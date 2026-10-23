ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

Πήρε ΦΕΚ προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ που δίνει  3.262 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου κατηγορίας ΥΕ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου
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  • Εκδόθηκε η προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ για 3.262 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου κατηγορίας ΥΕ με απαίτηση απολυτηρίου Γυμνασίου.
  • Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 30 Οκτωβρίου 2026 και λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2026, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.
  • Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, επιμελητές, εργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, προσωπικό καθαριότητας και φύλακες.
  • Το ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο δωρεάν στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
  • Η προκήρυξη βασίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4765/2021 και περιλαμβάνει θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
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Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2026 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 64/16.10.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.262 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Δείτε το Φ.Ε.Κ, και στον πίνακα που ακολουθεί:

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 30 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 08:00, και λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14:00.

Οι ζητούμενες ειδικότητες

  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Βοηθών ΝοσοκόμωνΦυλάκων Ασθενών
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Νεκροτόμων
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Τραυματιοφορέων
  • ΥΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ειδ. ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
  • ΥΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ειδ. ΥΕ Επιμελητών
  • ΥΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ειδ. ΥΕ Κλητήρων
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  • ΥΕ Εργατών Ειδικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Καταμετρητών Ύδρευσης
  • ΥΕ Εργατών Ειδικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Μεταφορών
  • ΥΕ Εργατών Ειδικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Πλυτών-Σιδερωτών
  • ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων Ειδ. ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων
  • ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων Ειδ. ΥΕ Εργατών Ταφής-Εκταφής
  • ΥΕ Εργατών Πρασίνου Ειδ. ΥΕ Εργατών Πρασίνου
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Άρδευσης
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Ελαιοχρωματιστών
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Επεξεργασίας Λυμάτων Και Ύδατος
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Οδοποιίας
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Πλακοστρώσεων
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Αποχέτευσης
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Υδρονομέων
  • ΥΕ Υδρονομέας-ΚαταμετρητήςΣυντηρητής Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων
  • ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών Ειδ. ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδ. ΥΕ Πλυτών Σκευών Μαγειρείων
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδ. ΥΕ Τραπεζοκόμων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μονάδων Υγείας
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων
  • ΥΕ Φυλάκων Ειδ. ΥΕ Νυχτοφυλάκων
  • ΥΕ Φυλάκων Ειδ. ΥΕ Φυλάκων
  • ΥΕ Φυλάκων Ειδ. ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων

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