Η Εκκλησία προειδοποιεί για τα «Παιδιά του Θεού» και άλλες 421 αιρέσεις

Με αφορμή όσα ακούγονται πολλάκις από διάφορους κύκλους περί σχέσεων του αστυνομικού της Βουλής, στην πολύκροτη υπόθεση η οποία απασχολεί εσχάτως την επικαιρότητα, με θρησκευτική αίρεση, ενδιαφέρον έχει η στάση της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Συγκεκριμένα η Εκκλησία της Ελλάδος έχει καταρτίσει εδώ και χρόνια έναν σχετικό κατάλογο με εξωχριστιανικές και παραθρησκευτικές ομάδες. Σε αυτόν τον κατάλογο περιλαμβάνεται και η επίμαχη αίρεση με την ονομασία τα «Παιδιά του Θεού».

Ο συγκεκριμένος κατάλογος καταρτίστηκε από την Ζ΄ Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας το 1995.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Ο κατάλογος αυτός καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα σε ειδική συνεδρία υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερωνύμου από την Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη της Αλιάρτου. Δεν υποδηλώνει κανέναν συσχετισμό των ομάδων αυτών, που είναι μεταξύ τους, ως επί το πλείστον, εντελώς άσχετες. Δεν εκφράζει ουδεμία κοινωνική ή άλλη μείωση των μελών τους. Δεν υποδηλώνει μισαλλοδοξία ή διακρίσεις. Αντίθετα, αποτελεί καρπό ποιμαντικής φροντίδας για κάθε πολίτη, ο οποίος θα θελήσει να ενταχθεί σε μια από τις ομάδες αυτές, ώστε η επιλογή του να είναι συνειδητή και ελεύθερη.

Αποδεικνύει, ακόμη, την αγάπη και την στοργή των ποιμένων της Εκκλησίας, που συνήλθαν στην Αλίαρτο, προς τους αδελφούς εκείνους, οι οποίοι εντάχθησαν σ’ αυτές τις ομάδες, χωρίς να έχουν την πρόθεση να εγκαταλείψουν ή να νοθεύσουν το περιεχόμενο της πίστεώς τους και το Ορθόδοξο φρόνημά τους. Εάν οι νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες απεκάλυπταν το αληθινό τους πρόσωπο και δεν εμφανίζονταν με ποικίλα προσωπεία και με τον ισχυρισμό ότι συμβιβάζονται απόλυτα με την Ορθόδοξη πίστη, η όλη αυτή ερευνητική εργασία θα ήταν περιττή».

(Από τα επίσημα κείμενα της Συνδιασκέψεως, σελ. 66 και εξής).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



Aarti (Babaji)

A W R (Ενωτική Εκκλησία)

Agapi - Centre Scopelos

Αγγελιοφόροι του Φωτός

Αγιουρβέντα (Υπερβατικός Διαλογισμόςε)

Agni Yoga Society

Advanced Organization Saint Hill for Europe and Africa (Σαηεντόλοτζυ)

Αδελφότης Εσσαίων

Αδελφότης Μύριαμ

Αδελφότης τού Σταυρού καί Αστεριού Brotherhood of the Cross and Star- (Κύπρος)

Αδελφότητα τού Κρόνου - Orlo Saturni

Αδελφότητα του Λευκού Χιτώνα (Rajneeshmus)

Αδελφότητα του Ram

Aeroterra Retreats

Αθηναίων Εταιρεία γιά τήν Επιστήμη καί τήν Ανάπτυξη τού Ανθρώπου

Αιώνιος Ηνίοχος

Academy for Fortune Science (Babaji)

Ακαδημία Εσωτερικών Μελετών

Ακαδημία Ράτζ Γιόγκα (Αποστολή Θείου Φωτός)

Aquarious SA

Aldebaran

Alkaest

Αμερικανική Διεθνής Εταιρεία Ρέικι

AMORC (Ροδόσταυροι)

Ανάντα Μάργκα

Ανθρωπιστικό Κέντρο Άμεσης Επικοινωνίας (Silo)

Ανθρωπιστικό Κίνημα (Silo)

