ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για τις 64 μόνιμες θέσεις σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας (ΠΕ)

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα της 4Κ/2026 του ΑΣΕΠ, κατηγορίας ΠΕ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για τις 64 μόνιμες θέσεις σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας (ΠΕ)
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  • Δημοσιεύτηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2026 για 64 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.
  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με αριθμό μητρώου, ενώ οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών επισημαίνονται με «ΝΑΙ» στον πίνακα Διοριστέων.
  • Οι ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 23 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.
  • Η προκήρυξη 4Κ/2026 περιλαμβάνει συνολικά 64 θέσεις ΠΕ, 676 ΤΕ και 914 ΔΕ.
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Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2026 (Φ.Ε.Κ.15/13.03.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. ) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 64 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Κάντε "κλικ" ΕΔΩ και δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα της 4Κ/2026 ΠΕ

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Οι θέσεις της προκήρυξης 4Κ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Θέσεις της 4Κ/2026 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

  • Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ): 64
  • Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ): 676
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ): 914

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