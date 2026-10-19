Μάστιγα οι κλοπές και οι επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας - Βίντεο-ντοκουμέντο

Ληστείες, επιθέσεις και συγκρούσεις συμμοριών στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι φοβούνται να κυκλοφορήσουν.

Κολωνός

Κολωνός λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ. Δύο γυναίκες με ομπρέλα περπατούν αμέριμνες και συζητούν. Πίσω τους ακολουθούν τρεις νεαροί. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA, ο ένας φορά λευκό φούτερ, τις πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής και φορά την κουκούλα του, ενώ ακολουθούν άλλοι δύο μαυροφορεμένοι άνδρες με γρήγορο βήμα.

Λίγα λεπτά αργότερα οι γυναίκες δέχονται επίθεση. Τους παίρνουν με τη βία τα κινητά και όσα μετρητά είχαν πάνω τους. Οι τρεις δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, παρόλα αυτά παραμένουν ασύλληπτοι.

Άγιος Παντελεήμονας

Η κάμερα του MEGA κατέγραψε την στιγμή που αστυνομικοί κάνουν έλεγχο σε δύο άνδρες έξω από την εκκλησία του Αγ. Πανταλεήμονα. Λίγα λεπτά αργότερα ζητούν να τους ακολουθήσουν στο τμήμα.

Σύμφωνα με τους κατοίκους του κέντρου της Αθήνας, η κατάσταση πλέον είναι επικίνδυνη, με τα κρούσματα κλοπών να μην έχουν τέλος.

Πλατεία Βικτωρίας

Λίγα μέτρα πιο κάτω, στην πλατεία Βικτωρίας, κάμερα ασφαλείας καταγράφει αντίπαλες συμμορίες αλλοδαπών να λύνουν τις διαφορές τους παίζοντας ξύλο σε κοινή θέα στη μέση του δρόμου, μπροστά στα μάτια έντρομων πολιτών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κάθε βράδυ από τις 22:00 μέχρι τις 06:00 το πρωί, στην πλατεία Βικτωρίας ομάδα από τις ειδικές υπηρεσίες της Αστυνομίας θα είναι μόνιμα εγκατεστημένη προκειμένου να επέμβει όποτε υπάρχει ανάγκη.

Οι περιοχές που θα εφαρμοστεί ένα νέο σχέδιο αστυνόμευσης κατά της εγκληματικότητας είναι η Ακρόπολη, η Ομόνοια, ο Άγιος Παντελεήμονας, ο Κολωνός, η Κυψέλη και τα Πατήσια.