Ανθρωποσοφία

Ανωτάτη Εποχή Προβλέψεων Σωμάτων ο Πύθιος Απόλλων

Auroville International (Αουροβίλ)

Applied Scholastics (Σαηεντόλοτζυ)

Αποστολή Θείου Φωτός

Arica Institut Inc

Αριθμολογία

Arcana Center ΕΠΕ

Αρχαία Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Association Zen international

Association for Better Living and Education (Σαηεντόλοτζυ - Ρωσία)

Astral

Astrolinea

Αστρολογία

Astrologia Nova

Athena Karma Vajradhara Ling and Oracle 'Sangwa Rikma' (βουδιστές)

Ahmadiya

Babaji Center

Bawa Muhaiyadden Fellowship

Bada Ram Dass

Βιβλιοπωλείο Εσωτερισμού Κάρμα

W M C (Παγκόσμια Συνέδρια Μέσων Ενημέρωσης)

Body Control Center (Νέα Εποχή)

World Institut of Scientology Enterprise - WISE (Παγκόσμιο Ινστιτούτο Επιχειρήσεων )

"Vitality" Ενεργειακές-Εναλλακτικές θεραπείες

Vipassana Meditation

World Mission (Παιδιά του Θεού)

Brahma Kumaris

Βρετανικό Κέντρο Αυτοσυγκέντρωσης ΡΑΪ ΑΝΑΝΑΔΑ

Bubications Organizations (Σαηεντόλοτζυ)

White Eagle Lodge

Γαλλο-Αμερικανικό Ινστιτούτο Μεταφυσικής (Ακαδημία Εσωτεριστικών Μελετών)

Γιαμαγκίσι Αγροτική ΕΠΕ

Γκόν-Πό Τσάκ (βουδιστές)

Γνωστική Αποστολική Ροδοσταυρική Εκκλησία

Γνωστικός Σύλλογος Ανθρωπολογικών και Επιστημονικών Μελετών

Δίαυλος

Golden Flower Tai Chi Association

Διεθνές Άστρο-βιορυθμικό Κέντρο ΟΜ ΕΠΕ

Διεθνές Κέντρο Εσωτερικού Χριστιανισμού

Διεθνές Κολέγιο Εσωτερικών Σπουδών

Διεθνής Ένωση γιά τήν Συνείδηση του Κρίσνα (ISKCON)

Διεθνής Εταιρεία Διαλογισμού (Υπερβατικός Διαλογισμός)

Διεθνής Εταιρεία Reiki

Διεθνής Κύκλος Πολιτιστικών καί Πνευματικών Ερευνών (CIRCES)

Διεθνής Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ελλάδος (βουδιστές)

Διεθνής Σχολή του Χρυσού Ροδοσταύρου

ΔΙΟΔΟΣ Κέντρο Πολιτισμού και Αναζήτησης

Εγώ Ειμί - Κίνηση (I am)

Ecclesia Gnostica Apostolica Universalis

Εκκλησία της Σαηεντόλοτζυ (Scientology Church)

Εκκλησία της Σατανιστικής απελευθέρωσης

Εκκλησία της Σατανιστικής Αδελφότητας

Εκκλησία του Σατανά

Εκκλησία της τελευταίας Διαθήκης - (Tserkov Poslednego Zaveta) Ρωσία

Ελληνική Βουδιστική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Μεταφυσικής Επιστήμης, Φιλοσοφίας

Ελληνική Οργάνωση Γυναικών για την Παγκόσμια Ειρήνη (Ενωτική Εκκλησία)

Ελληνική Πυθαγόρεια Φιλοσοφική Εταιρεία

Ελληνική Ραελική Εταιρεία

Ελληνική Φλόγα

Ελληνικό Κέντρο για την Προώθηση της Τεχνολογίας Μαχαρίσι του Ενοποιημένου Πεδίου (Υπερβατικός Διαλογισμός)

Ελληνικό Κέντρο Εσωτερικού Χριστιανισμού

Ελληνικόν Ειδύλλιον (Σελιανίτικα Αιγίου)

