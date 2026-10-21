ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις

Snapshot Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 3ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για 97 μόνιμες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε δημόσιους φορείς.

Η προκήρυξη αφορά υποψηφίους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025 του ΑΣΕΠ με πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ έως τις 5 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Οι θέσεις κατανέμονται σε διάφορους φορείς, όπως Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Δήμους και Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Το πλήρες ΦΕΚ της προκήρυξης και οι πίνακες με τις θέσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στο Εθνικό Τυπογραφείο. Snapshot powered by AI

Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3ΓΒ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 59/05.10.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. & 62/13.10.2026) που αφορά στην πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

Το ΦΕΚ

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ και στο αρχείο που ακολουθεί.

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες της 3ΓΒ/2026