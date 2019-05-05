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Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 3.900.000 ευρώ

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Περιφερειακές εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με τον Πέτρο Τατούλη

Newsbomb

Περιφερειακές εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με τον Πέτρο Τατούλη

Περιφερειακές εκλογές 2019: Σήμερα Κυριακή 5 Μαΐου κατατέθηκε με δικαστικό αντιπρόσωπο στο πρωτοδικείο Τρίπολης ο συνδυασμός Νέα Πελοπόννησος – Πέτρος Τατούλης

Τη δήλωση κατάρτισης συνδυασμού υπογράφει ο επικεφαλής του συνδυασμού, υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Αργολίδας

1. ΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΣΟΥΛΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
3. ΛΑΜΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
4. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΜΠΟΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
7. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
9. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
12. ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Αρκαδίας

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ
2. ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΚΩΤΣΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ
4. ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΟΛΟΒΟΥ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΚΟΡΩΝΗ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ (ΚΛΕΙΩ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
10. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
11. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Κορινθίας

1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
2. ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΚΟΥΤΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΒΙΤΑ) του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
7. ΜΠΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
9. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
12. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
13. ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
14. ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
15. ΠΟΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16. ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
17. ΣΚΛΙΑ ΜΑΡΙΑ – ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΤΑΓΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
19. ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΘΑΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
20. ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Λακωνίας

1. ΔΡΙΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
3. ΚΟΚΚΟΝΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΥ ΠΑΓΩΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΝΤΑΝΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
6. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ – ΣΕΪΤΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΣΚΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
12. ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΝΤΙΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας

1. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΑΦΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ
4. ΓΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
5. ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ
6. ΔΡΑΚΑΚΗ – ΜΑΘΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΠΕΤΡΟΥ
7. ΔΡΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
9. ΚΟΚΚΕΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11. ΜΠΑΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
12. ΜΠΑΡΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
13. ΜΠΟΥΖΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
14. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
16. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
17. ΡΕΚΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
18. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
19. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
20. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΙΩΑΝΝΗ
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Πηγή: argolika.gr

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