Ελληνικός Σύλλογος Γιόγκα

Ελληνικός Φιλοσοφικός Σύλλογος (Αποστολή Θείου Φωτός)

Ελληνοϊνδικός Φιλοσοφικός Σύνδεσμος (κίνηση Σάι Μπάμπα)

Ενανθρωπότητα Πνευματικό Ησυχαστήριο (Ακρογιάλι Αβίας)

Ένωση Γιόγκα Ηλίανθος

Ένωση Ελλήνων Εσωτεριστών

Ένωση Ερευνητών Μεταφυσικών Φαινομένων με Μέντιουμ "Ο Άγιος Νεκτάριος"

Ενωτική Εκκλησία

Εξαίσιος Τρόπος - Πολιτιστικός Σύλλογος (Emin Approach)

Extra Sensory Perception Society

Επαναστατική Σχολή Υπερβατικής Σοφίας

Επιστήμη της Πνευματικότητας (Sawan - Kirpal publications)

Επιταγή του Black Ram

Επιτροπή Ρούμι Ελλάδος

Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Αστρολογίας Ράιτ

Έργο Διάσωσης του Ιησού Χριστού

Ερμητικό Τάγμα Χρυσής Αυγής

Εσσαϊκή Αδελφότητα

Εταιρεία Αρχαιοελληνικών Μελετών "Διιπετές"

Εταιρεία Εσωτεριστικών Μελετών "Ο ΩΡΟΣ - Μονάδα υπηρεσίας καλής θέλησης"

Εταιρεία Παγκόσμιας Ενοποίησης (Ενωτική Εκκλησία)

Εταιρεία "ΠΝΟΗ : Νέοι Τρόποι Ζωής"

Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών Αλίκη Μπέιλη

Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών

"ΗΛΙΟΝ ΦΩΣ"

Ηλιοχόος (Τσαγκαράδα Πηλίου, Κύπρος)

Η Οικογένεια (Παιδιά του Θεού)

Η Ομάδα (Παιδιά του Θεού)

Θεοσοφική Εταιρεία

Θιβετανικό Κέντρο Αυτοσυγκέντρωσης

Θιβετανικό Κέντρο "Καρούνα" (στο Μόλυβο Λέσβου)

Θιβετανικός Βουδισμός Κουζάνα-Ντορόζ

I am -Bridge to Freedom

Ιάμβλιχος- Κίνηση Δημιουργικής Σκέψης

Ίδρυμα γιά τήν Διατήρηση της Μαχαγιάνα Παράδοσης (βουδιστές)

Ίδρυμα Γκουρτζίεφ

Ίδρυμα Έντγκαρ Κέυση

Ίδρυμα Roerich (Fond Rerikha) - Ρωσία

Ιεραποστολική Εργασία (Παιδιά του Θεού)

ICUS (Ενωτική Εκκλησία-Διεθνής Συνδιάσκεψη γιά τήν Ενότητα των Επιστημών)

Illium Center of light

Insight

International Association of Scientologists (Σαηεντόλοτζυ)

Ινστιτούτο Ανθρωπολογικών Ερευνών Πυθαγόρας (Νέα Ακρόπολη)

Ινστιτούτο Διαθρησκευτικής Εκπαίδευσης (Ενωτική Εκκλησία)

Ινστιτούτο Εναλλακτικών Σπουδών (Institut Voor Alternatieve)

Ινστιτούτο Εξέλιξης του Ανθρώπου

Ινστιτούτο Έρευνας για Διεύρυνση της Συνείδησης

Ινστιτούτο Ερευνών των Ανθρωπίνων Δυνατοτήτων (EMIN Formed)

Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επιστήμης Βιοενεργητικής - Πανεπιστήμιο ρίγια Γιόγκα

Ινστιτούτο Μελετών για τον Άνθρωπο

Ινστιτούτο Μερκούριο (Νέα 'Ακρόπολη)

Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αστρολογίας

Ινστιτούτο Παραψυχολογίας Αθηνών

Ινστιτούτο Σπουδών Μαχαγιάνα (βουδιστές)

Ινστιτούτο Φιλοσοφίας Διανοητών Ελλάδος (Σαηεντόλοτζυ)

