποίησης με βάση βιολογικά μακρομόρια και καινοτόμες φαρμακευτικές τεχνολογίες. Τι αναμένεται στον χώρο των φαρμακείων»

«Όταν ένα φάρμακο άλλαξε την Ιατρική: Η στρεπτομυκίνη, η φυματίωση και η γέννηση της τεκμηριωμένης θεραπευτικής»

«Από την απορρόφηση στο αποτέλεσμα: Η αξία της Σουκροσωμικής B12 τεχνολογίας»

«Συμπληρώματα Διατροφής και Βιοδραστικά Συστατικά»

«Ενισχύοντας την Κλινική Αξιολόγηση: Η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δερματολογία»

«Στρατηγική πρόληψης του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV): Η συμβολή του διδύναμου εμβολίου (RSVPreF)»

«Αντιγριπική περίοδος 2026-2027: Νέα δεδομένα, Εμβολιασμός και ο ρόλος του Φαρμακοποιού»

«Ηγετικές ικανότητες για επιχειρηματική επιτυχία στο σύγχρονο Περιβάλλον»

«Ο αναβαθμισμένος ρόλος του Φαρμακοποιού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

«Φαρμακεία υπαίθρου: το ασύγκριτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του δικτύου μας ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος»

«Λύσεις για το σύγχρονο φαρμακείο: χρηματοδότηση, πληρωμές και στήριξη από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας».

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και να κάνετε την εγγραφή σας επισκεφτείτε το www.panthessaliko.gr

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