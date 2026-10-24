Χαλάνδρι: Συνελήφθη 78χρονος για διαρρήξεις οχημάτων - Εντοπίστηκαν τρία όπλα στο σπίτι του

Ο 78χρονος συνελήφθη την ώρα που προσπαθούσε να βρει ανασφάλιστα οχήματα

Ελένη Ευστρατίου

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 78χρονος για διαρρήξεις οχημάτων - Εντοπίστηκαν τρία όπλα στο σπίτι του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη 78χρονος στο Χαλάνδρι για διαρρήξεις ανασφάλιστων οχημάτων.
  • Η σύλληψη έγινε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου στις 22 Οκτωβρίου.
  • Στο σπίτι του βρέθηκαν δύο πιστόλια, μια κυνηγετική καραμπίνα, ένα περίστροφο-ρέπλικα, 100 φυσίγγια και τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
  • Ο 78χρονος έκλεβε αντικείμενα και χρηματικά ποσά από σταθμευμένα οχήματα από τα τέλη Αυγούστου.
  • Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Ένας 78χρονος συνελήφθη στο Χαλάνδρι για διακεκριμένες κλοπές, ενώ βρήκαν και τρία όπλα στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου. Μάλιστα, κατά την έρευνα στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο πιστόλια, κυνηγετική καραμπίνα και 100 φυσίγγια.

Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια που ο 78χρονος προσπαθούσε να εντοπίσει ανασφάλιστα σταθμευμένα οχήματα προκειμένου να τα διαρρήξει. Σύμφωνα με την έρευνα, ο ύποπτος από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, προσέγγιζε σταθμευμένα οχήματα και έκλεβε αντικείμενα αξίας και χρηματικά ποσά. Στόχευε ανασφάλιστα οχήματα ή έσπαζε το φινιστρίνι τους.

Στην έρευνα που έγινε στην οικία του κατασχέθηκαν δύο πιστόλια, εκ των οποίων το ένα με φυσίγγιο στη θαλάμη, μια κυνηγετική καραμπίνα, ένα περίστροφο-ρέπλικα, 100 φυσίγγια πιστολιού και τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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