IOWC (Μούν-Διεθνής Σταυροφορία για Ενοποιημένο Κόσμο)

Ιππότες του Χρυσού Λωτού

IRF (Ενωτική Εκκλησία-Διεθνές Ίδρυμα Θρησκειών)

IRFWP (Μούν-Διαθρησκευτική Ομοσπονδία για την Παγκόσμια Ειρήνη)

ISC(Ενωτική Εκκλησία-Διεθνές Συμβούλιο Ασφαλείας)

Ishi To-Ken

I Help (Σαηεντόλοτζυ)

Καθολική Γνωστική Εκκλησία

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι (Νέα Ακρόπολη)

Karma Berchen Ling (Ορεινή Κορινθία-Κέντρο Θιβετανικών Σπουδών)

Karma Drubcin Cho Khorling (βουδιστές)

Karma Rick Drol Ling

CARP (Ενωτική Εκκλησία, Collegiate Association for the Research of Principles)

Karuna (Μόλυβος Λέσβου)

CAUSA International (Μούν)

"Καφέ Σχολειό"

CWR (Ενωτική Εκκλησία-Συμβούλιο για τις Θρησκείες του Κόσμου)

Κέντρο Aeroterra

Κέντρο Ανάντα Μάργκα

Κέντρο Ανθρωπιστικής καί Νεοραϊχικής Ψυχολογίας-Ψυχοθεραπείας

Κέντρο "Αρμονική Ζωή"

Κέντρο Αστρολογικών Ερευνών Ελλάδος

Κέντρο Aum - Πνευματικό Κέντρο Aum (Κέντρο ΟΜ, Κέντρο Εσωτερικής Αναζήτησης Aum-γκουρού Sri Chinmoy)

Κέντρο για την Αρμονική Ανάπτυξη του Ανθρώπου "3Α"

Κέντρο για Χαλάρωση και Συνείδηση (Rajneeshmus)

Κέντρο Γιόγκα Αθηνών (Σατυανάντασραμ)

Κέντρο Γιόγκα Λωτός

Κέντρο Γκουρτζίεφ - Ουσπένσκι

Κέντρο Γνωστικής Ανθρωπολογίας

Κέντρο Διαισθητικής Πρακτικής καί Σωματικής Ανάπλασης (Ανάντα άργκα)

Κέντρο Διαλογισμού του Όσσο

Κέντρο Διάσπασης

Κέντρο Δύναμης της Σκέψης

Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών Ερευνών-Μελετών (Κ.Ε.Φ.Ε.Μ.)

Κέντρο Επιστημονικής Αστρολογίας (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Αστρολογίας-Ράιτ Κέντρο Αθηνών, International School of Astrology AFAffiliate)

Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας των Πνευματικών Φαινομένων, Η Χρυσή Ατραπός

Κέντρο Ερευνών Μεταφυσικών Φαινομένων

Κέντρο Εσωτερικών Θεωρήσεων "Ένδον" (Κρήτη)

Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος-ΚΕΦΕ (Σαηεντόλοτζυ)

Κέντρο Ζωής και Έμπνευσης

Κέντρο της Θεοτόκου (Bogorodischny Tsentr) - Ρωσία

Κέντρο Θιβετιανής Φιλοσοφίας καί Διαλογισμού (βουδιστές)

Κέντρο Θιβετιανού Διαλογισμού

Κέντρο Θιβετανικών Σπουδών και Διαλογισμού (Karma Drub Cho Khor ing)

Κέντρο Καργκυούπα (βουδιστές)

Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας (Σατυανάντασραμ)

Κέντρο Μάντιραμ

Κέντρο Μεταφυσικής Ενημέρωσης

Κέντρο Μεταφυσικής Ossiris-Isis (Κέντρο Παραψυχολογίας-Μεταφυσικής "Osirissis")

Κέντρο Μεταφυσικών Ερευνών "Γενικός καί Χριστιανικός Εσωτερισμός"

Κέντρο Νυίμαπα (βουδιστές)

