Ημέρες Καριέρας: Περισσότεροι από 100 εργοδότες προσλαμβάνουν ενεργά στις 21 & 22 Οκτωβρίου

Οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr θα πραγματοποιηθούν, για 24η χρονιά, το Σαββατοκύριακο 21-22 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με τις συμμετέχουσες εταιρείες που προσλαμβάνουν ενεργά να ξεπερνούν τις 100.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η είσοδος στο διήμερο event-θεσμό για όλους τους επισκέπτες είναι δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στη διεύθυνση https://resources.kariera.gr/el/events/career-days/?utm_source=eMedia&utm_medium=deltio_typou&utm_campaign=HK_ATHENS_OCT23_DELTIO_TYPOU_KARIERAGR_HOMEPAGE&utm_content=intext

Στη διάρκεια των Ημερών Καριέρας Αθήνας 2023, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα:

Να πραγματοποιήσουν σύντομες 1:1 συνεντεύξεις εργασίας σε δύο Αίθουσες Συνεντεύξεων.

Να γνωρίσουν εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών που προσλαμβάνουν ενεργά, στο Hall Top Εργοδοτών.

Να παρακολουθήσουν ομιλίες που εμπνέουν, από επαγγελματίες διαφόρων κλάδων στο Αμφιθέατρο Γνώσης και το κτίριο Innovathens.

Να κάνουν δωρεάν Συμβουλευτική Καριέρας με τους ειδικούς του kariera.gr για την καλύτερη εκδοχή του βιογραφικού τους, το πώς θα ξεχωρίσουν σε μια συνέντευξη, τους τρόπους βελτίωσης των δεξιοτήτων τους, τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα, τον σχεδιασμό ενός ανταγωνιστικού επαγγελματικού προφίλ στα Social Media κ.ά.

Να βγάλουν την πιο κατάλληλη φωτογραφία για το βιογραφικό τους από επαγγελματία φωτογράφο.

Να ενημερωθούν για ευκαιρίες upskilling / reskilling, από τις συμμετέχουσες εταιρείες που παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα, με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα μπορούν να έρθουν ακόμα πιο κοντά με ειδικούς διαφόρων κλάδων (Tech, Retail, Call Centers, Hospitality κ.ά.) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ask the Experts», σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, και να ενημερωθούν σχετικά με:

την καθημερινότητα και τις αρμοδιότητες ενός expert,

τις τελευταίες αλλά και τις μελλοντικές τάσεις κάθε κλάδου,

τις δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος για να πετύχει στην καριέρα του.

Κάθε συνάντηση θα διαρκέσει περίπου μία ώρα και θα πραγματοποιηθεί πρωινές και απογευματινές ώρες στο κτίριο Innovathens. Για τη συμμετοχή των επισκεπτών θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Ακόμα, το kariera.gr ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του με το JobsLink και τον Ελληνικό Σύλλογο για το Σύνδρομο Άσπεργκερ (ΕλσσΑ), δίνοντας τη δυνατότητα σε υποψηφίους που ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας να περάσουν από 1:1 συνεντεύξεις εργασίας στην Αίθουσα Συνεντεύξεων Β' με εταιρείες που προσλαμβάνουν ενεργά.

Τέλος, οι επισκέπτες των Ημερών Καριέρας θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με εκπροσώπους του kariera.gr, καθώς και των επιμέρους business units του -Executive Level, Hiring Solutions και Workathlon-, σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα σε όλα τα κτίρια της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.

Παράλληλα, οι 100+ συμμετέχουσες εταιρείες:

Θα έρθουν σε επαφή με υποψηφίους που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Θα προβληθούν ως Εργοδότες Επιλογής (Employers of Choice), αναδεικνύοντας το Employee Value Proposition (EVP) τους και όσα προσφέρουν καθημερινά στους ανθρώπους τους.

Θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες εξέλιξης και τυχόν προγράμματα πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης που προσφέρουν.

Κάποιες από τις εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε panels και ομιλίες στο Αμφιθέατρο Γνώσης και στο κτίριο Innovathens με θεματικές που αφορούν το Μέλλον της Εργασίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ηγεσία, τον ιδανικό Εργοδότη, τις εργασιακές σχέσεις κ.ά.

