Ομόνοια: Κατάστημα κινητών έκρυβε κύκλωμα διακίνησης ταξιδιωτικών εγγράφων - Κατασχέθηκαν 34.370€

Snapshot Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στηνμόνοια για διακίνηση ταξιδιω εγγράφων μέσω καταστήματος κινητών τηλεφώνων.

Κατασχέθηκαν επτά διαβαρια, τρεις ταυτότητες, μία άδεια διαμονής, δύο πλαστές άδειες οδήγησης και 34.370 ευρώ.

Το κατάστημα χρησιμοποιούνταν για παράνομη είσοδο, έξοδο και παραμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα, καθώς και για διακίνηση τηλεφωνικών συνδέσεων με ψευδή στοιχεία.

Ένας από τους συλληφθέντες δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής και προσπάθησε να εμποδίσει τον αστυνομικό έλεγχο.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις μεταναστευτικής νομοθεσίας, πλαστογραφίας και διακίνησης προϊόντων εγκλήματος. Snapshot powered by AI

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στην περιοχή της Ομόνοιας, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία διακινούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα μέσα από κατάστημα κινητών τηλεφώνων που φέρεται να λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για παράνομες δραστηριότητες.

Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από έρευνα αστυνομικών της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κατάστημα φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου, εξόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα, μέσω της διακίνησης ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κατά την έρευνα στο κατάστημα και σε κατοικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν επτά διαβατήρια, τρεις ταυτότητες, μία άδεια διαμονής και δύο πλαστές άδειες οδήγησης. Παράλληλα, βρέθηκαν φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, αντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων, κάρτες SIM, τηλεφωνικές συνδέσεις, χειρόγραφες σημειώσεις και πέντε κάμερες με καταγραφικό.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, το οποίο ανέρχεται σε 34.370 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, μέσω του καταστήματος φέρεται να διακινούνταν και τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν δηλωθεί με στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας από τους συλληφθέντες, ηλικίας 38 ετών, επιχείρησε να εμποδίσει τον αστυνομικό έλεγχο. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη νομοθεσία περί μετανάστευσης, την πλαστογραφία και τη διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.