Κέντρο Παραψυχολογικών Ερευνών ΔΕΚ ΕΠΕ

Κέντρο Ποίησης καί Σοφίας

Κέντρο Σαχάτζα Γιόγκα

Κέντρο Σωματικής καί Πνευματικής Άσκησης Θεραπευτικό ΤΑΟ (Greek Healing Tao Center)

Κέντρο Σωματικής, Συναισθηματικής, Πνευματικής Εναρμόνισης "Τό μήλον της Έριδος"

Κέντρο Σπουδών Γνωστικής Ανθρωπολογίας

Κέντρο Τρίχρονης Απομόνωσης - Κάρμα Ρίκ Ντρόλ Λίνγκ (βουδιστές) Κέντρο Πρακτικής Φιλοσοφίας καί Ψυχολογίας)

Κέντρο Ψυχικών Ερευνών

Κέντρο Ψυχολογίας καί Μεταφυσικής

Centuries Soft Ware (Aστρολογικά προγράμματα)

Κίνηση Δημιουργικής Σκέψης (Ιάμβλιχος)

Κίνηση Πνευματικής Αναγέννησης (Υπερβατικός Διαλογισμός)

Κίνηση Unity

Κιρπάλ Λάιτ Σάτσανγκ (ή Φιλοσοφικός Σύνδεσμος)

Kirpal Ruhani Satsang

Citizens Commission on Human Rights Groups (Σαηεντόλοτζυ)

Club (Παιδιά τού Θεού)

Κοινότης Drogchen (βουδιστές)

Κοινότητα τής κοινής Πίστεως - Ρωσία

Κοινότητα Χριστιανών (Ανθρωποσοφία)

Κοινωνία τού Porfiry Ivanov (Obschestvo Porfiria Ivanova) - Ρωσία

Κόμμα τού Φυσικού Νόμου (Υπερβατικός Διαλογισμός)

Κορίτσια του ΠΡΑΟΥΤ (Girls' PROUT)

Cosmic Patterns

Criminon (Σαηεντόλοτζυ)

Quartus (New Age)

Κύκλοι Έρευνας της Αληθείας

Κύκλος "Ελιφάς Λεβί"

Κύκλος Μελέτης Ραμακρίσνα-Βεδάντα

Κύκλος τού Δράκοντα

Κύκλος των Ένδων - Ερευνητές τής Αλήθειας (Κύπρος)

Κυρίαρχο Μυητικό Τάγμα τού Ναού

Christian Children's Mission (Παιδιά τού Θεού)

Λευκή Αδελφότης (Yusmalos) (Beloye Bratstvo) - Ρωσία

Little Augle Ballet (Ενωτική Εκκλησία)

Life Eternal Trust

Λόγος (Ενωτική Εκκλησία)

Locus 7

Lucis Trust

"Μάλλικα" Κέντρο Διαλογισμού του Osho (Rajneeshmus)

Μασονία-Τεκτονισμός (διάφοροι τύποι, στοές, τάγματα, σχολές)

Μαύρος Οιωνός (The Black Omen)

Μεγάλη Εθνική Εκκλησία των 'Ελλήνων

Μεταφυσική Αδελφότης Πνευματικής Τελειώσεως

Μεταφυσική Ακαδημία τής Αιτίας καί του Αποτελέσματος

Μονοπάτι τής Ευτυχίας (Ανάντα Μάργκα)

Μπακτιβεντάντα ΕΠΕ (Χάρε Κρίσνα)

Μπαχάι-Θρησκεία

Μυθολογικό Κέντρο "Τρισήλιον" (Agni Yoga Society)

Μυρινούντα (Αρμονική Ζωή)

Ναός τού Ηλίου

Ναός τού Σέτ-Temple of Set

Narconon (Σαηεντόλοτζυ)

Νέα Ακρόπολη

"Νέα 'Εποχή"

Νέας Ανθρωπότητας Κέντρο

Νέας Ανθρωπότητας Όμιλος

New Era Publications International (Νέα Οικουμενική Εταιρεία Ερεύνης- Σαηεντόλοτζυ)

Νεο-ανθρωπιστικό Κέντρο (Ανάντα Μάργκα)

Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών τού Κόσμου

Νεο-παγανιστικές ομάδες (Russian Cosmism) (Neo-yazychestvo, Russkii Kosmism) - Ρωσία

Νιτσίρεν Σόσου

Ντο-Ναγκ Ζούνγκ-Τζούγκ Λίνγκ (βουδιστές)

Οι Κύριοι των Δακτυλιδιών (Gospodari Prstenova) - Σερβία

Οικογένεια (Παιδιά του Θεού)

Οικογένεια Αγάπης (Παιδιά του Θεού)

Οικουμενική Εκκλησία (Ενωτική Εκκλησία)

Οικουμενική Ζωή

Οικουμενική καί Θριαμβεύουσα Εκκλησία

Οικουμενική Ρωσική Μαριανική Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία - (The Ecumenical Russian Marian Orthodox - Catholic Church ) - Ρωσία

Ομάδα Εσωτερικών Μελετών τού Τάγματος των Ιπποτών τού Ναού

Ομάδα Διαβίβασης Ενεργειών

Ομάδες Εσωτερικής Εργασίας

Ομακόειο Αθηνών

Ομάς Σατσιτανάντα

Όμιλος Βιολογίας-Ενέργειας Γιόγκα

Όμιλος Εξυπηρετητών

Όμιλος Εργατών Εσωτερισμού ΦΑΕΘΩΝ

Όμιλος Ερευνών, Μελετών και προστασίας του 'Ανθρώπου και του Περιβάλλοντος (Γαία Αειφόρος)

Όμιλος Μελετών

Όμιλος "Πυθαγόρας Πλάτων"

Όμιλος Υπηρεσίας

Ομοσπονδία Μεταφυσικών Σωματείων Ελλάδος

Ομοσπονδία των Γυναικών για την Παγκόσμια Ειρήνη (Ενωτική Εκκλησία)

Omoto Kyo

Οντολογικές Προπονήσεις (Hannes School)

Orden Fiat Lux (Uriella Bert Schinger)

Ορθόδοξη Σατανιστική Εκκλησία του τυπικού (Nethilum Rite)

OSC (Ενωτική Εκκλησία - σταυροφορία για τον έναν κόσμο)

Office of Special Affairs (Σαηεντόλοτζυ)

Ουράνιο Τόξο (Εκδόσεις βιβλίων του Rajneeshmus)

Παγκόσμια Καλή Θέληση

Παγκόσμια Λευκή 'Αδελφότητα (Αιβανχόφ)

Παγκόσμια Συνεργασία γιά έναν Καλύτερο Κόσμο (Brahma Kumaris)

Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ

Παγκόσμιο Πνευματικό Πανεπιστήμιο Brahma Kumaris

Παιδιά του Θεού

Πανελλήνια Ένωση Γνωστικών Σπουδών για την Έρευνα τού Ανθρώπου

Πανελλήνια Επαγγελματική Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών και Αστρολογίας

Πανελλήνια Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής

Πανελλήνιο Επιστημονικό Κέντρο Μεταφυσικής, Πνευματισμού και Αστρολογίας

Πανελλήνιο Κέντρο Γνωστικών Σπουδών

Πανελλήνιο Κέντρο Διαλογισμού (Brahma Kumaris)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος γιά καλύτερη Ζωή καί Εκπαίδευση

Πανελλήνιο Σωματείο Ψυχικών Ερευνών καί Τηλεπάθειας "Άπω Ανατολή"

Πανεπιστήμιο MIU (Υπερβατικός Διαλογισμός)

Παραψυχοκοινωνιολογική Εταιρεία

Πνευματικό Κέντρο Αρμονική Ζωή

Πνευματικό Κέντρο Brahma Kumari

Πνευματικό Κέντρο "Μήλον τής Έριδος"

Πνευματικός Όμιλος Αθηνών "Το θείο φως"

Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών

ΠΝΟΗ-Νέοι Τρόποι Ζωής

Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος Mokiti Okada

Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη

Πρακτική Φιλοσοφία (Κύπρος)

Πρόσκληση για Ζωή

Proutist Universal (Ανάντα Μάργκα)