Φέτος, Platinum Χορηγός των Ημερών Καριέρας Αθήνας 2023 θα είναι η Kaizen Gaming, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες GameTech εταιρείες σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική, η οποία αναδείχθηκε ως #5 στα «Best WorkplacesTM» στην Ελλάδα και ένα από Best Workplaces 2023 στην Ευρώπη.

Πλήρης υποτροφία σπουδών για έναν από τους συμμετέχοντες των Ημερών Καριέρας Αθήνας 2023

Το kariera.gr και το Mediterranean College, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούν, στηρίζουν έμπρακτα τους ευάλωτους οικονομικά νέους και νέες που έχουν τα ακαδημαϊκά προσόντα, ενισχύοντας έτσι το δικαίωμα όλων στην Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίζουν 40% επιδότηση στους ενδιαφερόμενους νέους και νέες, καθώς και μια πλήρη υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές -κατόπιν κλήρωσης- σε έναν/μία συμμετέχοντα/ουσα των Ημερών Καριέρας Αθήνας 2023.

Συνολικά, στις Ημέρες Καριέρας Αθήνας 2023 συμμετέχουν οι εταιρείες:

ADAC Service Hellas Single Member S.A. | ALUMIL | Aniva International - Aniva Pharma | Archirodon Group N.V. | Artemis ITS | Athens International Airport | AVIS | Bennett BIOMHXANIA ΦΑΡΜΑΚΩΝ | Better Collective Greece | Brink's Hellas S.A. | Campeón Gaming | CELESTINO | Cepal Hellas Financial Services | Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε) | COSMOS SPORT SA | CQS | DELOITTE | DEMO ABEE | Dialectica | DOMES RESORTS | efood | ELPEN | ERGO Ασφαλιστική | Etraveli Group | EUROBANK SA | EUROPEAN DYNAMICS | Executive Level | Express Publishing | EY | FAMAR | Fenchurch Faris | Finvasia | Fraport Greece | General Mills Ελλάς Α.Ε. | Hemmersbach Hellas | Holland & Barrett | ICTS Hellas | IKEA | Imerys | INTERSPORT ATHLETICS | Intrum | ISOMAT | i4Energy S.A. | JYSK | Kaizen Gaming | kariera.gr | KiKxxl HELLAS M.E.P.E. | Kosmocar | Lidl Ελλάς | Marks and Spencer ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΤΕ | MARS | MAS S.A. | Mediterranean College | METRO AEBE | Mitsis Hotels | Motor Oil | MSPS A.E. | MYTILINEOS Energy & Metals | Nestlé | Neurosoft | Nexi Greece | Novibet | Odyssey Cybersecurity | Optima S.A. | PeopleCert | Phoenix Engineering | Premier Capital Ελλάς (Εστιατόρια McDonald'sTM) | Praktiker Hellas | Public Group | Renesas Design Greece | SAINT-GOBAIN | SARKK | Sarantis Group | Salescode | TaskUs | TELEPERFORMANCE | The Swatch Group Greece S.M.S.A. | TTEC | Unilever Hellas | UNIPAKHELLAS member of INDEVCO Group | Volton Ελληνική Ενεργειακή ΑΕ | WEBHELP | Workathlon | Yodeck | ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. | ΑΒ Βασιλόπουλος | Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ | ΔΕΛΤΑ | ΔΕΣΦΑ | Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. | ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. | Κωτσόβολος - Dixons South East Europe | ΜΕΪΔΑΝΗΣ - ELECTROINVEST AE | ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε. | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) - COSCO SHIPPING | PALIRIA | Όμιλος Διαγνωστικών Κέντρων Affidea | Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ | Όμιλος Σφακιανάκη | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. | ΣΟΛ Crowe

Διαβάστε επίσης:

Οι αλγόριθμοι προσλαμβάνουν και απολύουν- Πώς θα προστατευθούν οι εργαζόμενοι

21η Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ: 36 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 800 νέες θέσεις εργασίας

Υπ. Εργασίας: Τι ισχύει με την αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023