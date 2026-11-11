Πολύγωνο: Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε είσοδο πολυκατοικίας - Συναγερμός στις Αρχές

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Βραΐλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Μιχάλης Παπαδάκος

Πολύγωνο: Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε είσοδο πολυκατοικίας - Συναγερμός στις Αρχές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από γκαζάκια και εύφλεκτο υλικό εξερράγη σε είσοδο πολυκατοικίας στο Πολύγωνο προκαλώντας υλικές ζημιές.
  • Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Βραΐλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
  • Από την έκρηξη προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά και σπάσιμο της γυάλινης πρόσοψης της εισόδου.
  • Η Ασφάλεια έχει αναλάβει την προανάκριση και συλλέγει υπολείμματα του μηχανισμού και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών.
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Εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια και μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό, τοποθέτησαν άγνωστοι σε είσοδο πολυκατοικίας στο Πολύγωνο, ο οποίος εξερράγη προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Βραΐλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οι δράστες τοποθέτησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, μονωτική ταινία και ένα πλαστικό μπουκάλι.

Από την έκρηξη προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά, ενώ το ωστικό κύμα έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη της εισόδου. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο περισυνέλεξαν υπολείμματα του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού.

Παράλληλα, αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο να εντοπιστούν οι δράστες και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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