"Ράμνος" Όμιλος Εσωτερικής Αναγνώρισης και Υπηρεσίας

Ράντα Σουάμι Σάντσανγκ Μπέας Ελλάδος

Rennaissance Universale (Ανάντα Μάργκα)

Religious Technology Center (Σαηεντόλοτζυ)

Rissho-Kosei-Kai

Ροδοσταυρική Εταιρεία

Ροδοσταυρικό Τάγμα AMORC

Ρουχανί Σάτζαγκ Γιόγκα

RYS (Ενωτική Εκκλησία-θρησκευτική υπηρεσία νεότητος)

Saint Germain Foundation (Εγώ Ειμί-Κίνηση)

Sagitarius-Κέντρο Νοητικής και Σωματικής Εξάσκησης

Σαρακήνειον Ίδρυμα Συμπαράστασης

Σαρακήνειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα

Satyananda Yoga Center

Σατυανάντασραμ Ελλάδας

Σάτυα Σαι Μπάμπα-Κίνηση

Self-Realization Fellowship (SRF-του γκουρού Παραμαχάνσα Γιογκανάντα)

Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας "Κυβερνητική του Νου" (Κύπρος)

Σεμινάρια Νους και Σώμα

Σεμινάριο "τα τρία σημεία" (Κύπρος)

Σεμινάριο τής Αποκάλυψης (Κύπρος)

Σηννανώι Σοσσυόρ

Sidha Yoga (Muktananda)

Silva Mind Control

Scientology Missions (Αθήνα, Κολωνός, Σόφια - Harghita, Ρουμανίας -Briask,Kagalyn, Μόσχα - st. Peterlurg, Tver, Volgograd, Ρωσίας - Harkov Ουκρανίας -Koper, Σλοβενίας)

Soka Gakkai (βουδιστική αίρεση)

Σοροπτιμίστριες

Σουλεϊμάν Μορσέντ (Συρία)

Σουμπούντ (Subud)

Σουφανία (Χαρισματική - Δαμασκός, Συρία)

Sri Vaisnaba Society

Στέκι τής Γειτονιάς (Silo)

Success Dynamics-Η Δυναμική τής Επιτυχίας

Σύλλογος Αποφοίτων Ελέγχου του Νου

Σύλλογος Γνωστικής Ανθρωπολογίας καί Επιστήμης

Σύλλογος Επιστημονικής Μελέτης Φιλοσοφικών καί Μεταφυσικών Θεμάτων (Radha Suami)

Σύλλογος Θιβετανικών Μελετών (Karma Drub Gin Chor Ling) (βουδιστές)

Σύλλογος Προσκυνητών Ακτίστου Φωτός «Άγιος Πατάπιος» (Ομακόειον)

Σύλλογος Σρί Ουρομπίντο

Συμβουλευτικό Κέντρο Έρις

Summit Council of World Peace (Ενωτική Εκκλησία - συμβούλιο κορυφής για την παγκόσμια ειρήνη)

Συνομοσπονδία Μεταφυσικών Σωματείων

Συνομοσπονδία Μεταφυσικών Σωματείων καί Σωματείων Φυσικής Υγιεινής «Αθήναιον»

Share International Foundation (Ελληνικό περιοδικό : Η Aνάδυση)

Σχολεία Βάλντορφ (Ανθρωποσοφία)

Σχολή Αρκέην

Σχολή Ζέν-Σιατσού (Rajneeshmus)

Σχολή Νέας Εσωτερικής Σοφίας (Χάρης Βακάλ)

Σχολή Tai-Chi

Σχολή Φιλοσοφίας τού Όντος

Σωματείο γιά τήν Προϋπόθεση τού Φυσικού καί Ανώδυνου Τοκετού (Rajneeshmus)

Τάγμα Αγίου Γεωργίου

Τάγμα Αγίου 'Ιωάννου

Τάγμα Αργυρού Αστέρα

Τάγμα Εκλεκτών Ιερέων τού Σύμπαντος

Τάγμα Ερμού τού Τρισμέγιστου

Τάγμα Κριναετών Εωνική Εταιρεία

Τάγμα Ραμακρίσνα

Τάγμα τής Κίρκης, τού Αίματος τού Σκύλου

Τάγμα τής Νεκροκεφαλής καί των Οστών

Τάγμα τού Αγίου Δισκοπότηρου

Τάγμα τού Κρίνου και του Αετού (τρεις διαφορετικές ομάδες με το ίδιο όνομα)

