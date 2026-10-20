Σπάτα: Συνελήφθη οδηγός βυτιοφόρου που άδειαζε παράνομα λύματα

Αστυνομικοί εντόπισαν 59χρονο να μεταφέρει υγρά απόβλητα σε δεξαμενή μέσα σε οικόπεδο, ενώ έλεγχος αποκάλυψε διαρροές και από δεύτερο βυτιοφόρο, με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σπάτα: Συνελήφθη οδηγός βυτιοφόρου που άδειαζε παράνομα λύματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη 59χρονος οδηγός βυτιοφόρου στα Σπάτα για παράνομη απόρριψη υγρών αποβλήτων σε δεξαμενή εντός οικοπέδου.
  • Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν διαρροές λυμάτων στο έδαφος από δύο βυτιοφόρα, προκαλώντας ανησυχία για ρύπανση και κίνδυνο δημόσιας υγείας.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του οδηγού και του 53χρονου ιδιοκτήτη εταιρείας για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  • Η επιχείρηση εντοπισμού της παράνομης δραστηριότητας οργανώθηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
  • Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους για την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομης απόρριψης αποβλήτων και προστασία του περιβάλλοντος.
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Σοβαρή περιβαλλοντική παράβαση αποκαλύφθηκε στα Σπάτα, όπου αστυνομικοί εντόπισαν οδηγό βυτιοφόρου να αδειάζει παράνομα υγρά απόβλητα σε δεξαμενή που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι λύματα διέρρεαν στο έδαφος, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για πιθανή ρύπανση της περιοχής και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Για την υπόθεση συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 2026 ένας 59χρονος οδηγός, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, όπως και σε βάρος ενός 53χρονου, ιδιοκτήτη εταιρείας. Η υπόθεση αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πώς εντοπίστηκε το βυτιοφόρο

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, έπειτα από έρευνα για πιθανή παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων.

Οι αστυνομικοί είχαν θέσει το οικόπεδο σε διακριτική παρακολούθηση, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε στον χώρο. Το πρωί της 19ης Οκτωβρίου εντόπισαν το βυτιοφόρο τη στιγμή που ο 59χρονος μετέφερε τα υγρά απόβλητα από το όχημα στη δεξαμενή και προχώρησαν στην ακινητοποίησή του.

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Στη συνέχεια, στο σημείο κλήθηκαν περιβαλλοντολόγοι από το αρμόδιο Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση και να καταγράψουν τυχόν περιβαλλοντικές παραβάσεις.

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