Τιτανικός: Η immersive έκθεση στην Αθήνα παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2027

Sold out από την πρώτη μέρα, η immersive έκθεση που ζωντανεύει τον Τιτανικό στο Digital Theater Γουδί ανοίγει ξανά τις πύλες επιβίβασης, με νέο ωράριο και ειδικό εορταστικό πρόγραμμα

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Τιτανικός: Η immersive έκθεση στην Αθήνα παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2027
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Από τις 12 Οκτωβρίου, όταν η Αθήνα επιβιβάστηκε για πρώτη φορά στον Τιτανικό, κάθε «κρουαζιέρα» έχει αναχωρήσει γεμάτη. Μετά τις συνεχόμενες sold out ημέρες και τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, το Titanic: An Immersive Voyage παρατείνει τη φιλοξενία του στο Digital Theater Γουδί έως και τις 31 Ιανουαρίου 2027.

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Η παράταση δίνει σε όσους δεν πρόλαβαν, αλλά και σε όσους θέλουν να ξαναζήσουν την εμπειρία, την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην πιο διάσημη θαλάσσια ιστορία του 20ού αιώνα, και μάλιστα μέσα στις γιορτές, με ένα διευρυμένο εορταστικό ωράριο που μετατρέπει την έκθεση σε ιδανική πρόταση εξόδου για οικογένειες, παρέες και επισκέπτες της πόλης.

Από το κατάστρωμα ως τον βυθό του Ατλαντικού

Το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο, που έχει ήδη προσελκύσει πάνω από 40.000.000 επισκέπτες διεθνώς, ακολουθεί τη διαδρομή του Τιτανικού από την κατασκευή του, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του: την επιβίβαση, τη λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία της σύγκρουσης, τη σιωπή του ναυαγίου.

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Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και αυθεντικά αντικείμενα που ανασύρθηκαν από τον βυθό, έως χειρόγραφες επιστολές επιβατών, η έκθεση κινείται ανάμεσα στην ιστορική τεκμηρίωση και τη συναισθηματική αφήγηση. Κορυφαία στιγμή της διαδρομής, η πρωτοποριακή περιήγηση μέσω VR στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το ναυάγιο, πάνω από τέσσερα χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού: μια εμπειρία που μετατρέπει τον επισκέπτη από απλό παρατηρητή σε ενεργό συμμετέχοντα.

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Επτά φωνές για μια νύχτα που άλλαξε την ιστορία

Το ταξίδι αποκτά ψυχή μέσα από τις φωνές επτά από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς:

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Πέμη Ζούνη, Κατερίνα Λέχου, Γιάννης Μπέζος, Γιάννης Στάνκογλου, Σωτήρης Τσαφούλιας, Αιμίλιος Χειλάκης

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Η Πέμη Ζούνη αναλαμβάνει την κεντρική αφήγηση, ο Γιάννης Μπέζος, ως εικονικός κυβερνήτης, συνοδεύει την κατάδυση στο ναυάγιο, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αφηγείται την ιστορία των τηλεγραφημάτων και των μηνυμάτων κινδύνου εκείνης της νύχτας και ο Σωτήρης Τσαφούλιας μάς οδηγεί στο λεβητοστάσιο, στον σκληρό κόσμο όσων κρατούσαν το πλοίο σε λειτουργία. Ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Γιάννης Στάνκογλου δίνουν φωνή στους δύο παρατηρητές που εντόπισαν το παγόβουνο, ενώ η Κατερίνα Λέχου δανείζει τη φωνή της στο ίδιο το παγόβουνο, τον σιωπηλό «πρωταγωνιστή» της 14ης Απριλίου 1912.

Την παραγωγή υπογράφει η Exhibition Hub, παραγωγός και διανομέας μεγάλων immersive εκθέσεων διεθνώς, σε συμπαραγωγή με την Placebo Events, την ελληνική εταιρεία που τα τελευταία χρόνια φέρνει στην Αθήνα μεγάλες διεθνείς παραγωγές, όπως το Van Gogh: The Immersive Experience, που προσέλκυσε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες.

INFO

TITANIC: An Immersive Voyage Digital Theater Γουδί Παράταση έως και τις 31 Ιανουαρίου 2027

Νέο ωράριο

Δευτέρα – Πέμπτη: 13:00 – 15:00 Παρασκευή: 13:30 – 19:00 Σάββατο: 10:00 – 20:30 Κυριακή: 10:00 – 20:00

Οι ώρες λήξης αφορούν την τελευταία είσοδο.

Εορταστικό ωράριο

Τετάρτη 23/12: 11:00 – 19:00 24, 26, 27, 28, 29 & 30/12: 11:00 – 20:00 Παρασκευή 25/12 (Χριστούγεννα): 15:00 – 20:00 Παρασκευή 1/1/2027 (Πρωτοχρονιά): 15:00 – 20:00 Σάββατο 2/1: 10:00 – 20:00 Κυριακή 3/1: 10:00 – 20:00 Δευτέρα 4/1: 12:00 – 20:00 5, 6 & 7/1: 11:00 – 20:00

Οι ώρες λήξης αφορούν την τελευταία είσοδο.

Τιμές εισιτηρίων

20€ Γενική είσοδος 57€ Πακέτο 3 ατόμων (3 x 19€) 72€ Πακέτο 4 ατόμων (4 x 18€) Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 3 ετών

Εισιτήρια

https://www.ticketservices.gr/event/titanic/

Λόγω της αυξημένης ζήτησης, συνιστάται η έγκαιρη εξασφάλιση εισιτηρίων.

Σημείωση: Η έκθεση δεν ενδείκνυται για άτομα με φωτοευαισθησία ή επιληπτικές κρίσεις.

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