Τάγμα τού Κρόνου-Ordo Saturni

Τάγμα τού Λευκού Κρίνου

Τάγμα τού Ναού

Τάγμα τού Ναού τής Ανατολής (ΟΤΟ)

Τάγμα τού Ναού τού Ηλίου-Temple of the Sun

Τάγμα των Πτωχών Ιπποτών τού Χριστού

Τάγμα των Σούφι στη Δύση

Τάγμα Thelema

Τάγμα Χρυσού Ρόδου

Τα θεμέλια γιά Ανώτερη Πνευματική Μάθηση (εσώτερη αδελφότητα των Αναληφθέντων Δασκάλων τής Σοφίας, Κόρινθος)

Tao Te Puh (Rajneeshmus)

Tara Center

Το Δέντρο (Κέντρο Άσκησης γιά τήν εναρμόνιση Σώματος, Νου και Ψυχής)

Το 20λεπτο Μυστικό (Κύπρος)

Το Ενσόφιον τής Ενανθρωπότητος

Το Κίνημα (Silo)

Tong il Company (Ενωτική Εκκλησία-Εταιρεία Ένωσης τής Οικονομίας)

Το Φιλοσοφικόν (Κύπρος)

The Way International

The Way for Happiness Foundation (Σαηεντόλοτζυ - Ρωσίας)

The International Cultural Foundation (Ενωτική Εκκλησία)

The Rosicrurian Fellowship

U-Man International- (Scientology)

U-Man Hellas-Σύμβουλοι Παραγωγικότητας (Scientology)

United Human Organisation bep

Υπερβατικός Διαλογισμός (Υπερβατικός Διάλογος)

Family Service (Παιδιά τού Θεού)

Φαράχ-Κέντρο Τεχνών

Fellowship of friends

Φίλοι τού Οσσο

Φιλοσοφική Ομάδα Σάι Μπάμπα

Φιλοσοφικό και Μυθολογικό Κέντρο Ελλάδος

Φιλοσοφικό Κέντρο Αθηνά (Σαηεντόλοτζυ)

Φιλοσοφικό Κέντρο Νέα 'Ακρόπολη

Four P. Society

Freedom Magazine Offices (Σαηεντόλοτζυ)

Φυσιοθεραπευτικό Κέντρο Πρωτοποριακής Έρευνας Σέραπις ή Κέντρο Σέραπις (Νέα Ακρόπολη)

Haven' s Magic (Παιδιά τού Θεού)

Haidakhandi Spiritual Unity Center

Haidakhan Samaj

Haven's Love (Παιδιά τού Θεού)

Χριστιανική Επιστήμη (Christian Science)

Χρυσός τού Ήλιου

Ψυχολογική Σχολή τής Ράτζα Γιόγκα (Ομακόειο)

Επίσης, η Συνδιάσκεψη απεφάσισε ομόφωνα να παρακαλέσει τήν Ιερά Σύνοδο να επανεξετάσει την περίπτωση τής "Αριστείας Α.Ε.", δεδομένου ότι τα σεμινάρια της εταιρείας αυτής θεμελιώνονται στη λεγόμενη "θετική σκέψη", η οποία ως γνωστόν είναι ασυμβίβαστη με τήν Ορθόδοξη πίστη.

"Η Ιερά Σύνοδος εν τη συνεδρεία αυτής της 11ης Οκτωβρίου 2016, λαμβάνουσα υπ' όψιν τας παρασχεσθείσας υπό της σοροπτιμιστικής ενώσεως Ελλάδος εξηγήσεις και διευκρινίσεις απεφάσισεν όπως αποδεχθεί την εκ μέρους αυτής αποκήρυξιν παλαιοτέρων πλανών και την δήλωσιν αυτήν ότι τα μέλη της ενώσεως ανήκουν εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν".

