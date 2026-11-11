Μάτι: Αναβλήθηκε για τις 10 Φεβρουαρίου η δίκη για την τραγωδία

Snapshot Η δίκη για τους 12 εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι αναβλήθηκε ξανά και ορίστηκε για τις 10 Φεβρουαρίου 2027.

Η αναβολή σχετίζεται με την εκκρεμότητα της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για τα ελαφρυντικά τριών καταδικασθέντων.

Στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμφθηκαν 21 αρχικώς εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη αθωωθεί αμετάκλητα. Snapshot powered by AI

Σε νέα αναβολή οδηγήθηκε η δίκη για τους 12 εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μαρτύρων της κύριας δίκης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε εκ νέου για τις 10 Φεβρουαρίου 2027, καθώς δεν έχει καταστεί αμετάκλητη η πρόσφατη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων σχετικά με τα ελαφρυντικά που έχουν ζητήσει τρεις από τους καταδικασθέντες της κύριας δίκης για το Μάτι.

Στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων έχουν παραπεμφθεί και οι 21 αρχικώς εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν αμετάκλητα αθωωθεί για τους θανάτους 104 ανθρώπων και τους τραυματισμούς δεκάδων ακόμη, που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν στη συγκεκριμένη δίκη αφορά το πλημμέλημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από συγκλίνουσα αμέλεια υπόχρεων κατά συρροή.

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